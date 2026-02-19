Nyolc százalékkal nőtt tavaly az építőipar az előző évhez képest

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Tavaly a nyers adatok szerint 8 százalékkal nőtt az építőipari termelés volumene Romániában 2024-hez képest – közölte csütörtökön az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Az elmúlt évben felújítási munkálatok volumene 45,6 százalékkal, az új építéseké 5,5 százalékkal nőtt, a karbantartási és javítási munkálatoké viszont 4,2 százalékkal csökkent – ismerteti az Agerpres.
Az ingatlanok típusa szerint a nem lakóépületeknél 13 százalékos, a lakóépületeknél 11,4 százalékos, az ipari létesítményeknél 4,5 százalékos növekedést jegyeztek.
Tavaly decemberben 2024 utolsó hónapjához képest a nyers adatok szerint 5,3 százalékkal, a kiigazított adatok szerint pedig 3,8 százalékkal nőtt az építőipar teljesítménye.
Tavaly novemberhez viszonyítva a nyers adatok szerint 37,2 százalékos, a kiigazított adatok szerint 7,2 százalékos növekedést jegyeztek decemberben
Románia már nem pusztán tranzitország a kábítószer-kereskedelemben, hanem egyre inkább célországgá és fogyasztói piaccá vált – derül ki a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) 2025-ös tevékenységi beszámolójából.
Március 16-áig várják a jelöléseket lakosságtól a város 2026-os Pro Urbe díjára Kézdivásárhelyen.
Az elmúlt napok szélsőséges időjárása 23 megyében, 172 településen és a fővárosban is jelentős károkat okozott, az időjárási helyzet ráadásul nem javul: az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) csütörtökön újabb figyelmeztetést adott ki.
Nem fognak csökkenni a katonai nyugdíjak, mint ahogyan a katonák fizetése és egyéb juttatásaik sem – jelentette ki szerda este Radu Miruță védelmi miniszter.
Nicușor Dan államfő részt vesz Washingtonban a Donald Trump amerikai elnök szevezte Béketanács első ülésén, csütörtökön. Románia megfigyelőként lesz jelen az egyeztetésen.
A fertőző felső légúti megbetegedések összesített száma is csökkent Hargita megyében, de ezen belül az influenzás esetek számában még egyértelműbb visszaesés tapasztalható. A szövődményes, azaz tüdőgyulladás-esetek száma viszont nőtt.
A központi állami intézmények személyi kiadásainak tízszázalékos csökkentését írja elő a közigazgatási reformról szóló sürgősségirendelet-tervezet, amelyet a koalíció által jóváhagyott formában bocsátott szerdán közvitára a fejlesztési minisztérium.
A lakossági földgáz végfelhasználói ára április elseje után nem fogja meghaladni a jelenlegi maximális szintet, mert a kormány egy új, átlátható árszabályozási rendszert vezet be – jelentette ki szerdán Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.
Felhívással fordult szerdán a marosvásárhelyi magyarsághoz a Székely Nemzeti Tanács (SZNT), arra kérve a közösség tagjait, hogy vegyenek részt a március 10-i, székely szabadság napi megemlékezésen és felvonuláson.
