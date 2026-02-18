Több évtizedig formáltak embereket, sorsokat – a magyar kormány elismerésében részesültek

Több évtizedes elkötelezett munkája elismeréseképpen tizennyolc oktató vette át szerdán délután a Székely Mikó Kollégium múzeumtermében a magyar kormány által adományozott pedagógus szolgálati emlékérmet.

Bodor Tünde 2026. február 18., 21:082026. február 18., 21:08

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) által szervezett sepsiszentgyörgyi ünnepségen jelen voltak a szervezet vezetői, Várnai Szabolcs, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja, illetve a Kovászna megyei széki szervezetek elnökei, de még az egykori RMPSZ-alapítók közül is ketten: Lászlóffy Pál örökös tiszteletbeli elnök és Péter Sándor háromszéki tiszteletbeli elnök. Hirdetés A Szózat elhangzása után Dimény János, az erdővidéki RMPSZ vezetője üdvözölte a jelenlévőket. Felidézte az alapítás történelmi körülményeit, hiszen

a pedagógusszervezet kerek 35 éve alakult, és éppen abban a teremben, amelyben most is zajlott az ünnepség.

Annak kapcsán, hogy az RMPSZ tavaly Apáczai Cere János emlékére meghirdette az Apáczai-évet, kiemelte, hogy az egykori nagy hatású tanító ugyanazt tartotta fontosnak, amit ma az RMPSZ képvisel: a tudásrendszerezést, az anyanyelvi oktatást, a társadalmi hasznosságot és az aktív tanulást.

Fotó: Tuchiluș Alex

Ugyanakkor a magyar kormánynak megköszönte az állandó odafigyelést a romániai magyar oktatásra és pedagógusokra. Várnai Szabolcs konzul a maga során kijelentette, a magyar kormány stratégiai partnernek tekinti az RMPSZ-t. A különböző kedvezményeket biztosító pedagógusigazolvány ahhoz segíti a jogosultakat, hogy a szellemi töltekezés által még többet adhassanak a diákoknak, vélekedett, a nyugdíjba vonuló oktatóknak pedig azt kívánta,

adassék meg nekik a csendes büszkeség annak láttán, hogy sokan az ő munkájuk által lettek sikeressé.

Burus-Siklódi Botond, az RMPSZ országos elnöke mindezeket azzal egészítette ki, hogy a jubileumi év alkalmat ad a számbavételre, mit sikerült a szervezet fennállásának 35 éve alatt megvalósítani, milyen intézményeket, programokat, szakmai közösségeket, emberi sorsokat építettek ezalatt.

Tomos Gabriella a sepsiszentgyörgyi Gulliver óvoda igazgatója volt nyugdíjazásáig Fotó: Tuchiluș Alex

Péter Sándor, a háromszéki RMPSZ tiszteletbeli elnöke is egyike volt a szervezet alapítóinak, az ő meglátása szerint

ennél demokratikusabb, fegyelmezettebb érdekközösség nincs is.

Ezután adták át az idén nyugdíjba vonulóknak a pedagógus szolgálati emlékérmet, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériumának köszönhetően

2016 óta kaphatnak meg azok a külhoni magyar oktatók, akik legalább 25 évet töltöttek az ifjabb generációk nevelésével, és munkájukat elhivatottsággal, elkötelezettséggel végezték.

Miközben Várnai Szabolcs és az RMPSZ jelenlévő vezetői átadták az érmeket, okleveleket és virágcsokrokat, Incze Melinda tanárnő a pedagógusok méltatásából olvasott fel egy részletet.

Zsigmond Mária szentkatolnai óvónő munkásságát is szép szavakkal méltatták Fotó: Tuchiluș Alex

A jelenlévő kollégák, családtagok tapsolhattak Bocskor Anna Zsuzsánna nagybaconi, Máthé Juliánna vargyasi és Zsigmond Mária szentkatolnai óvónőnek; Tökbandi Rita, Thiesz Katalin és Kaján Klára tanítónőknek; Csavar Magda kézdivásárhelyi szakoktatónak; Kiss Magdolna, Nagy-Babos Tamás és Nagy-Babos Edit, illetve Nánási Edit tanároknak. Alsó-Háromszékről Tomos Gabriella óvónő; Kovács Attila, Simon Ilona, Fülöp Anna, Kustán Tünde és Incze Mária sepsiszentgyörgyi tanárok részesültek az elismerésben.

Kustán Tünde a Néri Szent Fülöp-iskola pedagógusa volt Fotó: Tuchiluș Alex

A Plugor Sándor Művészeti Szakközépiskola Time for flute fuvolatriójának zenei közjátéka után Kiss Imre Kovászna megyei főtanfelügyelő és Ferencz-Salamon Alpár, az RMPSZ országos szakmai alelnöke is szóltak a jelenlévőkhöz. Az est hátralevő részében kiosztották a pedagógus igazolványokat a néhány jelenlévő igénylőnek, ezeket azonban folyamatosan lehet kérni.