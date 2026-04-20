A horgolás mint kézműves hobbi az utóbbi években újra reneszánszát éli. Egyre többen fedezik fel nyugtató, meditatív és kreatív hatását.

Sebestyén Henrietta számára is egy családi élmény indította el ezt az utat, édesanyjától kapta az első inspirációt, hogy elmélyüljön a horgolás művészetében. A tevékenységet leginkább az olvasáshoz tudná hasonlítani, hiszen

ahogy egy jó könyv képes teljesen beszippantani az embert, úgy a horgolás is segít kiszakadni a mindennapok zajából, és egy nyugodt, alkotó világba vezet.

A rohanó, stresszel teli munkanapok után különösen hasznos lehet egy olyan hobbi, amely egyszerre köti le a figyelmet és segíti a kikapcsolódást.

A horgolás ritmikus, ismétlődő mozdulatai segítenek lelassítani, csökkenteni a feszültséget, miközben az alkotás kézzelfogható eredményt is ad. Egyre többen választják ezért nemcsak kreatív időtöltésként, hanem tudatos stresszkezelési eszközként is.