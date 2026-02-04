Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Rügyezik a tanügyben a tiltakozás, tavaszra kibontakozhat az általános sztrájk

Tavaly szeptember elején Sepsiszentgyörgyön is tüntettek az oktatásban dolgozók. Újabb tiltakozáshullám következhet • Fotó: Tuchiluș Alex

Tavaly szeptember elején Sepsiszentgyörgyön is tüntettek az oktatásban dolgozók. Újabb tiltakozáshullám következhet

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége, a Spiru Haret Tanügyi Szakszervezeti Szövetség és az Alma Mater Országos Szakszervezeti Szövetség tagjai szerdán a kormány székhelye előtt tüntettek, mivel elégedetlenek a kormány által elfogadott intézkedésekkel, amelyek szerintük hatással vannak a bérezésre, a munkakörülményekre, valamint a pedagógusok jogállására és méltóságára.

Székelyhon

2026. február 04., 14:422026. február 04., 14:42

2026. február 04., 14:452026. február 04., 14:45

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A vuvuzelákkal felszerelkezett tüntetők plakátjaira a következőket írták:

  • „Minisztert keresünk. Amit ajánlunk: megnyirbált béreket és káoszt a törvényekben”;

  • „Szegény iskola – neveletlen ország”;

  • „Lemondások mögé bújik a megoldások nélküli kormány”;

  • „Hatékonyságot követeltek, de nemtörődést adtok viszonzásul”.

A szakszervezeti szövetségek körülbelül kétezer résztvevőre számítottak a délután két óráig engedélyezett kormánypalota előtti tüntetésen.

A megkérdezettek háromnegyede készen áll sztrájkba lépni

A Spiru Haret Tanügyi Szakszervezeti Szövetség szerda délelőtt bejelentette, hogy a január 14–31. között végzett közvélemény-kutatásának eredményei szerint a tanügyi alkalmazottak háromnegyede (74,7 százalék) készen áll részt venni egy általános sztrájkban.

A felmérésben több mint 17 ezer tanügyi alkalmazott vett részt; 87,4 százalékuk pedagógus, 6,9 százalékuk kisegítő tanszemélyzet és 5,7 százalékuk kisegítő személyzet.

Hirdetés

A közvélemény-kutatás szerint a válaszadók 70,5 százaléka úgy gondolja, hogy a Bolojan-kormány megszorító intézkedései nagyon negatív hatással vannak tevékenységére, és

74,7 százalékuk készen áll sztrájkba lépni.

Ugyanakkor 71,7 százalékuk kész részt venni a településeken szervezendő utcai tiltakozó akciókon.

Figyelembe véve, hogy a sztrájkolni kész alkalmazottak 53,6 százaléka az országos próbavizsgák bojkottálását javasolta, a szakszervezeti szövetség vezetősége országos szintű szavazást indított erről.

Amennyiben pedig a kormány nem fontolja meg a „tanügyellenes” intézkedéseit áprilisig, a szövetség általános sztrájk kirobbantását tervezi május második felében – írja az Agerpres hírügynökség az érdekvédelmi szervezet közlésére hivatkozva.

Oktatás Tanügy Társadalom
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Várjunk a befizetéssel? Kelemen Hunor szerint a helyi adók akár 50 százalékkal is csökkenthetők
Szemtanúk filmezték le, amint a nyílt utcán tartóztatják fel a korrupcióval gyanúsított rendőrt – videóval
Döntőbe jutott a magyar női vízilabda-válogatott az Európa-bajnokságon
Leomlott a szilágycsehi református templom, megsérült egy rendőrnő, tetemes az anyagi kár
Átalakulóban az FK, hokis meglepetések és az időkérés árnyoldala – Helyzetbe hozunk!
Kiss Zsuzsanna: A pedagógus eszköze a saját személyisége
Várjunk a befizetéssel? Kelemen Hunor szerint a helyi adók akár 50 százalékkal is csökkenthetők
Székelyhon

Várjunk a befizetéssel? Kelemen Hunor szerint a helyi adók akár 50 százalékkal is csökkenthetők
Szemtanúk filmezték le, amint a nyílt utcán tartóztatják fel a korrupcióval gyanúsított rendőrt – videóval
Székelyhon

Szemtanúk filmezték le, amint a nyílt utcán tartóztatják fel a korrupcióval gyanúsított rendőrt – videóval
Döntőbe jutott a magyar női vízilabda-válogatott az Európa-bajnokságon
Székely Sport

Döntőbe jutott a magyar női vízilabda-válogatott az Európa-bajnokságon
Leomlott a szilágycsehi református templom, megsérült egy rendőrnő, tetemes az anyagi kár
Krónika

Leomlott a szilágycsehi református templom, megsérült egy rendőrnő, tetemes az anyagi kár
Átalakulóban az FK, hokis meglepetések és az időkérés árnyoldala – Helyzetbe hozunk!
Székely Sport

Átalakulóban az FK, hokis meglepetések és az időkérés árnyoldala – Helyzetbe hozunk!
Kiss Zsuzsanna: A pedagógus eszköze a saját személyisége
Nőileg

Kiss Zsuzsanna: A pedagógus eszköze a saját személyisége
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 04., szerda

Megérkeztek a csónakok a sepsiszentgyörgyi befagyott tóhoz

Noha a vízfelületet még jég borítja, a háttérben már minden adott a tavaszi szezonnyitáshoz a sepsiszentgyörgyi városi szabadidős létesítménynél. A fenntartó Rekreatív Rt. beszerezte az állomási tóra szánt csónakokat és vízibicikliket.

Megérkeztek a csónakok a sepsiszentgyörgyi befagyott tóhoz
Megérkeztek a csónakok a sepsiszentgyörgyi befagyott tóhoz
2026. február 04., szerda

Megérkeztek a csónakok a sepsiszentgyörgyi befagyott tóhoz
Hirdetés
2026. február 04., szerda

Drónfelvételt is közzétettek a leomlott szilágycsehi templomtoronyról

A szilágycsehi református templom összeomlásának okait kivizsgáló válságstáb alakult a művelődésügyi minisztériumnál szerdán – közölte a tárca.

Drónfelvételt is közzétettek a leomlott szilágycsehi templomtoronyról
Drónfelvételt is közzétettek a leomlott szilágycsehi templomtoronyról
2026. február 04., szerda

Drónfelvételt is közzétettek a leomlott szilágycsehi templomtoronyról
2026. február 04., szerda

Új rockopera Wégidők címmel

Mi történik, amikor a szabadság ígérete kiüresedik? Hol van az élet kapuja a végidők zajában?

Új rockopera Wégidők címmel
Új rockopera Wégidők címmel
2026. február 04., szerda

Új rockopera Wégidők címmel
2026. február 04., szerda

Szemtanúk filmezték le, amint a nyílt utcán tartóztatják fel a korrupcióval gyanúsított rendőrt – videóval

Szolgálat közben, egyenruhában vették őrizetbe azt az Arad megyei rendőrt, akit korrupcióval gyanúsítanak.

Szemtanúk filmezték le, amint a nyílt utcán tartóztatják fel a korrupcióval gyanúsított rendőrt – videóval
Szemtanúk filmezték le, amint a nyílt utcán tartóztatják fel a korrupcióval gyanúsított rendőrt – videóval
2026. február 04., szerda

Szemtanúk filmezték le, amint a nyílt utcán tartóztatják fel a korrupcióval gyanúsított rendőrt – videóval
Hirdetés
2026. február 04., szerda

Olyan gödrös volt az út, hogy lerobbant a beteghez tartó mentőautó – videóval

Tönkrement a gödrös úton egy beteghez riasztott mentőautó Galac megyében. A sofőr hiába próbálta kikerülni az esővízzel borított hatalmas mélyedéseket, az autó végül lerobbant. Kálváriájukat térfigyelő kamera rögzítette.

Olyan gödrös volt az út, hogy lerobbant a beteghez tartó mentőautó – videóval
Olyan gödrös volt az út, hogy lerobbant a beteghez tartó mentőautó – videóval
2026. február 04., szerda

Olyan gödrös volt az út, hogy lerobbant a beteghez tartó mentőautó – videóval
2026. február 04., szerda

CNAIR: hamis SMS-ekkel próbálnak pénzt kicsalni az autósoktól Romániában

Csalásra figyelmeztet az Országos Közúti Infrastruktúrát Kezelő Társaság: az utóbbi időszakban megszaporodtak azok a hamis üzenetek, amelyek az intézmény nevében pénzt akarnak kicsalni az autósoktól.

CNAIR: hamis SMS-ekkel próbálnak pénzt kicsalni az autósoktól Romániában
CNAIR: hamis SMS-ekkel próbálnak pénzt kicsalni az autósoktól Romániában
2026. február 04., szerda

CNAIR: hamis SMS-ekkel próbálnak pénzt kicsalni az autósoktól Romániában
2026. február 04., szerda

Várjunk a befizetéssel? Kelemen Hunor szerint a helyi adók akár 50 százalékkal is csökkenthetők

Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor kedd este kijelentette, hogy a kormánynak a korábbi döntését felülvizsgálva az általa meghatározott határokon belül akár 50 százalékkal is csökkentenie kellene a helyi adókat és illetékeket.

Várjunk a befizetéssel? Kelemen Hunor szerint a helyi adók akár 50 százalékkal is csökkenthetők
Várjunk a befizetéssel? Kelemen Hunor szerint a helyi adók akár 50 százalékkal is csökkenthetők
2026. február 04., szerda

Várjunk a befizetéssel? Kelemen Hunor szerint a helyi adók akár 50 százalékkal is csökkenthetők
Hirdetés
2026. február 04., szerda

Felére csökkent a kezeletlenül lerakott hulladékmennyiség Hargita megyében

Noha az európai uniós elvárásoktól messze elmarad a hulladék-újrahasznosítás aránya Hargita megyében, a gyergyóremetei hulladéklerakó láthatóan nagyot javított a megye hulladékgazdálkodási adatain. A települések között viszont nagy különbségek vannak.

Felére csökkent a kezeletlenül lerakott hulladékmennyiség Hargita megyében
Felére csökkent a kezeletlenül lerakott hulladékmennyiség Hargita megyében
2026. február 04., szerda

Felére csökkent a kezeletlenül lerakott hulladékmennyiség Hargita megyében
2026. február 03., kedd

RMDSZ-frakcióvezető: felül kell vizsgálni a legérzékenyebb csoportokat érintő megszorításokat

Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, Csoma Botond szerint jelenleg egyetlen pártnak sem érdeke a kormány megbuktatása, mert „ebben a Románia számára sorsdöntő időszakban” senkinek sem áll érdekében a kormányválság.

RMDSZ-frakcióvezető: felül kell vizsgálni a legérzékenyebb csoportokat érintő megszorításokat
RMDSZ-frakcióvezető: felül kell vizsgálni a legérzékenyebb csoportokat érintő megszorításokat
2026. február 03., kedd

RMDSZ-frakcióvezető: felül kell vizsgálni a legérzékenyebb csoportokat érintő megszorításokat
2026. február 03., kedd

Eltörölné a gyermeknevelési díj egészségbiztosítási járulékát a munkaügyi miniszter

A gyermeknevelési díj egészségbiztosítási járulékkötelezettségének (CASS) eltörlését sürgette kedden a Facebook-oldalán a munkaügyi miniszter.

Eltörölné a gyermeknevelési díj egészségbiztosítási járulékát a munkaügyi miniszter
Eltörölné a gyermeknevelési díj egészségbiztosítási járulékát a munkaügyi miniszter
2026. február 03., kedd

Eltörölné a gyermeknevelési díj egészségbiztosítási járulékát a munkaügyi miniszter
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!