Fotó: Facebook/Ministerul Culturii
A kulturális miniszter benyújtotta lemondását hétfőn, miután nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen trágár hangnemben beszél a Chișinăui Rádió megvásárlásáról.
Demeter András István közösségi oldalán tette közzé a hivatalos dokumentumot, amelyben közli, megtette a szükséges lépéseket a hanganyag hitelességének ellenőrzésére, és benyújtja lemondását a kulturális miniszteri tisztségből.
Lemondásra szólította fel hétfőn Kelemen Hunor a kulturális minisztert, miután nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen Demeter András István trágár hangnemben beszél a Chișinăui Rádió megvásárlásáról.
Mint fogalmaz, soha nem ragaszkodott a „(bársony)székhez”.
„Megkövetem mindazokat akik sértve vagy megalázva érzik magukat. Meg azokat akik úgy érzik, elárultam őket” – írja.
