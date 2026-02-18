Székely szabadság napja: felhívással fordult a marosvásárhelyi magyarsághoz az SZNT

Felhívással fordult szerdán a marosvásárhelyi magyarsághoz a Székely Nemzeti Tanács (SZNT), arra kérve a közösség tagjait, hogy vegyenek részt a március 10-i, székely szabadság napi megemlékezésen és felvonuláson.

A felhívásban emlékeztetnek arra, hogy „Székelyföld fővárosában, Marosvásárhelyen él az erdélyi magyarság legnagyobb magyar közössége”, és figyelmeztetnek, hogy ezt csak akkor lehet majd a jövőben is leírni, „ha van bennünk akarat és kiállás”. Az Izsák Balázs SZNT-elnök által aláírt, az MTI-nek is eljuttatott felhívásban felidézik, hogy 2013. március 10-én megmozdult a marosvásárhelyi magyar közösség, mely hosszú hallgatás után úgy érezte, újra van hangja.

A félelem és a dermedtség, amelyet az 1990 márciusában ellenünk szervezett magyarellenes erőszak és az azt követő megtorlások hagytak hátra, akkor megtört”

– idézik fel. Hirdetés Figyelmeztetnek, hogy „ma ismét történelmi időben élünk”, amikor a nemzeti közösségek jogai nemcsak helyi, hanem európai kérdéssé váltak. „A Székelyföld autonómiájának ügye nem elszigetelt követelés, hanem része annak az európai törekvésnek, amely a nemzeti régiók méltányos bánásmódját, megmaradását és fejlődését kívánja biztosítani” – mutatnak rá, hozzátéve, hogy

március 10. nem csupán emlékezés, hanem tanúságtétel is.

Az SZNT az 1990. február 10-i gyertyás-könyves tüntetést is felidézi, arra emlékeztetve, hogy akkor a város magyarsága kiállt alapvető jogaiért. Kifejtik, hogy az SZNT hagyományos március 10-i rendezvényén Székelyföld autonómiájáért tüntetnek, amely intézményi garancia arra, hogy a magyarság szülőföldjén megmaradhasson, gyarapodhasson. Ezért

arra kérnek minden marosvásárhelyi magyart, hogy március 10-én legyenek jelen a Székely Vértanúk emlékművénél, és mutassák meg, hogy nem mondanak le jogaikról.