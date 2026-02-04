Bolojan lehetővé tenné, hogy az önkormányzatok a minimális szintre csökkentsék a helyi adókat

Ilie Bolojan szerint lehetővé kell tenni az önkormányzatok számára, hogy a költségvetésük elfogadása előtt visszatérjenek a helyi adók és illetékek törvényben meghatározott minimális szintjéhez.

Székelyhon 2026. február 04., 22:232026. február 04., 22:23

A miniszterelnök szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy ehhez jogszabály-módosításra van szükség, mivel a hatályos törvény nem teszi lehetővé, hogy az önkormányzatok a már megállapított helyi adókon utólag módosítsanak – írja az Agerpres. Hirdetés Ilie Bolojan elmagyarázta: egyes önkormányzatok az elmúlt időszakban a törvényben előírt minimumnál magasabb szintre emelték például a gépjárműadót, ám a jelenlegi jogi keret nem engedi meg számukra, hogy utólag visszacsökkentsék az adókat a minimális szintre, még akkor sem, ha ezt a helyi körülmények indokolnák. Meglátása szerint

az önkormányzatoknak lehetőséget kellene biztosítani arra, hogy emeljék, majd szükség esetén mérsékeljék az adókat,

azzal a kikötéssel, hogy nem csökkenhetnek a törvényes minimum alá. A kormányfő szerint a törvényt a költségvetés elfogadása előtt lenne célszerű módosítani, hogy az önkormányzatok már az idei helyi költségvetések elfogadásakor alkalmazni tudják az új szabályokat. Megjegyezte azt is, hogy az idei év rendhagyó volt az adók szempontjából, mivel elfogadásuk az alkotmánybírósági döntések késlekedése miatt jelentősen csúszott, ami zavart és félreértéseket okozott a helyi közigazgatásban. Bolojan arról is beszámolt, hogy szerdán

egyeztetett Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel,