Drónfelvételt is közzétettek a leomlott szilágycsehi templomtoronyról

A szilágycsehi református templom összeomlásának okait kivizsgáló válságstáb alakult a művelődésügyi minisztériumnál szerdán – közölte a tárca.

A minisztérium szerint a kedd este történt incidens okait és körülményeit kivizsgáló, majd a restaurálási lehetőségeket elemző válságstáb vezetője az örökségvédelmi ügyekkel megbízott Ötvös Koppány művelődésügyi államtitkár. A válságstáb tagja még az Országos Örökségvédelmi Hivatal igazgatója, a Szilágy megyei művelődésügyi igazgatóság vezetője, a kulturális örökség főosztályának igazgatója, valamint miniszteri tanácsosok – írja az Agerpres hírügynökség a művelődésügyi minisztérium közlésére hivatkozva.

A tárca még kedd este bejelentette, hogy a vizsgálatok végeztével