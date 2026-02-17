Új lakónegyed épülhet a sepsiszentgyörgyi volt textilgyár területén

Több mint 400 lakást építtetne a következő öt évben egy bukaresti cég a sepsiszentgyörgyi volt textilgyár területén. A napokban lezajlott az övezeti rendezési tervvel kapcsolatos közmeghallgatás is.

Jakab István Barna sepsiszentgyörgyi városmenedzsert kereste meg a Székelyhon a tervezett beruházás kapcsán. Mint érdeklődésünkre elmondta, a textilgyár területének arról a részéről van szó, ahol különböző ipari csarnokok találhatók. A rendezési terv szerint az 5,5 hektáros területen az Increase Development Group Kft. megrendelésére

A február 13-án lezajlott közmeghallgatáson ötven környékbeli lakos jelent meg – főleg a Gyár, Dohány, Beke György és Munkás utcákból –, akiket elsősorban az érdekelt, hogy saját életterüket, annak intimitását mennyire veszélyeztetik az új építmények.

A városmenedzser szerint ilyen szempontból nincs aggodalomra ok,

A Dohány utcai lakók éltek a lehetőséggel, és kérték a városvezetéstől a rossz állapotú, aszfaltburkolat nélküli utca felújítását is. Jakab István Barna ennek kapcsán elmondta, a munkálatot a beruházóval kívánják elvégeztetni, ugyanis ez neki szükséges a leendő lakónegyed megközelítéséhez. A további észrevételeket február 27-ig várják a polgármesteri hivatal ügyfélfogadó irodájában.

Hirdetés

A városmenedzser hozzátette: a beruházás „városregeneráló" beruházásnak is tekinthető, hiszen egy elhanyagolt ipari övezet helyét egy modern lakónegyed veszi át.