Forgalomkorlátozás lesz Korondon a X. Disznótor Fesztivál idején

Több közterületet is elzárnak az autók elől a Disznótor idejére Korondon
Fotó: Olti Angyalka
Több közterületet is lezárnak Korondos az autósforgalom elől február 7-én, szombaton, a tizedik Disznótor Fesztivál alkalmával.
Korond Község Polgármesteri Hivatalának felhívása szerint a rendezvény zavartalan és biztonságos lebonyolítása érdekében szombaton reggel 7 és 22 óra között több közterületre tilos lesz gépkocsival behajtani és parkolni.
Az érintett területek:
a Kedvenc Üzlet környéke,
a Gyógyszertár környéke,
a Profi üzlet környéke,
az ANL tömbházak környéke,
a Sportcsarnok környéke,
valamint a Művelődési Otthon környéke.
A szervezők kérik az érintetteket, hogy a megjelölt időszakban ennek megfelelően tervezzék meg közlekedésüket, és köszönik a lakosság megértését és együttműködését.
