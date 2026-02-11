Jövőben is merjenek véleményt nyilvánítani az emberek – erre biztatnak a magyar kispárt politikusai

Nem szabad félni a jogainkért való kiállástól – üzenték a Magyar Polgári Erő vezetői szerdai sajtótájékoztatójukon. A politikusok az adóterhek miatti székelyföldi tüntetések mellett a sportvilágban tapasztalható magyarellenességre is reagáltak.

Erőss Bulcsú, az MPE sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke Móricz Zsigmondot idézve indította a sepsiszentgyörgyi tájékoztatót: „Az is tolvaj, aki az emberek bizalmát meglopja”. A politikus kiemelte, hogy a választási kampány ígéretei köszönőviszonyban sincsenek a jelenlegi adóügyi valósággal. Véleménye szerint az adókat egyértelműen „vissza kell nyesni”.

Magyarellenesség a stadionokban és a bíróságokon

Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő, az MPE ügyvivő elnöke a román sportéletbe zajló diszkriminációra hívta fel a figyelmet. Felidézte az FK Csíkszereda elleni büntetéseket, amelyeket a székely zászló használata miatt szabtak ki a klubra, miközben a magyarellenes rigmusok gyakran büntetlenül maradnak.

Ő maga, mint mondta, még 2023-ban panasszal fordult a Román Labdarúgó Szövetséghez és a Román Hivatásos Labdarúgó Ligához (LPF) is, mert a csíkszeredai futballklubot megbüntették a székely zászló miatt, „holott ezt, illetve Magyarország zászlajának lobogtatását sem tiltja semmilyen törvény”. (A LPF egy irányító testület, amely a román labdarúgó-bajnokság legmagasabb szakmai osztályát, a Szuperligát irányítja.)

A szövetség arra hivatkozott – emlékeztetett a politikus –, hogy az FK Csíkszereda az ellenfél szurkolóit provokálja. „Az U Craiova és a Dinamo két nappal ezelőtti mérkőzésén azonban mi provokálhatta őket a magyarellenes rigmusok skandálására?” – tette fel a költői kérdést a képviselő.

Mint megírtuk, az első osztályú bajnokság legutóbbi fordulójában, a Bukaresti Dinamo és az U Craiova közötti fociderbin megdobálták a mérkőzést vezető Kovács István játékvezetőt, és sokadszorra is kiutasították a magyarokat az országból.