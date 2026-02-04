Késedelmi kamatot fognak kérni a Korond-patakot csőbe terelő vállalkozótól

Folyamatban van a csőrendszer átvételezése
Fotó: Olti Angyalka
Több mint 30 millió lejt költött el az Országos Sóipari Társaság (Salrom), hogy csövekbe tereljék a Korond-patakot a beszakadt parajdi sóbányánál. Folyamatban van a beruházás átvétele, ám késedelmi kamattal fogják sújtani a kivitelezőt.
Tavaly májusban beszakadt a parajdi sóbánya, majd teljes egészében vízzel töltötte fel a tárnákat a sókanyonon átfolyó Korond-patak. A katasztrófával egyidőben vészhelyzetet hirdettek a helyszínen a hatóságok, majd júniustól ideiglenesen kitelepítették a környéken lakókat. A Salrom vezetősége időközben szakembereket vont be a problémák elhárítása érdekében, akikkel közösen arra jutottak, hogy ki kell építeni egy csőrendszert a problémákat okozó Korond-patak ideiglenes eltereléséhez.
A munkával a Partener Industrial Construct Kft.-t bízták meg. A cég vezetője, Paul Bejan már tavaly szeptemberben jelezte lapunknak, hogy elkészült a beruházással, ám a megrendelő ezzel még novemberben sem értett egyet. A két fél közötti nézetkülönbség végül annyira rendeződött, hogy nagyjából két hete elkezdődött a beruházás hivatalos átvétele.
Constantin Dan Dobrea, a Salrom országos igazgatója a Székelyhonnak kifejtette, ők, valamint a mérnökfelügyelő és a kivitelező tavaly november folyamán állapították meg, hogy a munkálat befejeződött, a kivitelezési terveknek és az építkezés közbeni utasításoknak megfelelően.
Ezt követően nekiláttak a beruházás hivatalos átvételezésének. Az átvételi bizottság végül idén január 22-én látott munkához. Utóbbi részeként egyebek mellett ellenőrzéseket kell végezzenek a terepen, meg kell vizsgálják, hogy a leadott dokumentáció megegyezik-e a műszaki tervben és az építkezési engedélyben előírtakkal.
Dobrea azt is közölte a Székelyhonnal, hogy
Az említett összeget már kifizették, amit Paul Bejan is igazolt a Székelyhonnak. Fontos tudni, hogy a kifizetések során nem voltak késések, sem elmaradások, a Salrom két napon belül törlesztette az építkezési cég által benyújtott számlákat, ahogyan azt a megkötött szerződésük előírta.
Legfeljebb 15 köbméter vizet tudnak elvezetni a csövek, ha nincsenek dugulások
Fotó: Olti Angyalka
Lényeges információ az is, hogy a munkálatokat tavaly július 5-ig kellett volna befejezni. Dobrea rámutatott, a késések miatt büntetőkamatot fognak felszámolni az építési vállalatnak, ám ennek pontos értékéről egyelőre nem tájékoztatott.
Arról is érdeklődtünk az igazgatótól, hogy nagyobb hozam esetén el tudja-e vezetni a Korond-patak vizét a csőrendszer, ám erre nem kaptunk megnyugtató választ. A sóipari társaság vezetője hangsúlyozta,
A nagyobb hozamok biztonságos kezelése érdekében ideiglenes szabályozó gátakra, illetve a patak teljes elterelésére van szükség. Ezek megoldása azonban már az Országos Vízügyi Igazgatóság feladatkörébe tartozik.
Korábban Petres Sándor, Hargita megyei prefektustól annyit megtudtunk, hogy továbbra is havonta fogják meghosszabbítani a zónára vonatkozó vészhelyzetet. Ezt csak akkor lehet majd feloldani, ha sikerül elvégezni a további mederszabályozási munkálatokat a sószorosban. Az utóbbival kapcsolatos beavatkozások elvégzésére hamarosan ismét kivitelezőt fog keresni a Salrom.
Az állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába tavaly május végén zúdult be a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bányát. A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága volt, amelyet évente százezrek kerestek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függ.
A legutóbb január elején elrendelt rendkívüli helyzet február 7-éig érvényes. Addig továbbra is tilos a belépés a veszélyeztetett területekre és a Sószorosba. A hatóságok felügyelik a térséget és szükség esetén tájékoztatják a lakosságot, illetve segítséget nyújtanak a lakosoknak.
