Zacskón túl: zöldségcsipsz könyv mellé

zöldségcsipsz, édesburgonya, répa, forrólevegős fritőz

Zöldségkavalkádból csipsz: így az igazi az olvasás

Fotó: Forrás: Pixabay

Olajban úszó csipsz helyett ropogós alternatíva: házi zöldségcsipsz könyv mellé. Egyszerű alapanyagokból, kevés olajjal, sütőben vagy fritőzben – nassolás bűntudat nélkül.

Nagy Lilla

2026. január 30., 19:502026. január 30., 19:50

Ki ne ismerné – és ítélné el egy kicsit – az olajban tocsogó, túlsózott burgonyaszirmokat? Vagy épp azokat, akik önfeledten ropogtatják őket egy hosszú nap végén. Igen, ezer meg egy okunk van rá, hogy óvatosan bánjunk a zacskóba zárt, tartósított csipszekkel, de ez még nem jelenti azt, hogy le kellene mondanunk erről a bizonyos „bűnös” élvezetről. Mert nassolni jó. És igenis lehet okosan is csinálni. Könyv mellé való sorozatunk eheti részében erre hozok egy egyszerű, mégis izgalmas példát.

Ha csipszre gondolunk, legtöbbünknek azonnal a zacskós, bolti klasszikus ugrik be. Pedig létezik ennek egy egészségesebb, gasztronómiailag jóval érdekesebb változata is: a házi zöldségcsipsz. Szinte bármilyen zöldségből elkészíthető, és a legjobb benne, hogy nem kell, hogy olajban ússzon. Az eszközigénye meglepően szerény: egy hámozó, egy sajtreszelő – vagy ezek hiányában egy éles konyhakés is bőven megteszi. A sütéshez használhatunk sütőt, forrólevegős fritőzt, de akár serpenyőt is.

Egyetlen szabály van: a zöldségeket vágjuk minél vékonyabbra, fűszerezzük ízlés szerint, és süssük ropogósra.

Vegyünk egy jól bevált válogatást. Az édesburgonya, a cékla, a répa, a klasszikus újburgonya, a zöldpaszuly és a cukkíni együtt remek összhangot alkotnak. Az édesburgonyát érdemes hajszálvékony szeletekre vágni hámozás után, míg a cékla esetében szinte mindegy a forma – ahogy esik, úgy suppan alapon dolgozhatunk vele. A répa vágható karikákra vagy hosszú csíkokra, az újburgonya héjastul az igazi. A zöldpaszuly elsőre talán meglepő választásnak tűnik, de bízz bennem: önmagában sütve kellemes meglepetést szerez. A cukkíni pedig régi ismerős, meghámozva, karikákra vágva működik a legjobban.

Az előkészített zöldségeket alapos mosás után terítsük ki egy tiszta konyharuhára, enyhén sózzuk meg, és hagyjuk állni legalább fél órát. A rongy szépen felszívja a fölösleges nedvességet – ez a ropogósság egyik kulcsa. Ezután egy tálban forgassuk össze őket kevés olajjal és fűszerekkel: só, bors, egy csipet pirospaprika-alap, a bátrabbak egy késhegynyi (de tényleg nem több) cayenne borssal is kísérletezhetnek. Alternatívaként fokhagymapor is mehet bele – a friss fokhagymát inkább hagyjuk ki, hiszen az sütés közben elveszíti az erejét.

Ha tetézni szeretnénk az élményt, vöröshagymát is keverhetünk a válogatásba: alaposan leitattva, karikákra szedve, enyhén lisztbe forgatva.

Sütőben sütésnél a sütőt melegítsük elő legalább Celsius-180 fokra, és lehetőleg légkeveréses módban süssük, amíg aranybarnára pirul. Serpenyőben több adagban, előre felmelegített, két ujjnyi olajban dolgozzunk. Fontos: ha a zöldségek nedvesek maradtak, az olaj spriccelni fog. A forrólevegős fritőzt is érdemes előmelegíteni, bár mindegyik készülék kicsit másként viselkedik.

Ha elkészült a ropogós zöldségcsipsz, már csak egy ízlés szerinti szósz hiányzik. Ezután hátradőlhetünk a kedvenc fotelünkben, a tálat magunk mellé húzhatjuk, és fellapozhatjuk azt a bizonyos könyvet. A ropogtatás pedig – ezúttal – nem jár bűntudattal.

Könyv mellé
