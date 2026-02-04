Rendhagyó hazai pályán tartott terepszemlét a nagykövet

Sajtótájékoztatón számolt be a nagykövet a háromnapos látogatás tapasztalatairól
Fotó: Haáz Vince
„Közvetíteni kívánunk a Maros megyei vállalkozók és a magyarországi cégek között, ezért is látogattam meg a megye több régióját és találkoztam az üzletemberekkel” – mondta szerdán Marosvásárhelyen Gabriel Șopandă, Románia magyarországi nagykövete.
Rendhagyó terepen tartózkodott az elmúlt három napban Gabriel Șopandă, Románia magyarországi nagykövete, aki Maros megyét kereste fel. Látogatásának egyik fő oka az volt, hogy Maros Megye Tanácsa a Junona Egyesülettel egy budapesti fellépést szervez a Marosvásárhelyi Állami Filharmóniának.
Mint ismert, az előző években a György Levente által vezetett filharmónia Bécsben és Berlinben koncertezett, idén Budapestre készülnek.
Fotó: Haáz Vince
Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke kiemelte, folytatják a kultúrdiplomáciai sorozatot, november 13-án Budapesten koncertezik a nemzetközi elismerésnek is örvendő zenekar. De, mint a tanácselnök többször hangsúlyozta, nemcsak egy koncert megszervezéséről van szó, hanem arról is, hogy
Ezért is látogatott meg jó pár céget a nagykövet, többek között a kerelőszentpáli ipari parkot, de a szászrégeni traktorgyárat és egy tejfeldolgozó üzemet is.
Megtudtuk, hogy a nagykövetet elkísérte a gazdasági attasé is, akinek szintén fontos szerepe van a Maros megyei és a budapesti magyarországi gazdasági kapcsolatok fejlesztésében.
Gabriel Șopandă elmondta, részben a budapesti gazdasági találkozó előkészítése érdekében kereste fel a Maros megyei cégeket, tájékozódva arról, hogy milyen területen lehetnek lehetséges partnerei a budapestieknek, magyarországiaknak.
Gabriel Șopandă, Románia magyarországi nagykövete
Fotó: Haáz Vince
Szovátán elsősorban a turizmusról tárgyalt, de több ipari üzemet, termeléssel foglalkozó céget is meglátogatott. Mint kiemelte, neki közvetítő szerepe van, adatokat, elérhetőségeket gyűjtött össze, amelyeket majd a magyarországiak rendelkezésére bocsát. A helyszíni terepszemle abban is segítette, hogy feltérképezze, milyen cégeket, üzletembereket hívjon majd meg a novemberi találkozóra.
A szerdai sajtótájékoztatón kiderült,
ahol bemutatták neki a légiárú-fuvarozás részleg létrehozására vonatkozó terveket. A személyszállítás mellett ugyanis a reptéren lehetőség van egy cargo rész kialakítására is. Elhangzott: a szándék megvan, keresik a befektetőket.
A Kultúrpalota tükörtermében számoltak be az eseményről
Fotó: Haáz Vince
