Rácsok mögé került a visszaeső fiatalkorú autótolvaj

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Két táblának ütközött, majd a helyszínen hagyva az autót, elmenekült egy 15 éves, sepsiszentgyörgyi fiatal péntekre virradóan. A rendőrség kiderítette, visszaeső bűnöző, tavaly októberben is elvitt már egy autót.
A 112-es segélyhívó számon jelentették február 13-án hajnalban, hogy Sepsiszentgyörgyön anyagi kárral járó közúti baleset történt. A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy a Stadion utcában két útjelző táblának ütközött neki egy autó. Mint utólag kiderült, a kocsit úgy parkolta le a tulajdonosa, hogy az indítókulcsot is benne hagyta. Ezt használta ki egy 15 éves fiatal, aki elvitte a járművet, és miután nekiment két útjelzőnek, elmenekült a helyszínről.
A rendőrségi nyilvántartásban viszont már szerepelt a neve, hiszen tavaly októberben is elvitt egy személygépkocsit. Akkor harminc napot töltött a börtönben, és hatósági felügyelettel szabadult. Most újabb harminc nap következik.
Több erőszakos cselekedethez riasztották a Kovászna megyei rendőrséget az elmúlt hétvégén.
Gyalog próbált menekülni a rendőrök elől egy ittas férfi szombaton Sepsiszentgyörgyön. A napját őrizetben töltötte.
Három az Isten igaza, gondolta az illyefalvi önkormányzat, és február 14-én háromszor is eltemette a farsangot, hogy biztos legyen a dolog: Sepsiszentkirályon kezdte, Illyefalván folytatta és Aldobolyban fejezte be.
Harmadízben is tüntetésre hívta a sepsiszentgyörgyieket Fazakas Péter, az adóterhek elleni tiltakozások szervezője, miután az Antal Árpád polgármester által három héttel korábban megígért adócsökkentések nem történtek meg.
Kétszámjegyű visszaesést könyvelhetett el a belföldi turizmus Háromszéken. Míg a külföldi utazások iránti kedv töretlen, a helyi szolgáltatók égető szükségét érzik az új attrakcióknak és egy egységes kártyarendszernek, amely helyben tartaná a látogatókat.
Házkutatással indult a kedd reggel egy 29 éves, Bákó megyei férfi számára, akit online autóalkatrész-értékesítés ürügyén elkövetett csalással gyanúsítanak. A rendőrök a lakásán jelentek meg, majd az akciót követően 24 órára őrizetbe vették.
Nem szabad félni a jogainkért való kiállástól – üzenték a Magyar Polgári Erő vezetői szerdai sajtótájékoztatójukon. A politikusok az adóterhek miatti székelyföldi tüntetések mellett a sportvilágban tapasztalható magyarellenességre is reagáltak.
Vetített képes előadásra várják a közönséget csütörtökön 18 órára a kézdivásárhelyi céhtörténeti múzeum kiállítótermébe. Vargha Mihály főigazgató a Székely Nemzeti Múzeum 150 éves történelmét eleveníti fel.
Mi a teendőnk, ha gazdátlanul kószáló lóval vagy szamárral találkozunk a város területén? A kérdés nem a valóságtól elrugaszkodott, hiszen ebben a fura jelenségben már többször volt részük a sepsiszentgyörgyieknek. Kézdivásárhelyen kevésbé.
Meghatározatlan ideig szünetel a közvilágítás Barót jelentős részén, valamint Felsőrákoson, Köpecen és Miklósváron. A polgármester szerint a városnak évek óta problémái vannak az áramszolgáltatóval a villanyórák leolvasása és a számlázás miatt.
