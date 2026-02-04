Rovatok
Bolojan lehetővé tenné, hogy az önkormányzatok a minimális szintre csökkentsék a helyi adókat

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Ilie Bolojan szerint lehetővé kell tenni az önkormányzatok számára, hogy a költségvetésük elfogadása előtt visszatérjenek a helyi adók és illetékek törvényben meghatározott minimális szintjéhez.

Székelyhon

2026. február 04., 22:23

A miniszterelnök szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy ehhez jogszabály-módosításra van szükség, mivel a hatályos törvény nem teszi lehetővé, hogy az önkormányzatok a már megállapított helyi adókon utólag módosítsanak – írja az Agerpres.

Ilie Bolojan elmagyarázta: egyes önkormányzatok az elmúlt időszakban a törvényben előírt minimumnál magasabb szintre emelték például a gépjárműadót, ám a jelenlegi jogi keret nem engedi meg számukra, hogy utólag visszacsökkentsék az adókat a minimális szintre, még akkor sem, ha ezt a helyi körülmények indokolnák. Meglátása szerint

az önkormányzatoknak lehetőséget kellene biztosítani arra, hogy emeljék, majd szükség esetén mérsékeljék az adókat,

azzal a kikötéssel, hogy nem csökkenhetnek a törvényes minimum alá.

A kormányfő szerint a törvényt a költségvetés elfogadása előtt lenne célszerű módosítani, hogy az önkormányzatok már az idei helyi költségvetések elfogadásakor alkalmazni tudják az új szabályokat. Megjegyezte azt is, hogy az idei év rendhagyó volt az adók szempontjából, mivel elfogadásuk az alkotmánybírósági döntések késlekedése miatt jelentősen csúszott, ami zavart és félreértéseket okozott a helyi közigazgatásban.

Bolojan arról is beszámolt, hogy szerdán

egyeztetett Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel,

aki korábban azt javasolta, hogy a kormány vizsgálja felül a helyi adók és illeték emeléséről szóló korábbi döntését.

A miniszterelnök ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy Románia vállalása szerint jövő évtől a piaci értékhez közelebb álló adóztatási rendszerre kell áttérni, amelynek részletein még dolgozik a kormány. Mint fogalmazott, az országban jelenleg egy átmeneti szabályozás van érvényben ezen a területen.

Belföld
2026. február 04., szerda

Halasztás: még egy évig szabályozott áron kapja a gázat a lakosság

Ilie Bolojan szerdán este bejelentette, hogy 2026. április 1-je és 2027. március vége között a lakossági fogyasztók szabályozott áron, a vállalatok és intézmények pedig piaci áron jutnak földgázhoz.

2026. február 04., szerda

2026. február 04., szerda

Bolojan: lezárul a megszorítások időszaka, jöhetnek a gazdaságélénkítő lépések

Ilie Bolojan miniszterelnök szerdán este bejelentette, hogy a 2026-os költségvetésről szóló egyeztetések várhatóan a jövő héten lezárulnak, így a tervezetet február 20-a körül terjesztik a parlament elé.

2026. február 04., szerda

2026. február 04., szerda

Adóemelés felülvizsgálata: máris támogatóra lelt az RMDSZ javaslata

A Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátora, Robert Cazanciuc támogatja az RMDSZ-nek azt a javaslatát, hogy a kormány vizsgálja felül a helyi adók és illetékek emeléséről szóló döntését.

2026. február 04., szerda

2026. február 04., szerda

Bőkezű végkielégítéssel ösztönözi önkéntes távozásra dolgozóit a Dacia

Csökkenti a termelést az Automobile Dacia SA, emiatt 900 dolgozótól válna meg.

2026. február 04., szerda

2026. február 04., szerda

A rendőrség is vizsgálódik a szilágycsehi templomtorony leomlásának ügyében

Gondatlanságból elkövetett rongálás, valamint a munkavédelmi és munkahelyi egészségvédelmi előírások megszegésének gyanújával büntetőeljárást indított szerdán a Szilágy megyei rendőrség a szilágycsehi templomtorony leomlásának ügyében.

2026. február 04., szerda

2026. február 04., szerda

Megérkeztek a csónakok a sepsiszentgyörgyi befagyott tóhoz

Noha a vízfelületet még jég borítja, a háttérben már minden adott a tavaszi szezonnyitáshoz a sepsiszentgyörgyi városi szabadidős létesítménynél. A fenntartó Rekreatív Rt. beszerezte az állomási tóra szánt csónakokat és vízibicikliket.

2026. február 04., szerda

2026. február 04., szerda

Rügyezik a tanügyben a tiltakozás, tavaszra kibontakozhat az általános sztrájk

Az oktatási szakszervezetek tagjai szerdán a kormány székhelye előtt tüntettek, mivel elégedetlenek a kormány által elfogadott intézkedésekkel.

2026. február 04., szerda

2026. február 04., szerda

Drónfelvételt is közzétettek a leomlott szilágycsehi templomtoronyról

A szilágycsehi református templom összeomlásának okait kivizsgáló válságstáb alakult a művelődésügyi minisztériumnál szerdán – közölte a tárca.

2026. február 04., szerda

2026. február 04., szerda

Új rockopera Wégidők címmel

Mi történik, amikor a szabadság ígérete kiüresedik? Hol van az élet kapuja a végidők zajában?

2026. február 04., szerda

2026. február 04., szerda

Szemtanúk filmezték le, amint a nyílt utcán tartóztatják fel a korrupcióval gyanúsított rendőrt – videóval

Szolgálat közben, egyenruhában vették őrizetbe azt az Arad megyei rendőrt, akit korrupcióval gyanúsítanak.

2026. február 04., szerda

