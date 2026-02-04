Bolojan: lezárul a megszorítások időszaka, jöhetnek a gazdaságélénkítő lépések

Fotó: Gov.ro
Ilie Bolojan miniszterelnök szerdán este bejelentette, hogy a 2026-os költségvetésről szóló egyeztetések várhatóan a jövő héten lezárulnak, így a tervezetet február 20-a körül terjesztik a parlament elé.
A Victoria-palotában tartott sajtótájékoztatóján a kormányfő elmondta, hogy a költségvetési hiányt idén mintegy 6,2 százalékra, az inflációt pedig év végére 4 százalékra kívánják leszorítani. Kiemelte, hogy a legnagyobb kihívást a deficitcél teljesítése és az uniós források lehívása jelenti, mivel augusztusig több mint 10 milliárd eurónyi helyreállítási forrást (PNRR) kell felhasználni – számolt be az Agerpres.
Ilie Bolojan hozzátette, hogy a számos romániai polgárnak nehézségekkel járó költségvetési kiigazítások időszaka lezárul, és
A miniszterelnök hatékonyabb államot, stabilabb gazdasági alapokat, jobb közszolgáltatásokat és több lehetőséget ígért, az igazságtalanságok felszámolásával és a fejlődés feltételeinek megteremtésével.
Bolojan bejelentette, hogy a gazdaságélénkítő csomagot csütörtökön első olvasatban tárgyalja a kormány, majd bemutatják a szociális partnereknek a Háromoldalú Érdekeztető Tanács pénteki ülésén. Az intézkedéseket a pénzügyminiszter fogja részletesen ismertetni a csütörtöki kormányülés után, ezt követően közvitára bocsátják a tervezetet.
A kormányfő szerint a gazdaságélénkítő intézkedéscsomag adójóváírásokat ír elő a vállalatok számára, támogatási programokat a nagyberuházások ösztönzésére, és egyebek mellett a Beruházási és Fejlesztési Bank bevonásával lebonyolított hitelgarancia-programokat is magában foglal.
Bolojan bejelentette, hogy a közigazgatási intézkedéscsomagot jelenleg az illetékes minisztérium véleményezik, és a tervezetét jövő héten fogja jóváhagyni a kormány. A jogszabályjavaslatot az igazságügyi minisztérium ajánlása alapján a parlament előtti kormányzati felelősségvállalással kívánja elfogadni a kormány.
A miniszterelnök szerint az intézkedéscsomag hatékonyabbá teszi az államot és „mindenekelőtt paradigmaváltást hoz a közigazgatásban azzal, hogy
Hozzátette: az intézkedéscsomag ki fog egészülni a nyugdíj és a közalkalmazotti fizetés halmozását tiltó tervezettel, amelyet szintén a jövő heti kormányülésen hagynak jóvá.
Ilie Bolojan szerdán este bejelentette, hogy 2026. április 1-je és 2027. március vége között a lakossági fogyasztók szabályozott áron, a vállalatok és intézmények pedig piaci áron jutnak földgázhoz.
