Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Új rockopera Wégidők címmel Pr-cikk

Új rockopera: Wégidők – Az élet kapujában

Fotó: Szigeti Szenner Szilárd

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Mi történik, amikor a szabadság ígérete kiüresedik? Hol van az élet kapuja a végidők zajában?

Támogatói tartalom

2026. február 04., 11:542026. február 04., 11:54

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Wégidők – Az élet kapujában című nagyszabású zenés–drámai mű egy erőteljes, mai kérdéseket feszegető történet hitről, keresésről, bukásról és újrakezdésről.

Változatos, modern hangvételű zenei világ, mély érzelmek és örök kérdések találkozása egy olyan előadásban, amely nem hagy közömbösen. Egy történet, amely megszólít, döntésre hív. Nézz szembe a kérdésekkel! Nyisd ki az élet kapuját!

A mű egyszerre személyes és kozmikus: egy család és egy fiatal lány sorsán keresztül mutatja meg a jó és a gonosz küzdelmét.

A történet egy hegyen indul, ahol még jelen van a természet szépsége, a családi közösség és az édeni rend. Paradicsomi légkör lengi körül a háromnemzedékű családot és Ábelt, Anikó udvarlóját.

A középpontban Anikó áll, aki egyre inkább úgy érzi, hogy elege van a szabályokból, és abból, hogy mások akarják megmondani neki, mi a jó. Szabadságra vágyik, élményekre, önállóságra – arra, amit sok fiatal ma is keres. Elindul, hogy saját útját járja, de hamar kiderül: a világ nem azt adja, amit ígér. Kapcsolatok kiüresednek, a „szeretet” kihasználássá válik, a szabadság magánnyá.

Új rockopera: Wégidők – Az élet kapujában Galéria

Fotó: Szigeti Szenner Szilárd

Közben a háttérben egy sötét, mégis nagyon ismerős erő dolgozik: a manipuláció, a hamis ígéretek, a „csináld, amit akarsz” szabadsága, amely végül szétzilálja a családot, az emberi kapcsolatokat.

Anikó szülei saját kudarcaikkal és magányukkal szembesülnek, a nagymama pedig kitartó imádságával képviseli azt a csendes hitet, amely nem harsány, mégis megtartó erő.

Anikó végül eljut a mélypontra, ahol már nem menekül, hanem kérdez: miért élek, mi az igazság, kinek higgyek egy kaotikus világban, van-e élet a halálon túl? Ezekre a kérdésekre nem egy új ideológia ad választ, hanem a személyes találkozás Jézus Krisztussal, aki nem elveszi a szabadságát, hanem helyreállítja azt.

Új rockopera: Wégidők – Az élet kapujában Galéria

Fotó: Mustármag Közösség

A mű végén a gonoszság és a szeretet végső összecsapása bontakozik ki. Ez nem pusztán külső harc, hanem döntés a szív mélyén. A legnehezebb időkben is van remény, amikor már a globális láger és a rémuralmak gyötrelmei fenyegetnek. Az üzenet világos és bátorító: az igazi élet nem a felszínes élvezetekben, hanem a szeretetben, az igazságban és az élő Istenkapcsolatban bontakozik ki, amely megnyitja előttünk az örök élet kapuját.

(X – fizetett hirdetés)

Fizetett hirdetés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Ezek is érdekelhetik

Várjunk a befizetéssel? Kelemen Hunor szerint a helyi adók akár 50 százalékkal is csökkenthetők
Szemtanúk filmezték le, amint a nyílt utcán tartóztatják fel a korrupcióval gyanúsított rendőrt – videóval
Nagy verést kapott az éllovas, tizenegy csapat harcol a felsőházért
Leomlott a szilágycsehi református templom, megsérült egy rendőrnő, tetemes az anyagi kár
Döntőbe jutott a magyar női vízilabda-válogatott az Európa-bajnokságon
Nagy Beáta Júlia kutyaoktató: A kutyát és a gazdit egyaránt neveljük
Várjunk a befizetéssel? Kelemen Hunor szerint a helyi adók akár 50 százalékkal is csökkenthetők
Székelyhon

Várjunk a befizetéssel? Kelemen Hunor szerint a helyi adók akár 50 százalékkal is csökkenthetők
Szemtanúk filmezték le, amint a nyílt utcán tartóztatják fel a korrupcióval gyanúsított rendőrt – videóval
Székelyhon

Szemtanúk filmezték le, amint a nyílt utcán tartóztatják fel a korrupcióval gyanúsított rendőrt – videóval
Nagy verést kapott az éllovas, tizenegy csapat harcol a felsőházért
Székely Sport

Nagy verést kapott az éllovas, tizenegy csapat harcol a felsőházért
Leomlott a szilágycsehi református templom, megsérült egy rendőrnő, tetemes az anyagi kár
Krónika

Leomlott a szilágycsehi református templom, megsérült egy rendőrnő, tetemes az anyagi kár
Döntőbe jutott a magyar női vízilabda-válogatott az Európa-bajnokságon
Székely Sport

Döntőbe jutott a magyar női vízilabda-válogatott az Európa-bajnokságon
Nagy Beáta Júlia kutyaoktató: A kutyát és a gazdit egyaránt neveljük
Nőileg

Nagy Beáta Júlia kutyaoktató: A kutyát és a gazdit egyaránt neveljük
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 04., szerda

Szemtanúk filmezték le, amint a nyílt utcán tartóztatják fel a korrupcióval gyanúsított rendőrt – videóval

Szolgálat közben, egyenruhában vették őrizetbe azt az Arad megyei rendőrt, akit korrupcióval gyanúsítanak.

Szemtanúk filmezték le, amint a nyílt utcán tartóztatják fel a korrupcióval gyanúsított rendőrt – videóval
Szemtanúk filmezték le, amint a nyílt utcán tartóztatják fel a korrupcióval gyanúsított rendőrt – videóval
2026. február 04., szerda

Szemtanúk filmezték le, amint a nyílt utcán tartóztatják fel a korrupcióval gyanúsított rendőrt – videóval
Hirdetés
2026. február 04., szerda

Olyan gödrös volt az út, hogy lerobbant a beteghez tartó mentőautó – videóval

Tönkrement a gödrös úton egy beteghez riasztott mentőautó Galac megyében. A sofőr hiába próbálta kikerülni az esővízzel borított hatalmas mélyedéseket, az autó végül lerobbant. Kálváriájukat térfigyelő kamera rögzítette.

Olyan gödrös volt az út, hogy lerobbant a beteghez tartó mentőautó – videóval
Olyan gödrös volt az út, hogy lerobbant a beteghez tartó mentőautó – videóval
2026. február 04., szerda

Olyan gödrös volt az út, hogy lerobbant a beteghez tartó mentőautó – videóval
2026. február 04., szerda

CNAIR: hamis SMS-ekkel próbálnak pénzt kicsalni az autósoktól Romániában

Csalásra figyelmeztet az Országos Közúti Infrastruktúrát Kezelő Társaság: az utóbbi időszakban megszaporodtak azok a hamis üzenetek, amelyek az intézmény nevében pénzt akarnak kicsalni az autósoktól.

CNAIR: hamis SMS-ekkel próbálnak pénzt kicsalni az autósoktól Romániában
CNAIR: hamis SMS-ekkel próbálnak pénzt kicsalni az autósoktól Romániában
2026. február 04., szerda

CNAIR: hamis SMS-ekkel próbálnak pénzt kicsalni az autósoktól Romániában
2026. február 04., szerda

Várjunk a befizetéssel? Kelemen Hunor szerint a helyi adók akár 50 százalékkal is csökkenthetők

Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor kedd este kijelentette, hogy a kormánynak a korábbi döntését felülvizsgálva az általa meghatározott határokon belül akár 50 százalékkal is csökkentenie kellene a helyi adókat és illetékeket.

Várjunk a befizetéssel? Kelemen Hunor szerint a helyi adók akár 50 százalékkal is csökkenthetők
Várjunk a befizetéssel? Kelemen Hunor szerint a helyi adók akár 50 százalékkal is csökkenthetők
2026. február 04., szerda

Várjunk a befizetéssel? Kelemen Hunor szerint a helyi adók akár 50 százalékkal is csökkenthetők
Hirdetés
2026. február 04., szerda

Felére csökkent a kezeletlenül lerakott hulladékmennyiség Hargita megyében

Noha az európai uniós elvárásoktól messze elmarad a hulladék-újrahasznosítás aránya Hargita megyében, a gyergyóremetei hulladéklerakó láthatóan nagyot javított a megye hulladékgazdálkodási adatain. A települések között viszont nagy különbségek vannak.

Felére csökkent a kezeletlenül lerakott hulladékmennyiség Hargita megyében
Felére csökkent a kezeletlenül lerakott hulladékmennyiség Hargita megyében
2026. február 04., szerda

Felére csökkent a kezeletlenül lerakott hulladékmennyiség Hargita megyében
2026. február 03., kedd

RMDSZ-frakcióvezető: felül kell vizsgálni a legérzékenyebb csoportokat érintő megszorításokat

Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, Csoma Botond szerint jelenleg egyetlen pártnak sem érdeke a kormány megbuktatása, mert „ebben a Románia számára sorsdöntő időszakban” senkinek sem áll érdekében a kormányválság.

RMDSZ-frakcióvezető: felül kell vizsgálni a legérzékenyebb csoportokat érintő megszorításokat
RMDSZ-frakcióvezető: felül kell vizsgálni a legérzékenyebb csoportokat érintő megszorításokat
2026. február 03., kedd

RMDSZ-frakcióvezető: felül kell vizsgálni a legérzékenyebb csoportokat érintő megszorításokat
2026. február 03., kedd

Eltörölné a gyermeknevelési díj egészségbiztosítási járulékát a munkaügyi miniszter

A gyermeknevelési díj egészségbiztosítási járulékkötelezettségének (CASS) eltörlését sürgette kedden a Facebook-oldalán a munkaügyi miniszter.

Eltörölné a gyermeknevelési díj egészségbiztosítási járulékát a munkaügyi miniszter
Eltörölné a gyermeknevelési díj egészségbiztosítási járulékát a munkaügyi miniszter
2026. február 03., kedd

Eltörölné a gyermeknevelési díj egészségbiztosítási járulékát a munkaügyi miniszter
Hirdetés
2026. február 03., kedd

A szokásosnál korábban utalnak több szociális juttatást

A Országos Kifizetési és Szociális Felügyeleti Ügynökség (ANPIS) kedden bejelentette, hogy ebben a hónapban korábban utalják a szociális juttatásokat, mivel február 8., a megszokott kifizetési nap vasárnapra esik.

A szokásosnál korábban utalnak több szociális juttatást
A szokásosnál korábban utalnak több szociális juttatást
2026. február 03., kedd

A szokásosnál korábban utalnak több szociális juttatást
2026. február 03., kedd

A tiltakozások után lépett az RMDSZ: a helyi adók felülvizsgálatát kezdeményezik

Hivatalos lépéseket tesznek a kormánynál az adóterhek mérséklése érdekében: a helyi adók felülvizsgálatát kezdeményezik – jelentette be az RMDSZ. A szövetség szerint a kormány sürgősségi kormányrendelettel lépni tud.

A tiltakozások után lépett az RMDSZ: a helyi adók felülvizsgálatát kezdeményezik
A tiltakozások után lépett az RMDSZ: a helyi adók felülvizsgálatát kezdeményezik
2026. február 03., kedd

A tiltakozások után lépett az RMDSZ: a helyi adók felülvizsgálatát kezdeményezik
2026. február 03., kedd

Kevesebb új autót értékesítettek, de továbbra is a Dacia vezet Romániában

Idén januárban 33 százalékkal kevesebb új autót helyeztek forgalomba Romániában, mint 2025 első hónapjában – derül ki a Gépkocsigyártók és Importőrök Egyesületének (APIA) kedden közzétett előzetes adataiból.

Kevesebb új autót értékesítettek, de továbbra is a Dacia vezet Romániában
Kevesebb új autót értékesítettek, de továbbra is a Dacia vezet Romániában
2026. február 03., kedd

Kevesebb új autót értékesítettek, de továbbra is a Dacia vezet Romániában
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!