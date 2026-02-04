Mi történik, amikor a szabadság ígérete kiüresedik? Hol van az élet kapuja a végidők zajában?

Változatos, modern hangvételű zenei világ, mély érzelmek és örök kérdések találkozása egy olyan előadásban, amely nem hagy közömbösen. Egy történet, amely megszólít, döntésre hív. Nézz szembe a kérdésekkel! Nyisd ki az élet kapuját!

A mű egyszerre személyes és kozmikus: egy család és egy fiatal lány sorsán keresztül mutatja meg a jó és a gonosz küzdelmét.

A történet egy hegyen indul, ahol még jelen van a természet szépsége, a családi közösség és az édeni rend. Paradicsomi légkör lengi körül a háromnemzedékű családot és Ábelt, Anikó udvarlóját.

A középpontban Anikó áll, aki egyre inkább úgy érzi, hogy elege van a szabályokból, és abból, hogy mások akarják megmondani neki, mi a jó. Szabadságra vágyik, élményekre, önállóságra – arra, amit sok fiatal ma is keres. Elindul, hogy saját útját járja, de hamar kiderül: a világ nem azt adja, amit ígér. Kapcsolatok kiüresednek, a „szeretet” kihasználássá válik, a szabadság magánnyá.