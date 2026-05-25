Európa-szerte emelkedett az üzemanyag ára

Az Európai Unióban áprilisban márciushoz képest 7,9 százalékkal nőtt a gázolaj és 2,4 százalékkal a benzin ára – derül ki az Eurostat hétfőn közzétett adataiból.
A benzin ára 23 tagállamban emelkedett: a növekedés Szlovéniában volt a legnagyobb, 12,9 százalékos, és Írországban a legkisebb, 1,3 százalékos. Romániában 1,2 százalékkal, Spanyolországban 4,6 százalékkal, Lengyelországban pedig 6,1 százalékkal csökkent a benzin ára áprilisban az előző hónaphoz képest.
A gázolaj ára 2026 márciusa és áprilisa között
A legnagyobb mértékű drágulást Szlovéniában (23,5 százalék), Bulgáriában (19,5 százalék) és Cipruson (18 százalék) jegyezték, a legkisebbet pedig Lengyelországban (1,9 százalék), Romániában (2,3 százalék) és Bulgáriában (2,6 százalék).
Az Eurostat adatai szerint
miközben márciusban még 19,8 százalékos emelkedést mértek az előző hónaphoz képest. A benzin éves drágulása áprilisban 13,6 százalék volt, a márciusi 9,4 százalék után.
Az egyéni közlekedéshez használt üzemanyagok és kenőanyagok ára éves szinten 20,8 százalékkal emelkedett áprilisban az Európai Unióban, a márciusi 12,9 százalékos növekedés után – idézi az Eurostat adatait az Agerpres.
