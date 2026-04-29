Tánc mindenek felett: közös ritmusra lüktetett Csíkszereda a világnapon

Flashmobbal, esővel dacolva és stílusokat összefonva zárult a tánc világnapja Csíkszereda főterén: néptánc, balett és hip-hop találkozott egy közös, lüktető ünnepben.

Nagy Lilla 2026. április 29., 21:162026. április 29., 21:16

A tánc valóban közös nyelv – ezt láthattuk szerda este a csíkszeredai Szabadság téren, ahol a tánc világnapja záróakkordjaként több száz résztvevő és néző gyűlt össze, hogy együtt ünnepelje a mozgás művészetét. Az esemény nemcsak látványos, hanem sokrétű is volt:

különböző táncstílusok találkoztak, keveredtek és gazdagították egymást, bizonyítva, hogy a táncban nincsenek határok.

A program egy közös flashmobbal indult, amely azonnal megadta az est alaphangulatát. A táncosok együtt léptek színre, majd rövid időre áttértek egymás világába: a balett-táncosok néptáncoltak, a néptáncosok balettoztak, megannyi műfajok között tangóztak a talpak. Ez a játékos átjárhatóság nemcsak szórakoztató volt, de egyértelmű üzenetet is hordozott: a különböző műfajok nem egymás riválisai, hanem egymást kiegészítő formák.

Fotó: Borbély Fanni

A tér hamar megtelt nézőkkel, akik – bár sokszor csak részleteket láthattak a tömegből – éppen ezekben a részletekben fedezhették fel a tánc igazi gazdagságát. Egy kézmozdulat, egy finom lábmunka vagy egy arckifejezés olyan apró momentumok, amelyek egy színpadi előadás során gyakran elvesznek, itt azonban új értelmet nyertek. A tánc így nemcsak látvány, hanem aprólékosan kidolgozott kommunikáció is lett. Fókuszba kerültek a részletek, észrevettük mindazt a mozdulatokban, amelyek fölött máskor elsiklanánk. Az est hangulatát az is jól jellemezte, hogy még a hétköznapi rohanás is lelassult: biciklis futárok, a hosszú napból hazatérő munkások, a városban sétáló barátok álltak meg egy-egy pillanatra, hogy belepillantsanak az előadásba. A tánc így nemcsak a résztvevőket, hanem a véletlenül arra járókat is megszólította, azokat is, akik esetleg nem tudtak előzetesen a mai eseményről.

Fotó: Borbély Fanni

A szervezést az időjárás sem kímélte: az elázott táncszőnyeg miatt rövid időre megszakatt a program. A helyzetet azonban gyorsan kezelték, a szőnyeget felgöngyölítették, és az előadás folytatódott a tér kövein. Ez az improvizáció csak tovább erősítette az esemény spontaneitását és élő jellegét. A produkciók vizuális világában is megjelent az egymásra hatás: az egyik hip-hop csoport például székely motívumokat idéző, fekete-piros csíkos nadrágban lépett „színpadra”, amely finoman utalt a néptánc hagyományaira. Ez a fajta vizuális és stiláris összefonódás is jól tükrözte az esemény szellemiségét.

Fotó: Borbély Fanni

A tánc világnapja különlegessége abban is rejlik, hogy ilyenkor azok is táncra perdülnek, akik az év többi napján nem. A közös mozgás élménye lebontja a gátakat, és lehetőséget ad arra, hogy bárki részese legyen ennek az univerzális kifejezési formának.

Hiszen a tánc inspirál, a mozgás szabadságát megkívánjuk.

A tömegben így el-elhintve szabad táncmozdulatokat fedezhettünk fel, akár egy dobogó lábat, akár egy pörgést. Az idei táncünnep hagyományként tért vissza Csíkszeredába. Az esemény az évek során egyre gazdagabbá vált, és mára többnapos programsorozattá nőtte ki magát, amely nemcsak előadásokat, hanem workshopokat és szakmai találkozókat is kínál.

Fotó: Borbély Fanni

A programsorozat április 23. és 29. között zajlott, és számos műfajt felölelt. A nyitónapon a Budapest Táncszínház gyermekeknek szóló előadása, a Holle Anyó volt látható, majd ugyanazon az estén a Quattro Stagioni című produkció következett. A Holle Anyó előadás akkora érdeklődésnek örvendett, hogy pénteken újra előadták, szintén teltházas közönségnek. A hétvége workshopokkal telt: kortárs tánc, bachata fusion és más műfajok is szerepeltek a kínálatban. A szakmai programok között kiemelkedett a Hargita Megyei Kulturális Központban tartott konferencia, amely a tánc pszichológiai aspektusait vizsgálta, különös tekintettel a terápiás hatásokra és a táncosok mentális világára. Ez a megközelítés új dimenziót adott az eseménynek, rámutatva arra, hogy a tánc nemcsak művészet, hanem lelki folyamat is.

Fotó: Borbély Fanni

A zárónapon a Szabadság téren tánciskolák bemutatói, közös tánc a Hargita Székely Néptáncszínház vezetésével, valamint interaktív programok várták az érdeklődőket. A programot online kiállítás is kísérte, amely táncfotókon keresztül mutatta be a mozgás szépségét. A szervezésben több helyi intézmény és közösség vett részt, köztük a BazeGlow Collective, a Csíki Játékszín és a Vámszer Géza Művészeti Népiskola, társszervezőként pedig Csíkszereda Városháza és a Hargita Megyei Kulturális Központ is hozzájárult az esemény sikeréhez.

Fotó: Borbély Fanni

A tánc világnapját minden évben április 29-én ünneplik, az UNESCO támogatásával létrejött kezdeményezésként. Célja, hogy felhívja a figyelmet a tánc mint univerzális nyelv és közösségformáló erő jelentőségére. A csíkszeredai esemény ennek a gondolatnak adott kézzelfogható formát: egy este, amikor különböző stílusok, generációk és közösségek találkoztak, és ugyanarra a ritmusra mozdultak.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni