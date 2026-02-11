Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Jövőben is merjenek véleményt nyilvánítani az emberek – erre biztatnak a magyar kispárt politikusai

Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön. Kiállásra biztatnak az MPE politikusai • Fotó: Tuchiluș Alex

Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön. Kiállásra biztatnak az MPE politikusai

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nem szabad félni a jogainkért való kiállástól – üzenték a Magyar Polgári Erő vezetői szerdai sajtótájékoztatójukon. A politikusok az adóterhek miatti székelyföldi tüntetések mellett a sportvilágban tapasztalható magyarellenességre is reagáltak.

Bodor Tünde

2026. február 11., 15:582026. február 11., 15:58

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Erőss Bulcsú, az MPE sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke Móricz Zsigmondot idézve indította a sepsiszentgyörgyi tájékoztatót: „Az is tolvaj, aki az emberek bizalmát meglopja”. A politikus kiemelte, hogy a választási kampány ígéretei köszönőviszonyban sincsenek a jelenlegi adóügyi valósággal. Véleménye szerint az adókat egyértelműen „vissza kell nyesni”.

Magyarellenesség a stadionokban és a bíróságokon

Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő, az MPE ügyvivő elnöke a román sportéletbe zajló diszkriminációra hívta fel a figyelmet. Felidézte az FK Csíkszereda elleni büntetéseket, amelyeket a székely zászló használata miatt szabtak ki a klubra, miközben a magyarellenes rigmusok gyakran büntetlenül maradnak.

Hirdetés

Ő maga, mint mondta, még 2023-ban panasszal fordult a Román Labdarúgó Szövetséghez és a Román Hivatásos Labdarúgó Ligához (LPF) is, mert a csíkszeredai futballklubot megbüntették a székely zászló miatt, „holott ezt, illetve Magyarország zászlajának lobogtatását sem tiltja semmilyen törvény”. (A LPF egy irányító testület, amely a román labdarúgó-bajnokság legmagasabb szakmai osztályát, a Szuperligát irányítja.)

korábban írtuk

Példátlan összegű bírságot kapott a szövetségtől az FK Csíkszereda
Példátlan összegű bírságot kapott a szövetségtől az FK Csíkszereda

Minden eddiginél nagyobb bírságot szabott ki az FK Csíkszeredára a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) fegyelmi bizottsága. A testület szerdai ülésén több mint 25 ezer lejre büntette a klubot, a székely és magyar szimbólumok használata miatt.

A szövetség arra hivatkozott – emlékeztetett a politikus –, hogy az FK Csíkszereda az ellenfél szurkolóit provokálja. „Az U Craiova és a Dinamo két nappal ezelőtti mérkőzésén azonban mi provokálhatta őket a magyarellenes rigmusok skandálására?” – tette fel a költői kérdést a képviselő.

Mint megírtuk, az első osztályú bajnokság legutóbbi fordulójában, a Bukaresti Dinamo és az U Craiova közötti fociderbin megdobálták a mérkőzést vezető Kovács István játékvezetőt, és sokadszorra is kiutasították a magyarokat az országból.

Kulcsár-Terza József és Erőss Bulcsú • Fotó: Bodor Tünde Galéria

Kulcsár-Terza József és Erőss Bulcsú

Fotó: Bodor Tünde

A román futballvilágban sűrűn előfordulnak hasonló incidensek, egy régebbi eset is terítékre került: a Dinamo egy 2023 decemberi vesztes sepsiszentgyörgyi meccse után a fővárosi klub honlapján azt írták, hogy kikaptak a „magyarországi cigányoktól”, idézte fel Kulcsár-Terza József. A közel két év után kézhez kapott alapfokú ítélet szerint ez nem bűncselekmény, a képviselő ez ügyben is fellebbez.

A félelem hálója és a székely szabadság napja

Az MPE vezetői szerint a társadalomban még mindig erősen élnek a kommunizmusból megörökölt reflexek:

az emberek féltik a munkahelyüket és tartanak a hatalom megtorlásától.

Ez a megfélemlítési stratégia szerintük tetten érhető a Beke–Szőcs-ügy kezelésében is, amelynek hatására érezhetően csökkent a részvétel a székely szabadság napján.

A pártvezetők üdvözölték, hogy a lakosság végre az utcára vonult az adóterhek miatt, és arra biztattak mindenkit, hogy a jövőben is merjenek véleményt nyilvánítani a közösséget érintő jogtalan intézkedésekkel szemben.

Háromszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Nem tudták határidőre kifizetni a számlát, napokig áram nélkül maradhat négy település
Tánczos Barna szerint a magyar közösséget jobban tudják segíteni a kormányon, mint ellenzékben
Sokba kerülhet a Dinamónak a „Ki a magyarokkal az országból!” rigmus
Visszavonta a művészekre vonatkozó vitatott rendeletét a kulturális miniszter, de az ügy még nem zárult le
Számolgatás és kötelező győzelem: kulcsmérkőzés vár a Sepsi OSK-ra és az FK Csíkszeredára
Fülöp Zoltán: Nem tudok hazát cserélni
Nem tudták határidőre kifizetni a számlát, napokig áram nélkül maradhat négy település
Székelyhon

Nem tudták határidőre kifizetni a számlát, napokig áram nélkül maradhat négy település
Tánczos Barna szerint a magyar közösséget jobban tudják segíteni a kormányon, mint ellenzékben
Székelyhon

Tánczos Barna szerint a magyar közösséget jobban tudják segíteni a kormányon, mint ellenzékben
Sokba kerülhet a Dinamónak a „Ki a magyarokkal az országból!” rigmus
Székely Sport

Sokba kerülhet a Dinamónak a „Ki a magyarokkal az országból!” rigmus
Visszavonta a művészekre vonatkozó vitatott rendeletét a kulturális miniszter, de az ügy még nem zárult le
Krónika

Visszavonta a művészekre vonatkozó vitatott rendeletét a kulturális miniszter, de az ügy még nem zárult le
Számolgatás és kötelező győzelem: kulcsmérkőzés vár a Sepsi OSK-ra és az FK Csíkszeredára
Székely Sport

Számolgatás és kötelező győzelem: kulcsmérkőzés vár a Sepsi OSK-ra és az FK Csíkszeredára
Fülöp Zoltán: Nem tudok hazát cserélni
Nőileg

Fülöp Zoltán: Nem tudok hazát cserélni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 11., szerda

Képkockákon a Székely Nemzeti Múzeum másfél évszázada

Vetített képes előadásra várják a közönséget csütörtökön 18 órára a kézdivásárhelyi céhtörténeti múzeum kiállítótermébe. Vargha Mihály főigazgató a Székely Nemzeti Múzeum 150 éves történelmét eleveníti fel.

Képkockákon a Székely Nemzeti Múzeum másfél évszázada
Képkockákon a Székely Nemzeti Múzeum másfél évszázada
2026. február 11., szerda

Képkockákon a Székely Nemzeti Múzeum másfél évszázada
Hirdetés
2026. február 11., szerda

Szokatlan városi „vendégek”: mit tegyünk, ha ló vagy szamár kószál szabadon?

Mi a teendőnk, ha gazdátlanul kószáló lóval vagy szamárral találkozunk a város területén? A kérdés nem a valóságtól elrugaszkodott, hiszen ebben a fura jelenségben már többször volt részük a sepsiszentgyörgyieknek. Kézdivásárhelyen kevésbé.

Szokatlan városi „vendégek”: mit tegyünk, ha ló vagy szamár kószál szabadon?
Szokatlan városi „vendégek”: mit tegyünk, ha ló vagy szamár kószál szabadon?
2026. február 11., szerda

Szokatlan városi „vendégek”: mit tegyünk, ha ló vagy szamár kószál szabadon?
2026. február 10., kedd

Nem tudták határidőre kifizetni a számlát, napokig áram nélkül maradhat négy település

Meghatározatlan ideig szünetel a közvilágítás Barót jelentős részén, valamint Felsőrákoson, Köpecen és Miklósváron. A polgármester szerint a városnak évek óta problémái vannak az áramszolgáltatóval a villanyórák leolvasása és a számlázás miatt.

Nem tudták határidőre kifizetni a számlát, napokig áram nélkül maradhat négy település
Nem tudták határidőre kifizetni a számlát, napokig áram nélkül maradhat négy település
2026. február 10., kedd

Nem tudták határidőre kifizetni a számlát, napokig áram nélkül maradhat négy település
2026. február 10., kedd

Ilyet sem látni minden nap: rókák mászkálnak a háztetőn

Szokatlan jelenetet rögzített telefonjával egy kézdivásárhelyi lakó: a videón a két róka sétál és nézelődik egy lakóház tetején, a városközponttól nem messze. Az állatok láttán a többség jót derül, de vannak, akiket inkább aggaszt a bátorságuk.

Ilyet sem látni minden nap: rókák mászkálnak a háztetőn
Ilyet sem látni minden nap: rókák mászkálnak a háztetőn
2026. február 10., kedd

Ilyet sem látni minden nap: rókák mászkálnak a háztetőn
Hirdetés
2026. február 10., kedd

Henning Lajos kiállítását nyitják meg Kovásznán

Henning 65 – Fába vésve címmel retrospektív kiállítás nyílik február 11-én, szerdán este hat órától a kovásznai Kádár László Képtárban, ahol a brassói képzőművész több évtizedes alkotói pályájának meghatározó munkáival találkozhat a közönség.

Henning Lajos kiállítását nyitják meg Kovásznán
Henning Lajos kiállítását nyitják meg Kovásznán
2026. február 10., kedd

Henning Lajos kiállítását nyitják meg Kovásznán
2026. február 09., hétfő

Bejegyzetlen járművel, jogosítvány nélkül menekült a rendőrök elől – őrizetbe vették

Őrizetbe vették, majd hatósági felügyelet alá került egy fiatal, miután kiderült, hogy jogosítvány nélkül vezetett egy bejegyzetlen járművet, amivel elhajtott a rendőrök elől Zabolán – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.

Bejegyzetlen járművel, jogosítvány nélkül menekült a rendőrök elől – őrizetbe vették
Bejegyzetlen járművel, jogosítvány nélkül menekült a rendőrök elől – őrizetbe vették
2026. február 09., hétfő

Bejegyzetlen járművel, jogosítvány nélkül menekült a rendőrök elől – őrizetbe vették
2026. február 09., hétfő

Feltakarítják a traktor után a sarat az aszfalton, de a gazdának kell kifizetnie

Meglévő munkagépéhez egy úttakarító kefét szerzett be az illyefalvi önkormányzat, amellyel a mezőgazdasági gépek által a közutakra hordott sarat hatékonyan el lehet tüntetni. Csakhogy a sáros út felseprése fizetős szolgáltatás lesz.

Feltakarítják a traktor után a sarat az aszfalton, de a gazdának kell kifizetnie
Feltakarítják a traktor után a sarat az aszfalton, de a gazdának kell kifizetnie
2026. február 09., hétfő

Feltakarítják a traktor után a sarat az aszfalton, de a gazdának kell kifizetnie
Hirdetés
2026. február 09., hétfő

Újra lehet jelentkezni az idősek sepsiszentgyörgyi táncklubjába

Újraindul a Szenior Táncklub, amely a szépkorúak számára kínál lehetőséget a mozgásra és a jó hangulatú közösségi együttlétre Sepsiszentgyörgyön. A február 10-től kezdődő alkalmakra az egész Sepsi Metropoliszövezet területéről várják az érdeklődőket.

Újra lehet jelentkezni az idősek sepsiszentgyörgyi táncklubjába
Újra lehet jelentkezni az idősek sepsiszentgyörgyi táncklubjába
2026. február 09., hétfő

Újra lehet jelentkezni az idősek sepsiszentgyörgyi táncklubjába
2026. február 08., vasárnap

Egy régi adósság törlesztése: Pozsony Ferenc bemutatta a székely népi kultúráról írt könyvét

Évtizedes kutatómunka gyümölcse ért be a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban, ahol dr. Pozsony Ferenc néprajzkutató bemutatta A székely népi kultúra és reprezentációja című kötetét. Művével szülőföldjének is törlesztette régi adósságát.

Egy régi adósság törlesztése: Pozsony Ferenc bemutatta a székely népi kultúráról írt könyvét
Egy régi adósság törlesztése: Pozsony Ferenc bemutatta a székely népi kultúráról írt könyvét
2026. február 08., vasárnap

Egy régi adósság törlesztése: Pozsony Ferenc bemutatta a székely népi kultúráról írt könyvét
2026. február 07., szombat

Több száz éves emberi csontok kerültek felszínre Gelencén

Középkori eredetű emberi maradványokra bukkantak a gelencei szennyvízhálózat-bővítés során. Az érintett területet lezárták, a munkálatot ideiglenesen leállították, de már lehet folytatni.

Több száz éves emberi csontok kerültek felszínre Gelencén
Több száz éves emberi csontok kerültek felszínre Gelencén
2026. február 07., szombat

Több száz éves emberi csontok kerültek felszínre Gelencén
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!