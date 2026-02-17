Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Új lakónegyed épülhet a sepsiszentgyörgyi volt textilgyár területén

A jelentős múlttal rendelkező Olt Textilgyár tavaly októberben szüntette be a termelést és vált meg dolgozói többségétől • Fotó: Tuchiluș Alex

A jelentős múlttal rendelkező Olt Textilgyár tavaly októberben szüntette be a termelést és vált meg dolgozói többségétől

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Több mint 400 lakást építtetne a következő öt évben egy bukaresti cég a sepsiszentgyörgyi volt textilgyár területén. A napokban lezajlott az övezeti rendezési tervvel kapcsolatos közmeghallgatás is.

Bodor Tünde

2026. február 17., 18:022026. február 17., 18:02

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Jakab István Barna sepsiszentgyörgyi városmenedzsert kereste meg a Székelyhon a tervezett beruházás kapcsán. Mint érdeklődésünkre elmondta, a textilgyár területének arról a részéről van szó, ahol különböző ipari csarnokok találhatók. A rendezési terv szerint az 5,5 hektáros területen az Increase Development Group Kft. megrendelésére

két- és négyemeletes tömbházak épülnének, ugyanakkor zöldövezetek, játszóterek, közösségi terek kialakítása is a terv részét képezi.

A február 13-án lezajlott közmeghallgatáson ötven környékbeli lakos jelent meg – főleg a Gyár, Dohány, Beke György és Munkás utcákból –, akiket elsősorban az érdekelt, hogy saját életterüket, annak intimitását mennyire veszélyeztetik az új építmények.

A beruházó terveiről nemrég tartottak lakossági fórumot • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

A beruházó terveiről nemrég tartottak lakossági fórumot

Fotó: Tuchiluș Alex

A városmenedzser szerint ilyen szempontból nincs aggodalomra ok,

a lakónegyed külső részén alacsonyabb tömbházak épülnének, középen pedig magasabbak, összesen 420 lakásnak helyet adva.

A Dohány utcai lakók éltek a lehetőséggel, és kérték a városvezetéstől a rossz állapotú, aszfaltburkolat nélküli utca felújítását is. Jakab István Barna ennek kapcsán elmondta, a munkálatot a beruházóval kívánják elvégeztetni, ugyanis ez neki szükséges a leendő lakónegyed megközelítéséhez. A további észrevételeket február 27-ig várják a polgármesteri hivatal ügyfélfogadó irodájában.

Hirdetés

A városmenedzser hozzátette: a beruházás „városregeneráló" beruházásnak is tekinthető, hiszen egy elhanyagolt ipari övezet helyét egy modern lakónegyed veszi át.

Az Olt Textilgyár jelenleg a belga Drapantex BVBA többségi tulajdonában van, a nagy múltú ipari létesítmény, melynek története még 1880-ban kezdődött, jelenleg felszámolás alatt áll, miután tavaly októberben beszüntette a termelést és megvált 55 dolgozójától.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 17., kedd

Bartha Katalin Ágnes új kötetét mutatják be a Székely Nemzeti Múzeumban

Bemutatják Bartha Katalin Ágnes színház- és irodalomtörténész Történeti játékstílus és gyakorlat: Prielle Kornélia pályafutásának színházművészeti és társadalmi dimenziói című kötetét február 20-án a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla termében.

Bartha Katalin Ágnes új kötetét mutatják be a Székely Nemzeti Múzeumban
Bartha Katalin Ágnes új kötetét mutatják be a Székely Nemzeti Múzeumban
2026. február 17., kedd

Bartha Katalin Ágnes új kötetét mutatják be a Székely Nemzeti Múzeumban
Hirdetés
2026. február 17., kedd

Székelyföldön is szerződtek a botrányos hírű kutyamenhely működtetőjével

Több mint kétszáz ebet helyeztek át a Suraián található menhelyről, amelynek működtetője a gyanú szerint barbár módon kezelte és végezte ki az állatokat. A céggel számos háromszéki önkormányzatnak van szerződése.

Székelyföldön is szerződtek a botrányos hírű kutyamenhely működtetőjével
Székelyföldön is szerződtek a botrányos hírű kutyamenhely működtetőjével
2026. február 17., kedd

Székelyföldön is szerződtek a botrányos hírű kutyamenhely működtetőjével
2026. február 16., hétfő

Rácsok mögé került a visszaeső fiatalkorú autótolvaj

Két táblának ütközött, majd a helyszínen hagyva az autót, elmenekült egy 15 éves, sepsiszentgyörgyi fiatal péntekre virradóan. A rendőrség kiderítette, visszaeső bűnöző, tavaly októberben is elvitt már egy autót.

Rácsok mögé került a visszaeső fiatalkorú autótolvaj
Rácsok mögé került a visszaeső fiatalkorú autótolvaj
2026. február 16., hétfő

Rácsok mögé került a visszaeső fiatalkorú autótolvaj
2026. február 16., hétfő

Idősebb testvér bántalmazta öccsét, egy férfitől italt, cigarettát és hat lejt loptak – meghökkentő esetek Háromszékről

Több erőszakos cselekedethez riasztották a Kovászna megyei rendőrséget az elmúlt hétvégén.

Idősebb testvér bántalmazta öccsét, egy férfitől italt, cigarettát és hat lejt loptak – meghökkentő esetek Háromszékről
Idősebb testvér bántalmazta öccsét, egy férfitől italt, cigarettát és hat lejt loptak – meghökkentő esetek Háromszékről
2026. február 16., hétfő

Idősebb testvér bántalmazta öccsét, egy férfitől italt, cigarettát és hat lejt loptak – meghökkentő esetek Háromszékről
Hirdetés
2026. február 15., vasárnap

Gyalog próbált meglépni az ittas sofőr

Gyalog próbált menekülni a rendőrök elől egy ittas férfi szombaton Sepsiszentgyörgyön. A napját őrizetben töltötte.

Gyalog próbált meglépni az ittas sofőr
Gyalog próbált meglépni az ittas sofőr
2026. február 15., vasárnap

Gyalog próbált meglépni az ittas sofőr
2026. február 14., szombat

Egy nap alatt háromszor is eltemették a farsangot

Három az Isten igaza, gondolta az illyefalvi önkormányzat, és február 14-én háromszor is eltemette a farsangot, hogy biztos legyen a dolog: Sepsiszentkirályon kezdte, Illyefalván folytatta és Aldobolyban fejezte be.

Egy nap alatt háromszor is eltemették a farsangot
Egy nap alatt háromszor is eltemették a farsangot
2026. február 14., szombat

Egy nap alatt háromszor is eltemették a farsangot
2026. február 14., szombat

Mellébeszélés helyett megoldásokat akarnak adóügyben a sepsiszentgyörgyiek

Harmadízben is tüntetésre hívta a sepsiszentgyörgyieket Fazakas Péter, az adóterhek elleni tiltakozások szervezője, miután az Antal Árpád polgármester által három héttel korábban megígért adócsökkentések nem történtek meg.

Mellébeszélés helyett megoldásokat akarnak adóügyben a sepsiszentgyörgyiek
Mellébeszélés helyett megoldásokat akarnak adóügyben a sepsiszentgyörgyiek
2026. február 14., szombat

Mellébeszélés helyett megoldásokat akarnak adóügyben a sepsiszentgyörgyiek
Hirdetés
2026. február 14., szombat

Új látványosságok nélkül nehéz lesz talpra állni: nehéz időszaka van a háromszéki turizmusnak

Kétszámjegyű visszaesést könyvelhetett el a belföldi turizmus Háromszéken. Míg a külföldi utazások iránti kedv töretlen, a helyi szolgáltatók égető szükségét érzik az új attrakcióknak és egy egységes kártyarendszernek, amely helyben tartaná a látogatókat.

Új látványosságok nélkül nehéz lesz talpra állni: nehéz időszaka van a háromszéki turizmusnak
Új látványosságok nélkül nehéz lesz talpra állni: nehéz időszaka van a háromszéki turizmusnak
2026. február 14., szombat

Új látványosságok nélkül nehéz lesz talpra állni: nehéz időszaka van a háromszéki turizmusnak
2026. február 12., csütörtök

Online csalás miatt ébresztették a rendőrök – házkutatás után őrizetbe vették a 29 éves férfit

Házkutatással indult a kedd reggel egy 29 éves, Bákó megyei férfi számára, akit online autóalkatrész-értékesítés ürügyén elkövetett csalással gyanúsítanak. A rendőrök a lakásán jelentek meg, majd az akciót követően 24 órára őrizetbe vették.

Online csalás miatt ébresztették a rendőrök – házkutatás után őrizetbe vették a 29 éves férfit
Online csalás miatt ébresztették a rendőrök – házkutatás után őrizetbe vették a 29 éves férfit
2026. február 12., csütörtök

Online csalás miatt ébresztették a rendőrök – házkutatás után őrizetbe vették a 29 éves férfit
2026. február 11., szerda

Jövőben is merjenek véleményt nyilvánítani az emberek – erre biztatnak a magyar kispárt politikusai

Nem szabad félni a jogainkért való kiállástól – üzenték a Magyar Polgári Erő vezetői szerdai sajtótájékoztatójukon. A politikusok az adóterhek miatti székelyföldi tüntetések mellett a sportvilágban tapasztalható magyarellenességre is reagáltak.

Jövőben is merjenek véleményt nyilvánítani az emberek – erre biztatnak a magyar kispárt politikusai
Jövőben is merjenek véleményt nyilvánítani az emberek – erre biztatnak a magyar kispárt politikusai
2026. február 11., szerda

Jövőben is merjenek véleményt nyilvánítani az emberek – erre biztatnak a magyar kispárt politikusai
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!