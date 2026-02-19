Rovatok
Nyolc százalékkal nőtt tavaly az építőipar az előző évhez képest

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Tavaly a nyers adatok szerint 8 százalékkal nőtt az építőipari termelés volumene Romániában 2024-hez képest – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Székelyhon

2026. február 19., 11:292026. február 19., 11:29

Az elmúlt évben felújítási munkálatok volumene 45,6 százalékkal, az új építéseké 5,5 százalékkal nőtt, a karbantartási és javítási munkálatoké viszont 4,2 százalékkal csökkent – ismerteti az Agerpres.

Az ingatlanok típusa szerint a nem lakóépületeknél 13 százalékos, a lakóépületeknél 11,4 százalékos, az ipari létesítményeknél 4,5 százalékos növekedést jegyeztek.

Tavaly decemberben 2024 utolsó hónapjához képest a nyers adatok szerint 5,3 százalékkal, a kiigazított adatok szerint pedig 3,8 százalékkal nőtt az építőipar teljesítménye.

Tavaly novemberhez viszonyítva a nyers adatok szerint 37,2 százalékos, a kiigazított adatok szerint 7,2 százalékos növekedést jegyeztek decemberben

