Drónfelvételt is közzétettek a leomlott szilágycsehi templomtoronyról

A munkálatok alatt megállapították, hogy a toronynak súlyos szerkezeti hibái vannak, arra azonban nem számítottak, hogy az évszázados falak összeomlanak
A szilágycsehi református templom összeomlásának okait kivizsgáló válságstáb alakult a művelődésügyi minisztériumnál szerdán – közölte a tárca.
A minisztérium szerint a kedd este történt incidens okait és körülményeit kivizsgáló, majd a restaurálási lehetőségeket elemző válságstáb vezetője az örökségvédelmi ügyekkel megbízott Ötvös Koppány művelődésügyi államtitkár. A válságstáb tagja még az Országos Örökségvédelmi Hivatal igazgatója, a Szilágy megyei művelődésügyi igazgatóság vezetője, a kulturális örökség főosztályának igazgatója, valamint miniszteri tanácsosok – írja az Agerpres hírügynökség a művelődésügyi minisztérium közlésére hivatkozva.
A tárca még kedd este bejelentette, hogy a vizsgálatok végeztével
A 2025 óta restaurálás alatt álló szilágycsehi református templom tornya kedd este összeomlott. A torony építőelemei az úttestre és a járdára zuhantak, egy parkoló autó súlyosan megrongálódott, és egy közelben levő rendőrnő megsérült. Őt kórházba szállították, állapota stabil. A környéket azonnal lezárták a helyi hatóságok.
A ledőlt szilágycsehi templomtorony hírére már másnap reggel a helyszínre látogatott a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke és főjegyzője, illetve odamentek a Zilahi Református Egyházmegye esperese és lelkipásztorai, hogy a templomban tartott közös imádság után
Az egyházkerület vezetősége még a reggeli órákban körlevélben fordult a jókedvű adakozókhoz, hogy a begyűlt adományokból minél hamarabb el lehessen kezdeni a szükséges munkálatokat – írják a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Facebook-oldalán. A szerda délelőtti terepszemléről képes beszámolót is közzétett az egyházkerület – köztük drónfotóval –, amely alább látható.
