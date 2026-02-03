Forgalomkorlátozás lesz Korondon a X. Disznótor Fesztivál idején

Több közterületet is lezárnak Korondos az autósforgalom elől február 7-én, szombaton, a tizedik Disznótor Fesztivál alkalmával.

Korond Község Polgármesteri Hivatalának felhívása szerint a rendezvény zavartalan és biztonságos lebonyolítása érdekében szombaton reggel 7 és 22 óra között több közterületre tilos lesz gépkocsival behajtani és parkolni.

Az érintett területek:

a Kedvenc Üzlet környéke,

a Gyógyszertár környéke,

a Profi üzlet környéke,

az ANL tömbházak környéke,

a Sportcsarnok környéke,

valamint a Művelődési Otthon környéke.

A szervezők kérik az érintetteket, hogy a megjelölt időszakban ennek megfelelően tervezzék meg közlekedésüket, és köszönik a lakosság megértését és együttműködését.