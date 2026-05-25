Mérgező lehet-e a rágcsálóirtószer a házi kedvencekre?

Többen jelezték, hogy patkánymérget találtak Sepsiszentgyörgy közkedvelt kutyasétáltató helyén, az Olt partján. Az állatorvos szerint a rágcsálóirtó csalétek a házi kedvencekre is veszélyes, mérgezés gyanúja esetén nem szabad halogatni a kezelést.

Farkas Orsolya 2026. május 25., 17:272026. május 25., 17:27

Fotók keringenek a közösségi médiában arról, hogy az Olt sepsiszentgyörgyi szakaszán, a kerékpárúttól nem messze rágcsálóirtó csalétkek vannak elszórva. A folyó és a gát közötti területen sokan sétáltatják a kutyáikat, és aggódnak amiatt, hogy kedvencük egy óvatlan pillanatban fogyaszt a méregből. A szakember azt ajánlja a gazdáknak,

legyenek figyelmesek, mert a rágcsálóirtószer – a tévhitekkel ellentétben – a négylábúakra is veszélyes,

hatóanyagtól függően belső vérzést, idegrendszeri károsodást is okozhat.

A beszámolók szerint a templom közelében, illetve a csendőrség épülete mögötti területen találtak patkánymérget Fotó: Sepsiszentgyörgy Önkormányzata/Facebook

Így hat a rágcsálóirtó méreg a négylábúakra A rágcsálóirtószerek többféle hatásmechanizmussal működhetnek. Kovács Ágota, a Felinavet rendelő állatorvosa szerint egyes készítmények a véralvadást gátolják, mások pedig az idegrendszert, az anyagcserét vagy a kalciumháztartást károsítják. Noha ezeket elsősorban a rágcsálók kiirtására tervezték,

a kutyákra és macskákra is veszélyes lehet, ha fogyasztanak a csalétekből vagy a mérgezett rágcsálóból.

„A kutyák különösen érintettek, mert kíváncsiságból könnyebben megehetik a kihelyezett csalétket.

A talált méregzacskókról a Facebookon tettek közzé fotót Fotó: Sepsiszentgyörgyi kutyások/Facebook-csoport

Létezik az a tévhit, miszerint a kutya nagyobb, mint az egér, ezért nem árt neki a méreg. Bár a hatás valóban függ a testtömegtől,

bizonyos mérgezések esetében már nagyon kis mennyiség elfogyasztása is súlyos állapotot idézhet elő

– magyarázta a Székelyhon megkeresésére a szakember. Az, hogy mi történik a mérgezett állat szervezetében, az a rágcsálóirtószer típusától függ: a véralvadásgátló szerek belső vérzéseket okozhatnak, amelyek vérszegénységhez, gyengeséghez, nehezített légzéshez, akár életveszélyes állapothoz vezethetnek;

bizonyos készítmények az idegrendszert károsítják, ami az állatnál remegést, görcsöket, mozgászavarokat válthat ki;

ugyanakkor olyan szerek is vannak, amelyek súlyos vesekárosodást vagy gyors lefolyású, több szervet érintő mérgezést okozhatnak. Figyeljünk a mérgezés tüneteire Sok esetben a tünetek nem azonnal jelentkeznek, ezért különösen veszélyesek lehetnek ezek a mérgezések – hívta fel a figyelmet az állatorvos. Az első tünetek gyakran általánosak, így eleinte nem is sejti a gazda, hogy a kedvencével komoly gond van.

Az állat lehet bágyadt, étvágytalan, gyenge, sőt hányhat, és a mozgása is bizonytalanná válhat.

Ha az állat véralvadásgátló méregből fogyasztott, akkor később egyéb tünetek is jelentkezhetnek: sápadt nyálkahártyák, nehezített légzés, vérzés, véres vizelet. Az idegrendszeri hatású méreg esetében intő jel lehet az egyensúlyzavar, izomgörcs, görcsroham.

Mérgezés gyanúja esetén a legfontosabb, hogy a gazdi a lehető legrövidebb időn belül állatorvoshoz forduljon, még akkor is, ha az állat egyelőre tünetmentesnek tűnik.

Nem ajánlott semmilyen otthoni módszert kipróbálni, és nem javasolt nem javasolt a kutya hánytatása vagy annak megvárása, hogy az állapota magától javuljon, mert ez akár súlyosbíthatja is a helyzetet” – húzta alá Kovács Ágota. Hirdetés Ha erre van lehetőség, akkor érdemes megmutatni az orvosnak a mérgező anyag csomagolását vagy annak fotóját, mert ez megkönnyíti a pontos diagnózist és felgyorsítja a kezelést. Az állatot ezután az orvos szakszerűen ellátja, és a mérgezés típusától függően alkalmazza a terápiás eljárásokat.

Az időben megkezdett kezeléssel sok eset sikeresen gyógyítható.

Jó tudni, hogy a rágcsálóirtószereken kívül súlyos állapotot idézhetnek elő a kutyáknál a mérgező növények, gyógyszerek, valamint bizonyos rovarirtó és mezőgazdasági vegyszerek, csigairtószerek is.

Az állatorvos szerint többféle rágcsálóirtó is létezik, a leggyakoribb az, amelyik a véralvadást gátolja Fotó: Sepsiszentgyörgyi kutyások/Facebook-csoport

Emellett

több élelmiszer is toxikus lehet kutyák számára, ilyen például a csokoládé (kakaó), a xilit (édesítőszer), a szőlő és a mazsola, valamint a hagyma.