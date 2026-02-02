A Stúdió Moziban folytatja évadát a Tomcsa Sándor Színház, de a Siculus Ifjúsági Ház is helyszín marad

Fotó: László Ildikó
A művelődési házból való kiköltözés után bizonytalan időszakot élt meg a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, jó hír azonban, hogy a felújítás alatt álló Stúdió Mozi épülete elkészült annyira, hogy a nagyszínpadi előadásaikat megtarthassák ott.
A Stúdió Mozi elkészülte lehetővé teszi a korábban elmaradt bérletes előadások pótlását és az új bemutatók megtartását is a Tomcsa Sándor Színház társulata számára – derült ki a hétfői sajtótájékoztatón, amelyen Nagy Pál igazgató és Barabás Árpád művészeti igazgató számolt be az aktuális helyzetről.
A színház a következő napokban
szerdán a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház Molnár Ferenc Liliom című darabját mutatja be Székelyudvarhelyen. Az előadás országos szinten is komoly sikert aratott, több díjat nyert, így a társulat külön is ajánlja a közönség figyelmébe.
Február 5-én, csütörtökön kerül sor Georg Büchner klasszikus drámájának, a Woyzecknek a bemutatójára. A darab egy kiszolgáltatott katona történetét meséli el, aki társadalmi nyomás, megaláztatás és személyes tragédiák hatására sodródik végzetes döntések felé.
Fotó: László Ildikó
A mű a hatalom, az emberi méltóság és az elnyomás kérdéseit állítja középpontba, máig érvényes társadalmi problémákat vetve fel.
Mindössze öt nappal később, december 10-én mutatják be A koponya című előadást. A produkció
személyes és közösségi sorsokat összekapcsolva. Az előadás próbái jelenleg is gőzerővel zajlanak.
Emellett párhuzamosan készül a néptáncműhellyel közösen létrehozott Barátságunk története című produkció is. A rendkívüli helyzetet jól mutatja, hogy egy héten belül két bemutatót is tart a társulat, ami elsősorban a korábbi elmaradások pótlását szolgálja.
A színház vezetése kiemelte: különösen hálásak a bérletes nézők türelméért. Mint ismert,
ugyanakkor még így is vannak technikai korlátok: bizonyos előadások – például a Black Comedy vagy A per – nem játszhatóak az ideiglenes helyszínek egyikén sem – derült ki a sajtótájékoztatón, ahol azt is elmondták, hogy más városokban vendégelőadásként tudják ezeket játszani.
Fontos gyakorlati információ, hogy a jegypénztár továbbra is a Kossuth Lajos utca 20. szám alatt működik, ugyanakkor a jegyek már online is megvásárolhatók, megkönnyítve a közönség számára az előadásokhoz való hozzáférést.
Bár a Stúdió Mozi megnyitása mérföldkő a társulat életében, a színháznak továbbra sincs önálló próbahelye. A vezetőség
ahol zavartalanul folyhatna az alkotómunka.
„Egy színház dolga az, hogy játsszon – így tud igazán a közösség része lenni” – hangzott el a sajtótájékoztatón. A Stúdió Mozi megnyitásával erre most ismét valós lehetőség nyílik Székelyudvarhelyen, azt azonban, hogy mikor állhat vissza a régi rend a társulat életében, a megszokott helyen, a művelődési házban, egyelőre nem tudni.
Fotó: László Ildikó
Nagy Pál, a Tomcsa Sándor Színház igazgatója ugyanakkor kiemelte, a rossz gazdasági helyzet és a felújítás alatt álló művelődési ház okozta bizonytalan helyzetük ellenére
és a nehézségek ellenére továbbra sem bánják, hiszen „a kultúra, a művészet nem éghet takaréklángon.”
Az előadások pontos időpontja megtekinthető itt.
Martin McDonagh Oscar- és kétszeres Golden Globe-díjas ír-angol drámaíró, filmrendező, forgatókönyvíró Leenane-trilógiájának második darabját próbálják a Tomcsa Sándor Színházban. A koponya című drámát Barabás Árpád rendezi, vele beszélgettünk.
