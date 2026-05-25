A kulturális miniszter benyújtotta lemondását hétfőn, miután nyilvánosságra került egy hangfelvétel , amelyen trágár hangnemben beszél a Chișinăui Rádió megvásárlásáról.

Demeter András István közösségi oldalán tette közzé a hivatalos dokumentumot, amelyben közli, megtette a szükséges lépéseket a hanganyag hitelességének ellenőrzésére, és benyújtja lemondását a kulturális miniszteri tisztségből.

korábban írtuk Saját minisztere lemondását kérte az RMDSZ Lemondásra szólította fel hétfőn Kelemen Hunor a kulturális minisztert, miután nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen Demeter András István trágár hangnemben beszél a Chișinăui Rádió megvásárlásáról.

Mint fogalmaz, soha nem ragaszkodott a „(bársony)székhez”.

„Megkövetem mindazokat akik sértve vagy megalázva érzik magukat. Meg azokat akik úgy érzik, elárultam őket” – írja.