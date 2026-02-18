Több évtizedig formáltak embereket, sorsokat – a magyar kormány elismerésében részesültek

Fotó: Tuchiluș Alex
Több évtizedes elkötelezett munkája elismeréseképpen tizennyolc oktató vette át szerdán délután a Székely Mikó Kollégium múzeumtermében a magyar kormány által adományozott pedagógus szolgálati emlékérmet.
A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) által szervezett sepsiszentgyörgyi ünnepségen jelen voltak a szervezet vezetői, Várnai Szabolcs, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja, illetve a Kovászna megyei széki szervezetek elnökei, de még az egykori RMPSZ-alapítók közül is ketten: Lászlóffy Pál örökös tiszteletbeli elnök és Péter Sándor háromszéki tiszteletbeli elnök.
A Szózat elhangzása után Dimény János, az erdővidéki RMPSZ vezetője üdvözölte a jelenlévőket. Felidézte az alapítás történelmi körülményeit, hiszen
Annak kapcsán, hogy az RMPSZ tavaly Apáczai Cere János emlékére meghirdette az Apáczai-évet, kiemelte, hogy az egykori nagy hatású tanító ugyanazt tartotta fontosnak, amit ma az RMPSZ képvisel: a tudásrendszerezést, az anyanyelvi oktatást, a társadalmi hasznosságot és az aktív tanulást.
Fotó: Tuchiluș Alex
Ugyanakkor a magyar kormánynak megköszönte az állandó odafigyelést a romániai magyar oktatásra és pedagógusokra.
Várnai Szabolcs konzul a maga során kijelentette, a magyar kormány stratégiai partnernek tekinti az RMPSZ-t. A különböző kedvezményeket biztosító pedagógusigazolvány ahhoz segíti a jogosultakat, hogy a szellemi töltekezés által még többet adhassanak a diákoknak, vélekedett, a nyugdíjba vonuló oktatóknak pedig azt kívánta,
Burus-Siklódi Botond, az RMPSZ országos elnöke mindezeket azzal egészítette ki, hogy a jubileumi év alkalmat ad a számbavételre, mit sikerült a szervezet fennállásának 35 éve alatt megvalósítani, milyen intézményeket, programokat, szakmai közösségeket, emberi sorsokat építettek ezalatt.
Tomos Gabriella a sepsiszentgyörgyi Gulliver óvoda igazgatója volt nyugdíjazásáig
Fotó: Tuchiluș Alex
Péter Sándor, a háromszéki RMPSZ tiszteletbeli elnöke is egyike volt a szervezet alapítóinak, az ő meglátása szerint
Ezután adták át az idén nyugdíjba vonulóknak a pedagógus szolgálati emlékérmet, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériumának köszönhetően
Miközben Várnai Szabolcs és az RMPSZ jelenlévő vezetői átadták az érmeket, okleveleket és virágcsokrokat, Incze Melinda tanárnő a pedagógusok méltatásából olvasott fel egy részletet.
Zsigmond Mária szentkatolnai óvónő munkásságát is szép szavakkal méltatták
Fotó: Tuchiluș Alex
A jelenlévő kollégák, családtagok tapsolhattak Bocskor Anna Zsuzsánna nagybaconi, Máthé Juliánna vargyasi és Zsigmond Mária szentkatolnai óvónőnek; Tökbandi Rita, Thiesz Katalin és Kaján Klára tanítónőknek; Csavar Magda kézdivásárhelyi szakoktatónak; Kiss Magdolna, Nagy-Babos Tamás és Nagy-Babos Edit, illetve Nánási Edit tanároknak. Alsó-Háromszékről Tomos Gabriella óvónő; Kovács Attila, Simon Ilona, Fülöp Anna, Kustán Tünde és Incze Mária sepsiszentgyörgyi tanárok részesültek az elismerésben.
Kustán Tünde a Néri Szent Fülöp-iskola pedagógusa volt
Fotó: Tuchiluș Alex
A Plugor Sándor Művészeti Szakközépiskola Time for flute fuvolatriójának zenei közjátéka után Kiss Imre Kovászna megyei főtanfelügyelő és Ferencz-Salamon Alpár, az RMPSZ országos szakmai alelnöke is szóltak a jelenlévőkhöz. Az est hátralevő részében kiosztották a pedagógus igazolványokat a néhány jelenlévő igénylőnek, ezeket azonban folyamatosan lehet kérni.
A Plugor Sándor Művészeti Szakközépiskola fuvolatriója zenei közjátékkal üdítette a közönséget
Fotó: Tuchiluș Alex
