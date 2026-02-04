Rügyezik a tanügyben a tiltakozás, tavaszra kibontakozhat az általános sztrájk

A Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége, a Spiru Haret Tanügyi Szakszervezeti Szövetség és az Alma Mater Országos Szakszervezeti Szövetség tagjai szerdán a kormány székhelye előtt tüntettek, mivel elégedetlenek a kormány által elfogadott intézkedésekkel, amelyek szerintük hatással vannak a bérezésre, a munkakörülményekre, valamint a pedagógusok jogállására és méltóságára.

A vuvuzelákkal felszerelkezett tüntetők plakátjaira a következőket írták:

„Minisztert keresünk. Amit ajánlunk: megnyirbált béreket és káoszt a törvényekben”;

„Szegény iskola – neveletlen ország”;

„Lemondások mögé bújik a megoldások nélküli kormány”;

„Hatékonyságot követeltek, de nemtörődést adtok viszonzásul”.

A szakszervezeti szövetségek körülbelül kétezer résztvevőre számítottak a délután két óráig engedélyezett kormánypalota előtti tüntetésen.

A megkérdezettek háromnegyede készen áll sztrájkba lépni

A Spiru Haret Tanügyi Szakszervezeti Szövetség szerda délelőtt bejelentette, hogy a január 14–31. között végzett közvélemény-kutatásának eredményei szerint a tanügyi alkalmazottak háromnegyede (74,7 százalék) készen áll részt venni egy általános sztrájkban.

A felmérésben több mint 17 ezer tanügyi alkalmazott vett részt; 87,4 százalékuk pedagógus, 6,9 százalékuk kisegítő tanszemélyzet és 5,7 százalékuk kisegítő személyzet.

A közvélemény-kutatás szerint a válaszadók 70,5 százaléka úgy gondolja, hogy a Bolojan-kormány megszorító intézkedései nagyon negatív hatással vannak tevékenységére, és