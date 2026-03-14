Kockasajttal töltött rántott csirkemell – videó

Hozzávalók:

Elkészítés:

először a bacont apróra kockázzuk, és egy hideg serpenyőbe rakjuk. Felvesszük a hőt közepesre és ropogósra sütjük. A zsírt leszűrjük és a bacont hagyjuk kihűlni;

egy tálkában összekeverjük a kockasajtot, a ropogós bacont és a finomra vágott petrezselymet;

a csirkemelleket hosszában vízszintesen háromnegyedig bevágjuk, majd kinyitjuk, mint egy könyvet. Egy fóliát helyezünk a tetejére és óvatosan kiklopfoljuk, hogy egyenletes legyen. Mindkét oldalát sózzuk;

az egyik csirkeszeletet rátesszük egy fóliára, a közepén egyenletesen elosztjuk a töltelék felét, köré zárjuk a csirkét és a fólia segítségével feltekerjük. A fólia két szélét szorosan lezárjuk és szaloncukor formára görgetjük. A töltött húsokat legalább 20-30 percre fagyasztóba tesszük;

a megtöltött húst óvatosan kicsomagoljuk és megforgatjuk lisztben, felvert tojásban és zsemlemorzsában;

a húsokat forró olajban kisütjük. Ha elértük a kívánt színt, érdemes megmérni a hús maghőmérsékletét, ha ez még nem érte el a 65 fokot, tegyük be 180 fokos sütőbe 5-10 percre;