Rügyezik a tanügyben a tiltakozás, tavaszra kibontakozhat az általános sztrájk

Tavaly szeptember elején Sepsiszentgyörgyön is tüntettek az oktatásban dolgozók. Újabb tiltakozáshullám következhet
Fotó: Tuchiluș Alex
A Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége, a Spiru Haret Tanügyi Szakszervezeti Szövetség és az Alma Mater Országos Szakszervezeti Szövetség tagjai szerdán a kormány székhelye előtt tüntettek, mivel elégedetlenek a kormány által elfogadott intézkedésekkel, amelyek szerintük hatással vannak a bérezésre, a munkakörülményekre, valamint a pedagógusok jogállására és méltóságára.
A vuvuzelákkal felszerelkezett tüntetők plakátjaira a következőket írták:
„Minisztert keresünk. Amit ajánlunk: megnyirbált béreket és káoszt a törvényekben”;
„Szegény iskola – neveletlen ország”;
„Lemondások mögé bújik a megoldások nélküli kormány”;
„Hatékonyságot követeltek, de nemtörődést adtok viszonzásul”.
A szakszervezeti szövetségek körülbelül kétezer résztvevőre számítottak a délután két óráig engedélyezett kormánypalota előtti tüntetésen.
A Spiru Haret Tanügyi Szakszervezeti Szövetség szerda délelőtt bejelentette, hogy a január 14–31. között végzett közvélemény-kutatásának eredményei szerint a tanügyi alkalmazottak háromnegyede (74,7 százalék) készen áll részt venni egy általános sztrájkban.
A felmérésben több mint 17 ezer tanügyi alkalmazott vett részt; 87,4 százalékuk pedagógus, 6,9 százalékuk kisegítő tanszemélyzet és 5,7 százalékuk kisegítő személyzet.
A közvélemény-kutatás szerint a válaszadók 70,5 százaléka úgy gondolja, hogy a Bolojan-kormány megszorító intézkedései nagyon negatív hatással vannak tevékenységére, és
Ugyanakkor 71,7 százalékuk kész részt venni a településeken szervezendő utcai tiltakozó akciókon.
Figyelembe véve, hogy a sztrájkolni kész alkalmazottak 53,6 százaléka az országos próbavizsgák bojkottálását javasolta, a szakszervezeti szövetség vezetősége országos szintű szavazást indított erről.
Amennyiben pedig a kormány nem fontolja meg a „tanügyellenes” intézkedéseit áprilisig, a szövetség általános sztrájk kirobbantását tervezi május második felében – írja az Agerpres hírügynökség az érdekvédelmi szervezet közlésére hivatkozva.
