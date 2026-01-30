Olajban úszó csipsz helyett ropogós alternatíva: házi zöldségcsipsz könyv mellé. Egyszerű alapanyagokból, kevés olajjal, sütőben vagy fritőzben – nassolás bűntudat nélkül.

Nagy Lilla 2026. január 30., 19:502026. január 30., 19:50

Ki ne ismerné – és ítélné el egy kicsit – az olajban tocsogó, túlsózott burgonyaszirmokat? Vagy épp azokat, akik önfeledten ropogtatják őket egy hosszú nap végén. Igen, ezer meg egy okunk van rá, hogy óvatosan bánjunk a zacskóba zárt, tartósított csipszekkel, de ez még nem jelenti azt, hogy le kellene mondanunk erről a bizonyos „bűnös” élvezetről. Mert nassolni jó. És igenis lehet okosan is csinálni. Könyv mellé való sorozatunk eheti részében erre hozok egy egyszerű, mégis izgalmas példát. Ha csipszre gondolunk, legtöbbünknek azonnal a zacskós, bolti klasszikus ugrik be. Pedig létezik ennek egy egészségesebb, gasztronómiailag jóval érdekesebb változata is: a házi zöldségcsipsz. Szinte bármilyen zöldségből elkészíthető, és a legjobb benne, hogy nem kell, hogy olajban ússzon. Az eszközigénye meglepően szerény: egy hámozó, egy sajtreszelő – vagy ezek hiányában egy éles konyhakés is bőven megteszi. A sütéshez használhatunk sütőt, forrólevegős fritőzt, de akár serpenyőt is. Hirdetés

Egyetlen szabály van: a zöldségeket vágjuk minél vékonyabbra, fűszerezzük ízlés szerint, és süssük ropogósra.

Vegyünk egy jól bevált válogatást. Az édesburgonya, a cékla, a répa, a klasszikus újburgonya, a zöldpaszuly és a cukkíni együtt remek összhangot alkotnak. Az édesburgonyát érdemes hajszálvékony szeletekre vágni hámozás után, míg a cékla esetében szinte mindegy a forma – ahogy esik, úgy suppan alapon dolgozhatunk vele. A répa vágható karikákra vagy hosszú csíkokra, az újburgonya héjastul az igazi. A zöldpaszuly elsőre talán meglepő választásnak tűnik, de bízz bennem: önmagában sütve kellemes meglepetést szerez. A cukkíni pedig régi ismerős, meghámozva, karikákra vágva működik a legjobban. Az előkészített zöldségeket alapos mosás után terítsük ki egy tiszta konyharuhára, enyhén sózzuk meg, és hagyjuk állni legalább fél órát. A rongy szépen felszívja a fölösleges nedvességet – ez a ropogósság egyik kulcsa. Ezután egy tálban forgassuk össze őket kevés olajjal és fűszerekkel: só, bors, egy csipet pirospaprika-alap, a bátrabbak egy késhegynyi (de tényleg nem több) cayenne borssal is kísérletezhetnek. Alternatívaként fokhagymapor is mehet bele – a friss fokhagymát inkább hagyjuk ki, hiszen az sütés közben elveszíti az erejét.

Ha tetézni szeretnénk az élményt, vöröshagymát is keverhetünk a válogatásba: alaposan leitattva, karikákra szedve, enyhén lisztbe forgatva.