Jövőben is merjenek véleményt nyilvánítani az emberek – erre biztatnak a magyar kispárt politikusai

Tiltakozás Sepsiszentgyörgyön. Kiállásra biztatnak az MPE politikusai
Fotó: Tuchiluș Alex
Nem szabad félni a jogainkért való kiállástól – üzenték a Magyar Polgári Erő vezetői szerdai sajtótájékoztatójukon. A politikusok az adóterhek miatti székelyföldi tüntetések mellett a sportvilágban tapasztalható magyarellenességre is reagáltak.
Erőss Bulcsú, az MPE sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke Móricz Zsigmondot idézve indította a sepsiszentgyörgyi tájékoztatót: „Az is tolvaj, aki az emberek bizalmát meglopja”. A politikus kiemelte, hogy a választási kampány ígéretei köszönőviszonyban sincsenek a jelenlegi adóügyi valósággal. Véleménye szerint az adókat egyértelműen „vissza kell nyesni”.
Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő, az MPE ügyvivő elnöke a román sportéletbe zajló diszkriminációra hívta fel a figyelmet. Felidézte az FK Csíkszereda elleni büntetéseket, amelyeket a székely zászló használata miatt szabtak ki a klubra, miközben a magyarellenes rigmusok gyakran büntetlenül maradnak.
Ő maga, mint mondta, még 2023-ban panasszal fordult a Román Labdarúgó Szövetséghez és a Román Hivatásos Labdarúgó Ligához (LPF) is, mert a csíkszeredai futballklubot megbüntették a székely zászló miatt, „holott ezt, illetve Magyarország zászlajának lobogtatását sem tiltja semmilyen törvény”. (A LPF egy irányító testület, amely a román labdarúgó-bajnokság legmagasabb szakmai osztályát, a Szuperligát irányítja.)
Minden eddiginél nagyobb bírságot szabott ki az FK Csíkszeredára a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) fegyelmi bizottsága. A testület szerdai ülésén több mint 25 ezer lejre büntette a klubot, a székely és magyar szimbólumok használata miatt.
A szövetség arra hivatkozott – emlékeztetett a politikus –, hogy az FK Csíkszereda az ellenfél szurkolóit provokálja. „Az U Craiova és a Dinamo két nappal ezelőtti mérkőzésén azonban mi provokálhatta őket a magyarellenes rigmusok skandálására?” – tette fel a költői kérdést a képviselő.
Mint megírtuk, az első osztályú bajnokság legutóbbi fordulójában, a Bukaresti Dinamo és az U Craiova közötti fociderbin megdobálták a mérkőzést vezető Kovács István játékvezetőt, és sokadszorra is kiutasították a magyarokat az országból.
Kulcsár-Terza József és Erőss Bulcsú
Fotó: Bodor Tünde
A román futballvilágban sűrűn előfordulnak hasonló incidensek, egy régebbi eset is terítékre került: a Dinamo egy 2023 decemberi vesztes sepsiszentgyörgyi meccse után a fővárosi klub honlapján azt írták, hogy kikaptak a „magyarországi cigányoktól”, idézte fel Kulcsár-Terza József. A közel két év után kézhez kapott alapfokú ítélet szerint ez nem bűncselekmény, a képviselő ez ügyben is fellebbez.
Az MPE vezetői szerint a társadalomban még mindig erősen élnek a kommunizmusból megörökölt reflexek:
Ez a megfélemlítési stratégia szerintük tetten érhető a Beke–Szőcs-ügy kezelésében is, amelynek hatására érezhetően csökkent a részvétel a székely szabadság napján.
A pártvezetők üdvözölték, hogy a lakosság végre az utcára vonult az adóterhek miatt, és arra biztattak mindenkit, hogy a jövőben is merjenek véleményt nyilvánítani a közösséget érintő jogtalan intézkedésekkel szemben.
