A felmentéséig dolgozik tovább Demeter András István

Hétfőn nyújtotta be lemondását az ügyvivő miniszterelnöknek Demeter András István, de a döntése véglegessé válásáig, illetve az azt követő eljárásjogi lépések megtörténtéig eskü kötelezi arra, hogy a legjobb tudásom szerint folytassa a munkáját – idézi az Agerpres Demeter Facebookon közzétett bejegyzését. „Időközben az élet pörög. Az intézményrendszernek működnie kell. Mindenki elvárja, hogy

sem a politikai patthelyzet, sem a miniszteri személycsere ne veszélyeztesse a dolgok nehezen betervezett, ütemezett menetét.

Nincs tehát más út, mint folytatni a vállalt munkát mindaddig, ameddig a hivatalos közlönyben meg nem jelenik a felmentés” – írta a távozó miniszter.

Hirdetés

Demeter András István hétfőn jelentette be lemondását, miután a nyilvánosságban megjelent egy neki tulajdonított hangfelvétel, amelyen trágár nyelvezetet használva idézi fel a Chișinăui Rádió évekkel ezelőtti megvásárlásának körülményeit. A miniszter előbb azt nyilatkozta, hogy nem emlékszik a felvételen elhangzó kijelentéseire, később pedig felvetette, hogy a hanganyagot manipulálhatták, és közölte, hogy az ügyészséghez fordul.