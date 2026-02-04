Rovatok
Bolojan: lezárul a megszorítások időszaka, jöhetnek a gazdaságélénkítő lépések

• Fotó: Gov.ro

Fotó: Gov.ro

Ilie Bolojan miniszterelnök szerdán este bejelentette, hogy a 2026-os költségvetésről szóló egyeztetések várhatóan a jövő héten lezárulnak, így a tervezetet február 20-a körül terjesztik a parlament elé.

Székelyhon

2026. február 04., 20:502026. február 04., 20:50

A Victoria-palotában tartott sajtótájékoztatóján a kormányfő elmondta, hogy a költségvetési hiányt idén mintegy 6,2 százalékra, az inflációt pedig év végére 4 százalékra kívánják leszorítani. Kiemelte, hogy a legnagyobb kihívást a deficitcél teljesítése és az uniós források lehívása jelenti, mivel augusztusig több mint 10 milliárd eurónyi helyreállítási forrást (PNRR) kell felhasználni – számolt be az Agerpres.

Ilie Bolojan hozzátette, hogy a számos romániai polgárnak nehézségekkel járó költségvetési kiigazítások időszaka lezárul, és

a következő időszakban a gazdaságélénkítő intézkedésekre helyezi a hangsúlyt a kormány.

A miniszterelnök hatékonyabb államot, stabilabb gazdasági alapokat, jobb közszolgáltatásokat és több lehetőséget ígért, az igazságtalanságok felszámolásával és a fejlődés feltételeinek megteremtésével.

Terítéken a gazdaságélénkítő csomag

Bolojan bejelentette, hogy a gazdaságélénkítő csomagot csütörtökön első olvasatban tárgyalja a kormány, majd bemutatják a szociális partnereknek a Háromoldalú Érdekeztető Tanács pénteki ülésén. Az intézkedéseket a pénzügyminiszter fogja részletesen ismertetni a csütörtöki kormányülés után, ezt követően közvitára bocsátják a tervezetet.

A kormányfő szerint a gazdaságélénkítő intézkedéscsomag adójóváírásokat ír elő a vállalatok számára, támogatási programokat a nagyberuházások ösztönzésére, és egyebek mellett a Beruházási és Fejlesztési Bank bevonásával lebonyolított hitelgarancia-programokat is magában foglal.

Felelősségvállalással fogadnák el a közigazgatási reformokat

Bolojan bejelentette, hogy a közigazgatási intézkedéscsomagot jelenleg az illetékes minisztérium véleményezik, és a tervezetét jövő héten fogja jóváhagyni a kormány. A jogszabályjavaslatot az igazságügyi minisztérium ajánlása alapján a parlament előtti kormányzati felelősségvállalással kívánja elfogadni a kormány.

A miniszterelnök szerint az intézkedéscsomag hatékonyabbá teszi az államot és „mindenekelőtt paradigmaváltást hoz a közigazgatásban azzal, hogy

az önkormányzatokat a polgárok szolgálatába állítva megteremti a közszolgáltatások javításának feltételeit”.

Hozzátette: az intézkedéscsomag ki fog egészülni a nyugdíj és a közalkalmazotti fizetés halmozását tiltó tervezettel, amelyet szintén a jövő heti kormányülésen hagynak jóvá.

Belföld
