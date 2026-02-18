Székely szabadság napja: felhívással fordult a marosvásárhelyi magyarsághoz az SZNT

Fotó: Haáz Vince
Felhívással fordult szerdán a marosvásárhelyi magyarsághoz a Székely Nemzeti Tanács (SZNT), arra kérve a közösség tagjait, hogy vegyenek részt a március 10-i, székely szabadság napi megemlékezésen és felvonuláson.
A felhívásban emlékeztetnek arra, hogy „Székelyföld fővárosában, Marosvásárhelyen él az erdélyi magyarság legnagyobb magyar közössége”, és figyelmeztetnek, hogy ezt csak akkor lehet majd a jövőben is leírni, „ha van bennünk akarat és kiállás”.
Az Izsák Balázs SZNT-elnök által aláírt, az MTI-nek is eljuttatott felhívásban felidézik, hogy 2013. március 10-én megmozdult a marosvásárhelyi magyar közösség, mely hosszú hallgatás után úgy érezte, újra van hangja.
– idézik fel.
Figyelmeztetnek, hogy „ma ismét történelmi időben élünk”, amikor a nemzeti közösségek jogai nemcsak helyi, hanem európai kérdéssé váltak. „A Székelyföld autonómiájának ügye nem elszigetelt követelés, hanem része annak az európai törekvésnek, amely a nemzeti régiók méltányos bánásmódját, megmaradását és fejlődését kívánja biztosítani” – mutatnak rá, hozzátéve, hogy
Az SZNT az 1990. február 10-i gyertyás-könyves tüntetést is felidézi, arra emlékeztetve, hogy akkor a város magyarsága kiállt alapvető jogaiért.
Kifejtik, hogy az SZNT hagyományos március 10-i rendezvényén Székelyföld autonómiájáért tüntetnek, amely intézményi garancia arra, hogy a magyarság szülőföldjén megmaradhasson, gyarapodhasson. Ezért
„Marosvásárhely hangja számít. És ha megszólal, Európa is meghallja” – zárja felhívását Izsák Balázs.
Lemond a marosvásárhelyi sportorvosi és sürgősségi fogászati rendelőkről Maros Megye Tanácsa, átadva azokat az államnak, amely a maga során rábízza ezeket a orvosi egyetemre. A megyei tanácsosok csütörtökön szavaznak erről.
Sorin Grindeanu képviselőházi elnök az alsóház szerdai ülésén azt mondta a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) képviselőjének, Emanuel Ungureanunak, hogy többé nem engedi felszólalni a plénumban, ha nincs megfelelően felöltözve.
A Kájoni János Megyei Könyvtár digitális készségfejlesztési központtá válik a harmincnyolc Hargita megyei könyvtárat érintő projektje révén.
Románia öt éven belül kezdhet érdemben tárgyalni az euróövezethez való csatlakozás időpontjáról, ha sikerül tartósan 3 százalék alá csökkenteni a költségvetési hiányt – jelentette ki szerdán Mugur Isărescu.
Elindították a közbeszerzést az ország legfiatalabb repülőterének infrastrukturális fejlesztésére. A tervben szerepel a forgalmi előtér bővítése is, ami a jelenlegi három helyett nyolc repülőgép egyidejű kiszolgálását teszi lehetővé.
Szombaton ismét a magoké és a kertészkedő közösségé a főszerep a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban. Magcserebere és szakmai előadás mellett és kistermelők bemutatkozására is sor kerül.
A fejlesztési minisztérium közzétette szerdán a honlapján a közigazgatási intézkedéscsomag tervezetének a koalíció által elfogadott, végső változatát.
Nicușor Dan államfő szerdán üdvözölte az alkotmánybíróság döntését a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezetről, amelyet a román társadalom által régóta várt méltányossági gesztusnak nevezett.
Az alkotmánybíróság szerdai ülésén a kilenc bíró közül hatan támogatták, hárman pedig ellenezték a legfelsőbb bíróság beadványának elutasítását – értesült az Agerpres alkotmánybírósági forrásokból.
Üdvözölte Ilie Bolojan miniszterelnök az alkotmánybíróságnak a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos döntését, amely szerinte megerősíti a kormány kezdeményezésének helyességét.
szóljon hozzá!