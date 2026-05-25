Mérgező lehet-e a rágcsálóirtószer a házi kedvencekre?

Rágcsálóirtó méregtől féltik a kutyáikat a sepsiszentgyörgyiek
Fotó: Beliczay László
Többen jelezték, hogy patkánymérget találtak Sepsiszentgyörgy közkedvelt kutyasétáltató helyén, az Olt partján. Az állatorvos szerint a rágcsálóirtó csalétek a házi kedvencekre is veszélyes, mérgezés gyanúja esetén nem szabad halogatni a kezelést.
Fotók keringenek a közösségi médiában arról, hogy az Olt sepsiszentgyörgyi szakaszán, a kerékpárúttól nem messze rágcsálóirtó csalétkek vannak elszórva. A folyó és a gát közötti területen sokan sétáltatják a kutyáikat, és aggódnak amiatt, hogy kedvencük egy óvatlan pillanatban fogyaszt a méregből. A szakember azt ajánlja a gazdáknak,
hatóanyagtól függően belső vérzést, idegrendszeri károsodást is okozhat.
A beszámolók szerint a templom közelében, illetve a csendőrség épülete mögötti területen találtak patkánymérget
Fotó: Sepsiszentgyörgy Önkormányzata/Facebook
A rágcsálóirtószerek többféle hatásmechanizmussal működhetnek. Kovács Ágota, a Felinavet rendelő állatorvosa szerint egyes készítmények a véralvadást gátolják, mások pedig az idegrendszert, az anyagcserét vagy a kalciumháztartást károsítják. Noha ezeket elsősorban a rágcsálók kiirtására tervezték,
„A kutyák különösen érintettek, mert kíváncsiságból könnyebben megehetik a kihelyezett csalétket.
A talált méregzacskókról a Facebookon tettek közzé fotót
Fotó: Sepsiszentgyörgyi kutyások/Facebook-csoport
Létezik az a tévhit, miszerint a kutya nagyobb, mint az egér, ezért nem árt neki a méreg. Bár a hatás valóban függ a testtömegtől,
– magyarázta a Székelyhon megkeresésére a szakember. Az, hogy mi történik a mérgezett állat szervezetében, az a rágcsálóirtószer típusától függ:
a véralvadásgátló szerek belső vérzéseket okozhatnak, amelyek vérszegénységhez, gyengeséghez, nehezített légzéshez, akár életveszélyes állapothoz vezethetnek;
bizonyos készítmények az idegrendszert károsítják, ami az állatnál remegést, görcsöket, mozgászavarokat válthat ki;
ugyanakkor olyan szerek is vannak, amelyek súlyos vesekárosodást vagy gyors lefolyású, több szervet érintő mérgezést okozhatnak.
Sok esetben a tünetek nem azonnal jelentkeznek, ezért különösen veszélyesek lehetnek ezek a mérgezések – hívta fel a figyelmet az állatorvos. Az első tünetek gyakran általánosak, így eleinte nem is sejti a gazda, hogy a kedvencével komoly gond van.
Ha az állat véralvadásgátló méregből fogyasztott, akkor később egyéb tünetek is jelentkezhetnek: sápadt nyálkahártyák, nehezített légzés, vérzés, véres vizelet. Az idegrendszeri hatású méreg esetében intő jel lehet az egyensúlyzavar, izomgörcs, görcsroham.
Nem ajánlott semmilyen otthoni módszert kipróbálni, és nem javasolt nem javasolt a kutya hánytatása vagy annak megvárása, hogy az állapota magától javuljon, mert ez akár súlyosbíthatja is a helyzetet” – húzta alá Kovács Ágota.
Ha erre van lehetőség, akkor érdemes megmutatni az orvosnak a mérgező anyag csomagolását vagy annak fotóját, mert ez megkönnyíti a pontos diagnózist és felgyorsítja a kezelést. Az állatot ezután az orvos szakszerűen ellátja, és a mérgezés típusától függően alkalmazza a terápiás eljárásokat.
Jó tudni, hogy a rágcsálóirtószereken kívül súlyos állapotot idézhetnek elő a kutyáknál a mérgező növények, gyógyszerek, valamint bizonyos rovarirtó és mezőgazdasági vegyszerek, csigairtószerek is.
Az állatorvos szerint többféle rágcsálóirtó is létezik, a leggyakoribb az, amelyik a véralvadást gátolja
Fotó: Sepsiszentgyörgyi kutyások/Facebook-csoport
Emellett
A szakember hangsúlyozta: a fagyálló különösen veszélyes, mivel már kis mennyiségben is súlyos, gyakran visszafordíthatatlan vesekárosodást okozhat. További kockázatot jelent, hogy édeskés íze miatt az állatok számára vonzó lehet, így könnyen elfogyaszthatják.
