Forgalomkorlátozás lesz Korondon a X. Disznótor Fesztivál idején

Több közterületet is elzárnak az autók elől a Disznótor idejére Korondon • Fotó: Olti Angyalka

Több közterületet is elzárnak az autók elől a Disznótor idejére Korondon

Fotó: Olti Angyalka

Több közterületet is lezárnak Korondos az autósforgalom elől február 7-én, szombaton, a tizedik Disznótor Fesztivál alkalmával.

Székelyhon

2026. február 03., 09:502026. február 03., 09:50

Korond Község Polgármesteri Hivatalának felhívása szerint a rendezvény zavartalan és biztonságos lebonyolítása érdekében szombaton reggel 7 és 22 óra között több közterületre tilos lesz gépkocsival behajtani és parkolni.

Az érintett területek:

  • a Kedvenc Üzlet környéke,

  • a Gyógyszertár környéke,

  • a Profi üzlet környéke,

  • az ANL tömbházak környéke,

  • a Sportcsarnok környéke,

  • valamint a Művelődési Otthon környéke.

A szervezők kérik az érintetteket, hogy a megjelölt időszakban ennek megfelelően tervezzék meg közlekedésüket, és köszönik a lakosság megértését és együttműködését.

Udvarhelyszék Korond Közlekedés esemény
