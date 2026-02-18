Rovatok
Közös csúszás a Kissomlyón

Több éve nem volt lehetőség sízni a kissomlyói pályán. Érdemes kihasználni a lehetőséget • Fotó: Pinti Attila

Több éve nem volt lehetőség sízni a kissomlyói pályán. Érdemes kihasználni a lehetőséget

Fotó: Pinti Attila

Közösségi sízésre hívják a sízőket, snowboardosokat és minden sportbarátot. Szombaton ismét benépesül a Kissomlyó Sípálya.

Gergely Imre

2026. február 18., 20:262026. február 18., 20:26

Amint a szervező Kissomlyó SKI és Kidssport felhívásában olvasható, már két szezon telt el anélkül, hogy itthon csúszhattak volna a csíkszeredai sízők. „Mindannyian tudjuk, mit jelent ez a pálya a városunknak: sportot, kikapcsolódást és közösségi élményt. Itt az ideje, hogy megmutassuk: van igény a működő sípályára! Szeretnénk látványosan jelezni, hogy a helyi közösség értékeli és igényli ezt a létesítményt.”

Az eseményre pénteken 18 órától kerül sor a Kissomlyó Sípályán.

„Mi a terv? Találkozzunk minél többen a pályán (felszereléssel vagy anélkül). Egy közös csúszással, teázással és fotóval jelezzük: szeretnénk, ha jövőre újra élettel telne meg a hegyoldal. Gyertek el, hozzátok a barátokat, családtagokat is! Minél többen vagyunk, annál erősebb az üzenetünk” – szól a felhívás.

Csíkszék Magazin
