Farsangi fánk mákos töltelékkel

Hozzávalók:

50 dkg liszt

2,5 friss élesztő

2,5 dl tej

2 evőkanál cukor

10 dkg vaj

5 tojássárgája

só

szilvalekvár

A mákos töltelékhez:

20 dkg darált mák

8 evőkanál tej

5 evőkanál porcukor

Elkészítése:

Az élesztőt belemorzsoljuk a langyos, cukros tejbe, és felfuttatjuk. A lisztet egy edénybe tesszük. A lisztre öntsük rá az élesztős tejet, a puha vajat és a tojások sárgáját. Egy fakanállal keverjük össze a tésztát, majd az asztalra kivéve addig gyúrjuk, míg teljesen sima nem lesz. Kézzel dagasztjuk, majd konyharuha alatt legalább 30 percig kelesztjük. Amíg kel a tészta, elkészítjük a töltelékeket. A darált mákot a többi hozzávalóval rövid idő alatt összefőzzük. Lágy, rugalmas tésztát kapunk, amit lisztezett felületre borítunk és átgyúrjuk. Másfél ujjnyira kinyújtjuk és pohárral kiszaggatjuk, majd kelni hagyjuk kb. 20 percig. A fánkok közepébe egy kisebb pohárral mélyedést készítünk, mindegyik mélyedésbe teszünk egy kiskanálnyi lekvárt és egy kiskanálnyi mákos tölteléket. Sütőlapra tesszük, és előmelegített sütőben 180 Celsius-fokon kb. 15-20 percig sütjük.