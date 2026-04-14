Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között

Közzétette a levélszavazatok pártonkénti megoszlását a Nemzeti Választási Iroda: a magyar országgyűlési választáson összesen 256 233 érvényes levélszavazatot adtak le.

A szavazatok döntő többségét a Fidesz-KDNP kapta, amely 223 956 voksot szerzett, ami 87,40 százalékos támogatottságot jelent. A második helyen a Tisza Párt végzett 27 217 szavazattal (10,62 százalék).

Hirdetés

A további pártok jóval kisebb arányban részesültek a levélszavazatokból: a Mi Hazánk 3788 voksot (1,48 százalék), a Demokratikus Koalíció 507 szavazatot (0,20 százalék), míg a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 765 voksot (0,30 százalék) kapott.

