Rendhagyó hazai pályán tartott terepszemlét a nagykövet

Sajtótájékoztatón számolt be a nagykövet a háromnapos látogatás tapasztalatairól • Fotó: Haáz Vince

Sajtótájékoztatón számolt be a nagykövet a háromnapos látogatás tapasztalatairól

Fotó: Haáz Vince

„Közvetíteni kívánunk a Maros megyei vállalkozók és a magyarországi cégek között, ezért is látogattam meg a megye több régióját és találkoztam az üzletemberekkel” – mondta szerdán Marosvásárhelyen Gabriel Șopandă, Románia magyarországi nagykövete.

Simon Virág

2026. február 04., 16:462026. február 04., 16:46

Rendhagyó terepen tartózkodott az elmúlt három napban Gabriel Șopandă, Románia magyarországi nagykövete, aki Maros megyét kereste fel. Látogatásának egyik fő oka az volt, hogy Maros Megye Tanácsa a Junona Egyesülettel egy budapesti fellépést szervez a Marosvásárhelyi Állami Filharmóniának.

Folytatják a kultúrdiplomáciai sorozatot

Mint ismert, az előző években a György Levente által vezetett filharmónia Bécsben és Berlinben koncertezett, idén Budapestre készülnek.

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke kiemelte, folytatják a kultúrdiplomáciai sorozatot, november 13-án Budapesten koncertezik a nemzetközi elismerésnek is örvendő zenekar. De, mint a tanácselnök többször hangsúlyozta, nemcsak egy koncert megszervezéséről van szó, hanem arról is, hogy

gazdasági találkozókat is tartanak, amelyeken a Maros megyei üzletemberek találkozhatnak a magyarországi cégek képviselőivel.

Ezért is látogatott meg jó pár céget a nagykövet, többek között a kerelőszentpáli ipari parkot, de a szászrégeni traktorgyárat és egy tejfeldolgozó üzemet is.

Megtudtuk, hogy a nagykövetet elkísérte a gazdasági attasé is, akinek szintén fontos szerepe van a Maros megyei és a budapesti magyarországi gazdasági kapcsolatok fejlesztésében.

Gazdasági találkozót készítenek elő

Gabriel Șopandă elmondta, részben a budapesti gazdasági találkozó előkészítése érdekében kereste fel a Maros megyei cégeket, tájékozódva arról, hogy milyen területen lehetnek lehetséges partnerei a budapestieknek, magyarországiaknak.

Gabriel Șopandă, Románia magyarországi nagykövete • Fotó: Haáz Vince

Gabriel Șopandă, Románia magyarországi nagykövete

Fotó: Haáz Vince

Szovátán elsősorban a turizmusról tárgyalt, de több ipari üzemet, termeléssel foglalkozó céget is meglátogatott. Mint kiemelte, neki közvetítő szerepe van, adatokat, elérhetőségeket gyűjtött össze, amelyeket majd a magyarországiak rendelkezésére bocsát. A helyszíni terepszemle abban is segítette, hogy feltérképezze, milyen cégeket, üzletembereket hívjon majd meg a novemberi találkozóra.

A szerdai sajtótájékoztatón kiderült,

a nagykövet többek között a marosvásárhelyi repülőtéren is járt,

ahol bemutatták neki a légiárú-fuvarozás részleg létrehozására vonatkozó terveket. A személyszállítás mellett ugyanis a reptéren lehetőség van egy cargo rész kialakítására is. Elhangzott: a szándék megvan, keresik a befektetőket.

A Kultúrpalota tükörtermében számoltak be az eseményről • Fotó: Haáz Vince

A Kultúrpalota tükörtermében számoltak be az eseményről

Fotó: Haáz Vince

Marosszék Marosvásárhely
