Új lakónegyed épülhet a sepsiszentgyörgyi volt textilgyár területén

A jelentős múlttal rendelkező Olt Textilgyár tavaly októberben szüntette be a termelést és vált meg dolgozói többségétől
Fotó: Tuchiluș Alex
Több mint 400 lakást építtetne a következő öt évben egy bukaresti cég a sepsiszentgyörgyi volt textilgyár területén. A napokban lezajlott az övezeti rendezési tervvel kapcsolatos közmeghallgatás is.
Jakab István Barna sepsiszentgyörgyi városmenedzsert kereste meg a Székelyhon a tervezett beruházás kapcsán. Mint érdeklődésünkre elmondta, a textilgyár területének arról a részéről van szó, ahol különböző ipari csarnokok találhatók. A rendezési terv szerint az 5,5 hektáros területen az Increase Development Group Kft. megrendelésére
A február 13-án lezajlott közmeghallgatáson ötven környékbeli lakos jelent meg – főleg a Gyár, Dohány, Beke György és Munkás utcákból –, akiket elsősorban az érdekelt, hogy saját életterüket, annak intimitását mennyire veszélyeztetik az új építmények.
A beruházó terveiről nemrég tartottak lakossági fórumot
Fotó: Tuchiluș Alex
A városmenedzser szerint ilyen szempontból nincs aggodalomra ok,
A Dohány utcai lakók éltek a lehetőséggel, és kérték a városvezetéstől a rossz állapotú, aszfaltburkolat nélküli utca felújítását is. Jakab István Barna ennek kapcsán elmondta, a munkálatot a beruházóval kívánják elvégeztetni, ugyanis ez neki szükséges a leendő lakónegyed megközelítéséhez. A további észrevételeket február 27-ig várják a polgármesteri hivatal ügyfélfogadó irodájában.
A városmenedzser hozzátette: a beruházás „városregeneráló" beruházásnak is tekinthető, hiszen egy elhanyagolt ipari övezet helyét egy modern lakónegyed veszi át.
Az Olt Textilgyár jelenleg a belga Drapantex BVBA többségi tulajdonában van, a nagy múltú ipari létesítmény, melynek története még 1880-ban kezdődött, jelenleg felszámolás alatt áll, miután tavaly októberben beszüntette a termelést és megvált 55 dolgozójától.
Bemutatják Bartha Katalin Ágnes színház- és irodalomtörténész Történeti játékstílus és gyakorlat: Prielle Kornélia pályafutásának színházművészeti és társadalmi dimenziói című kötetét február 20-án a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla termében.
Több mint kétszáz ebet helyeztek át a Suraián található menhelyről, amelynek működtetője a gyanú szerint barbár módon kezelte és végezte ki az állatokat. A céggel számos háromszéki önkormányzatnak van szerződése.
Két táblának ütközött, majd a helyszínen hagyva az autót, elmenekült egy 15 éves, sepsiszentgyörgyi fiatal péntekre virradóan. A rendőrség kiderítette, visszaeső bűnöző, tavaly októberben is elvitt már egy autót.
Több erőszakos cselekedethez riasztották a Kovászna megyei rendőrséget az elmúlt hétvégén.
Gyalog próbált menekülni a rendőrök elől egy ittas férfi szombaton Sepsiszentgyörgyön. A napját őrizetben töltötte.
Három az Isten igaza, gondolta az illyefalvi önkormányzat, és február 14-én háromszor is eltemette a farsangot, hogy biztos legyen a dolog: Sepsiszentkirályon kezdte, Illyefalván folytatta és Aldobolyban fejezte be.
Harmadízben is tüntetésre hívta a sepsiszentgyörgyieket Fazakas Péter, az adóterhek elleni tiltakozások szervezője, miután az Antal Árpád polgármester által három héttel korábban megígért adócsökkentések nem történtek meg.
Kétszámjegyű visszaesést könyvelhetett el a belföldi turizmus Háromszéken. Míg a külföldi utazások iránti kedv töretlen, a helyi szolgáltatók égető szükségét érzik az új attrakcióknak és egy egységes kártyarendszernek, amely helyben tartaná a látogatókat.
Házkutatással indult a kedd reggel egy 29 éves, Bákó megyei férfi számára, akit online autóalkatrész-értékesítés ürügyén elkövetett csalással gyanúsítanak. A rendőrök a lakásán jelentek meg, majd az akciót követően 24 órára őrizetbe vették.
Nem szabad félni a jogainkért való kiállástól – üzenték a Magyar Polgári Erő vezetői szerdai sajtótájékoztatójukon. A politikusok az adóterhek miatti székelyföldi tüntetések mellett a sportvilágban tapasztalható magyarellenességre is reagáltak.
szóljon hozzá!