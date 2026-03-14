Kockasajttal töltött rántott csirkemell – videó

A kockasajtot főleg szendvicsekhez fogyasztjuk, de az unalmas rántott húsból is mennyei ételt varázsolhatunk a felhasználásával.

Liget

2026. március 14., 10:472026. március 14., 10:47

Hozzávalók:

  • 5 dkg bacon;

  • 2 db csirkemell;

  • 2 db kockasajt;

  • 0,5 csokor petrezselyem;

  • 10 dkg liszt;

  • 2 db tojás;

  • 10 dkg zsemlemorzsa;

  • só;

  • étolaj.

Elkészítés:

  • először a bacont apróra kockázzuk, és egy hideg serpenyőbe rakjuk. Felvesszük a hőt közepesre és ropogósra sütjük. A zsírt leszűrjük és a bacont hagyjuk kihűlni;

  • egy tálkában összekeverjük a kockasajtot, a ropogós bacont és a finomra vágott petrezselymet;

  • a csirkemelleket hosszában vízszintesen háromnegyedig bevágjuk, majd kinyitjuk, mint egy könyvet. Egy fóliát helyezünk a tetejére és óvatosan kiklopfoljuk, hogy egyenletes legyen. Mindkét oldalát sózzuk;

  • az egyik csirkeszeletet rátesszük egy fóliára, a közepén egyenletesen elosztjuk a töltelék felét, köré zárjuk a csirkét és a fólia segítségével feltekerjük. A fólia két szélét szorosan lezárjuk és szaloncukor formára görgetjük. A töltött húsokat legalább 20-30 percre fagyasztóba tesszük;

  • a megtöltött húst óvatosan kicsomagoljuk és megforgatjuk lisztben, felvert tojásban és zsemlemorzsában;

  • a húsokat forró olajban kisütjük. Ha elértük a kívánt színt, érdemes megmérni a hús maghőmérsékletét, ha ez még nem érte el a 65 fokot, tegyük be 180 fokos sütőbe 5-10 percre;

  • a töltött csirkét még melegen, ropogósan, kedvenc köretünkkel tálaljuk.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

Recept Gasztroliget Repeta
A rovat további cikkei

2026. március 13., péntek

Nem hétköznapi csendélet tojással

Sorozatunkban – továbbra is a csendéleteknél maradva – ezúttal egy különös darabra esett a választásunk: T. Szűcs Ilona metaforikus festészete a szürrealizmus és a metafizikus eszköztárát alkalmazza.

Nem hétköznapi csendélet tojással
Nem hétköznapi csendélet tojással
2026. március 13., péntek

Nem hétköznapi csendélet tojással
Hirdetés
2026. március 12., csütörtök

Fontos megkülönböztetni: mérgező vagy ehető?

A növények szépen fejlődnek a napsütötte napoknak köszönhetően. Ez a mérgező növények megjelenését is jelenti, ezúttal kettővel is megismerkedünk. A pirosló hunyor és a martilapu kettős hatását, de a hagymaszagú kányazsombort is bemutatjuk.

Fontos megkülönböztetni: mérgező vagy ehető?
Fontos megkülönböztetni: mérgező vagy ehető?
2026. március 12., csütörtök

Fontos megkülönböztetni: mérgező vagy ehető?
2026. március 11., szerda

Saltimbocca csirkéből – videó

Kevés olyan étel van, amely ennyire egyszerű alapanyagokból hoz ki ennyire gazdag ízvilágot. A saltimbocca eredetileg borjúhúsból készül, zsályával és sonkával, de csirkemellből is fantasztikusan működik.

Saltimbocca csirkéből – videó
Saltimbocca csirkéből – videó
2026. március 11., szerda

Saltimbocca csirkéből – videó
2026. március 10., kedd

Babra megy a játék? A paszuly a világ konyháiban

Kevés alapanyag utazta be úgy a világ konyháit, mint a bab: egyszerre a szegények eledele és ikonikus fogások lelke. De hogyan lett a paszulyból globális gasztronómiai történet?

Babra megy a játék? A paszuly a világ konyháiban
Babra megy a játék? A paszuly a világ konyháiban
2026. március 10., kedd

Babra megy a játék? A paszuly a világ konyháiban
2026. március 09., hétfő

Napi menü: könnyed és finom

A reggelt egy ropogós pestós melegszendviccsel kezdjük, uzsonnára egy könnyű, áfonyás görög joghurtos finomság kerül az asztalra. Ebédre egy ázsiai ízvilágú, zöldséges csirkét készítettünk, a napot egy egyszerű, mégis ízletes vacsorával zárjuk.

Napi menü: könnyed és finom
Napi menü: könnyed és finom
2026. március 09., hétfő

Napi menü: könnyed és finom
2026. március 08., vasárnap

Igazi olasz rizottó – videó

Az igazi rizottó nem a bonyolult alapanyagokról, hanem a megfelelő technikáról és odafigyelésről szól, amelytől minden falat tökéletes lesz.

Igazi olasz rizottó – videó
Igazi olasz rizottó – videó
2026. március 08., vasárnap

Igazi olasz rizottó – videó
2026. március 07., szombat

Expressz teljes kiőrlésű kifli

Reggelire, tízóraira kiváló választás ez a könnyen elkészíthető kifli – nálunk a kedvenc hagymás sajtomhoz készült.

Expressz teljes kiőrlésű kifli
Expressz teljes kiőrlésű kifli
2026. március 07., szombat

Expressz teljes kiőrlésű kifli
2026. március 06., péntek

Karamellás popcorn házilag

A karamellás popcorn sokak kedvenc házi nassolnivalói közé tartozik: vajas, édes és enyhén sós egyszerre. A pattogatott kukoricát selymes karamell borítja, amely sütőben roppanósra sül, mégis kellemesen rágós marad. Egyszerű, de ellenállhatatlan.

Karamellás popcorn házilag
Karamellás popcorn házilag
2026. március 06., péntek

Karamellás popcorn házilag
2026. március 05., csütörtök

Tavaszi kincsvadászat: bajuszos hagyma és salátaboglárka a kosárban

Újabb ízletes ehető vadnövényekkel bővülhet a kosarunk, hiszen sorra bújnak ki az új tavaszi fajok a felmelegedésnek köszönhetően. Ezúttal a bajuszos hagymát fogjuk megismerni, és a salátaboglárka leveleit is elkezdhetjük begyűjteni.

Tavaszi kincsvadászat: bajuszos hagyma és salátaboglárka a kosárban
Tavaszi kincsvadászat: bajuszos hagyma és salátaboglárka a kosárban
2026. március 05., csütörtök

Tavaszi kincsvadászat: bajuszos hagyma és salátaboglárka a kosárban
2026. március 04., szerda

Velős pirítós – videó

A velős pirítós elkészítése nem bonyolult, a végeredmény mégis ízgazdag, ezért gyakran kerül az asztalra előételként vagy könnyű vacsoraként.

Velős pirítós – videó
Velős pirítós – videó
2026. március 04., szerda

Velős pirítós – videó
