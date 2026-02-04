Adóemelés felülvizsgálata: máris támogatóra lelt az RMDSZ javaslata

A Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátora, Robert Cazanciuc támogatja az RMDSZ-nek azt a javaslatát, hogy a kormány vizsgálja felül a helyi adók és illetékek emeléséről szóló döntését – írja az Agerpres.

A parlamentben nyilatkozó politikus szerdán kijelentette, hogy ha az intézkedés akadályozza a helyi közigazgatás működését, akkor mindenképpen felül kell vizsgálni, mert előfordulhat, hogy a várt költségvetési előnyök helyett károkat eredményez. Cazanciuc szerint

fennáll annak a kockázata, hogy a megemelt helyi adókat és illetékeket sokan nem tudják befizetni,

ami bevételkiesést és működési zavarokat okozhat az önkormányzatoknál. Hirdetés A politikus arra figyelmeztetett, hogy ilyen helyzetben alapvető közszolgáltatások finanszírozása is veszélybe kerülhet, amelyeket végső soron a központi költségvetésből kellene pótolni, így

az intézkedés akár nagyobb terhet róhat az államra, mint amekkora többletbevételt reméltek tőle.