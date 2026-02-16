Rácsok mögé került a visszaeső fiatalkorú autótolvaj

Két táblának ütközött, majd a helyszínen hagyva az autót, elmenekült egy 15 éves, sepsiszentgyörgyi fiatal péntekre virradóan. A rendőrség kiderítette, visszaeső bűnöző, tavaly októberben is elvitt már egy autót.

A 112-es segélyhívó számon jelentették február 13-án hajnalban, hogy Sepsiszentgyörgyön anyagi kárral járó közúti baleset történt. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy a Stadion utcában két útjelző táblának ütközött neki egy autó. Mint utólag kiderült, a kocsit úgy parkolta le a tulajdonosa, hogy az indítókulcsot is benne hagyta. Ezt használta ki egy 15 éves fiatal, aki elvitte a járművet, és miután nekiment két útjelzőnek, elmenekült a helyszínről.

A rendőrségi nyilvántartásban viszont már szerepelt a neve, hiszen tavaly októberben is elvitt egy személygépkocsit. Akkor harminc napot töltött a börtönben, és hatósági felügyelettel szabadult. Most újabb harminc nap következik.