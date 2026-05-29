A felmentéséig dolgozik tovább Demeter András István

Fotó: Facebook/Ministerul Culturii﻿

Demeter András István lemondott kulturális miniszter pénteken közölte, hogy a felmentéséről szóló elnöki rendelet közzétételéig változatlan eltökéltséggel látja el feladatait.

Székelyhon

2026. május 29., 18:122026. május 29., 18:12

2026. május 29., 19:052026. május 29., 19:05

Hétfőn nyújtotta be lemondását az ügyvivő miniszterelnöknek Demeter András István, de a döntése véglegessé válásáig, illetve az azt követő eljárásjogi lépések megtörténtéig eskü kötelezi arra, hogy a legjobb tudásom szerint folytassa a munkáját – idézi az Agerpres Demeter Facebookon közzétett bejegyzését.

„Időközben az élet pörög. Az intézményrendszernek működnie kell. Mindenki elvárja, hogy

Idézet
sem a politikai patthelyzet, sem a miniszteri személycsere ne veszélyeztesse a dolgok nehezen betervezett, ütemezett menetét.

Nincs tehát más út, mint folytatni a vállalt munkát mindaddig, ameddig a hivatalos közlönyben meg nem jelenik a felmentés” – írta a távozó miniszter.

Demeter András István hétfőn jelentette be lemondását, miután a nyilvánosságban megjelent egy neki tulajdonított hangfelvétel, amelyen trágár nyelvezetet használva idézi fel a Chișinăui Rádió évekkel ezelőtti megvásárlásának körülményeit. A miniszter előbb azt nyilatkozta, hogy nem emlékszik a felvételen elhangzó kijelentéseire, később pedig felvetette, hogy a hanganyagot manipulálhatták, és közölte, hogy az ügyészséghez fordul.

Benyújtotta lemondását Demeter András István kulturális miniszter
A kulturális miniszter benyújtotta lemondását hétfőn, miután nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen trágár hangnemben beszél a Chișinăui Rádió megvásárlásáról.

szóljon hozzá! Hozzászólások
