Mérgező lehet-e a rágcsálóirtószer a házi kedvencekre?

Rágcsálóirtó méregtől féltik a kutyáikat a sepsiszentgyörgyiek

Rágcsálóirtó méregtől féltik a kutyáikat a sepsiszentgyörgyiek

Fotó: Beliczay László

Többen jelezték, hogy patkánymérget találtak Sepsiszentgyörgy közkedvelt kutyasétáltató helyén, az Olt partján. Az állatorvos szerint a rágcsálóirtó csalétek a házi kedvencekre is veszélyes, mérgezés gyanúja esetén nem szabad halogatni a kezelést.

Farkas Orsolya

2026. május 25., 17:272026. május 25., 17:27

Fotók keringenek a közösségi médiában arról, hogy az Olt sepsiszentgyörgyi szakaszán, a kerékpárúttól nem messze rágcsálóirtó csalétkek vannak elszórva. A folyó és a gát közötti területen sokan sétáltatják a kutyáikat, és aggódnak amiatt, hogy kedvencük egy óvatlan pillanatban fogyaszt a méregből. A szakember azt ajánlja a gazdáknak,

legyenek figyelmesek, mert a rágcsálóirtószer – a tévhitekkel ellentétben – a négylábúakra is veszélyes,

hatóanyagtól függően belső vérzést, idegrendszeri károsodást is okozhat.

A beszámolók szerint a templom közelében, illetve a csendőrség épülete mögötti területen találtak patkánymérget

Így hat a rágcsálóirtó méreg a négylábúakra

A rágcsálóirtószerek többféle hatásmechanizmussal működhetnek. Kovács Ágota, a Felinavet rendelő állatorvosa szerint egyes készítmények a véralvadást gátolják, mások pedig az idegrendszert, az anyagcserét vagy a kalciumháztartást károsítják. Noha ezeket elsősorban a rágcsálók kiirtására tervezték,

a kutyákra és macskákra is veszélyes lehet, ha fogyasztanak a csalétekből vagy a mérgezett rágcsálóból.

„A kutyák különösen érintettek, mert kíváncsiságból könnyebben megehetik a kihelyezett csalétket.

A talált méregzacskókról a Facebookon tettek közzé fotót

Létezik az a tévhit, miszerint a kutya nagyobb, mint az egér, ezért nem árt neki a méreg. Bár a hatás valóban függ a testtömegtől,

bizonyos mérgezések esetében már nagyon kis mennyiség elfogyasztása is súlyos állapotot idézhet elő

– magyarázta a Székelyhon megkeresésére a szakember. Az, hogy mi történik a mérgezett állat szervezetében, az a rágcsálóirtószer típusától függ:

  • a véralvadásgátló szerek belső vérzéseket okozhatnak, amelyek vérszegénységhez, gyengeséghez, nehezített légzéshez, akár életveszélyes állapothoz vezethetnek;

  • bizonyos készítmények az idegrendszert károsítják, ami az állatnál remegést, görcsöket, mozgászavarokat válthat ki;

  • ugyanakkor olyan szerek is vannak, amelyek súlyos vesekárosodást vagy gyors lefolyású, több szervet érintő mérgezést okozhatnak.

Figyeljünk a mérgezés tüneteire

Sok esetben a tünetek nem azonnal jelentkeznek, ezért különösen veszélyesek lehetnek ezek a mérgezések – hívta fel a figyelmet az állatorvos. Az első tünetek gyakran általánosak, így eleinte nem is sejti a gazda, hogy a kedvencével komoly gond van.

Az állat lehet bágyadt, étvágytalan, gyenge, sőt hányhat, és a mozgása is bizonytalanná válhat.

Ha az állat véralvadásgátló méregből fogyasztott, akkor később egyéb tünetek is jelentkezhetnek: sápadt nyálkahártyák, nehezített légzés, vérzés, véres vizelet. Az idegrendszeri hatású méreg esetében intő jel lehet az egyensúlyzavar, izomgörcs, görcsroham.

Mérgezés gyanúja esetén a legfontosabb, hogy a gazdi a lehető legrövidebb időn belül állatorvoshoz forduljon, még akkor is, ha az állat egyelőre tünetmentesnek tűnik.

Nem ajánlott semmilyen otthoni módszert kipróbálni, és nem javasolt nem javasolt a kutya hánytatása vagy annak megvárása, hogy az állapota magától javuljon, mert ez akár súlyosbíthatja is a helyzetet” – húzta alá Kovács Ágota.

Ha erre van lehetőség, akkor érdemes megmutatni az orvosnak a mérgező anyag csomagolását vagy annak fotóját, mert ez megkönnyíti a pontos diagnózist és felgyorsítja a kezelést. Az állatot ezután az orvos szakszerűen ellátja, és a mérgezés típusától függően alkalmazza a terápiás eljárásokat.

Az időben megkezdett kezeléssel sok eset sikeresen gyógyítható.

Jó tudni, hogy a rágcsálóirtószereken kívül súlyos állapotot idézhetnek elő a kutyáknál a mérgező növények, gyógyszerek, valamint bizonyos rovarirtó és mezőgazdasági vegyszerek, csigairtószerek is.

Az állatorvos szerint többféle rágcsálóirtó is létezik, a leggyakoribb az, amelyik a véralvadást gátolja

Emellett

több élelmiszer is toxikus lehet kutyák számára, ilyen például a csokoládé (kakaó), a xilit (édesítőszer), a szőlő és a mazsola, valamint a hagyma.

A szakember hangsúlyozta: a fagyálló különösen veszélyes, mivel már kis mennyiségben is súlyos, gyakran visszafordíthatatlan vesekárosodást okozhat. További kockázatot jelent, hogy édeskés íze miatt az állatok számára vonzó lehet, így könnyen elfogyaszthatják.

1 hozzászólás Hozzászólások
2026. május 24., vasárnap

Kis csapattal is helytállnak a háromszéki hegyimentők

Kevés a betöltött állás, ezért Kovászna Megye Tanácsa átszervezi a hegyimentő-közszolgálatot. A hegyimentők tevékenységét ez nem befolyásolja, feladataikat továbbra is maradéktalanul el tudják látni.

2026. május 24., vasárnap

Akadálymentes intézményekért, a hátrányos helyzetűek jogaiért száll szembe állami intézményekkel a Nép Ügyvédje

Korszerűsítésre, átdolgozásra szorul a rokkantsági besorolást szabályozó hazai törvény, ismerte el Cornelia Cor, a Nép Ügyvédje Hivatal Brassó és Kovászna megyei irodájának munkatársa. Több érintett is megkereste őket ez ügyben.

2026. május 24., vasárnap

„Ezt át kell élni, szavakkal nem lehet elmondani”: zarándokok a csíksomlyói pünkösdi búcsúról – videó

Felemelő és feltöltő az az összetartozás és szeretet, ami csak itt tapasztalható meg – vélik a zarándokok, akiket arról kérdeztünk, miért látogatnak évről évre a Nagy- és Kissomlyó-hegy közötti nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz pünkösdkor.

2026. május 24., vasárnap

Több száz lejes pénzbírságot kockáztatnak a felelőtlen gyalogosok

A gyalogosok biztonságát célzó ellenőrzést indított Sepsiszentgyörgyön a helyi rendőrség az állami rendőrséggel közösen. A felelőtlen gyalogosokat figyelmeztetésben részesítik, súlyosabb szabályszegések esetén pénzbírságot is kiszabnak.

2026. május 21., csütörtök

Ökumenikus ballagás Sepsiszentgyörgyön: útravaló a diákoknak

Közel 400 ballagó diák vett részt a sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomban tartott ökumenikus istentiszteleten, ahol a hitről, a magyar nyelv megőrzéséről, Erdély iránti felelősségről és a jövőbe vetett bátor bizalomról szóltak a beszédek.

2026. május 21., csütörtök

Hetvenen a hetven kilométeres úton

Előzetesen mintegy százan jelentkeztek a 14. alkalommal meghirdetett felső-háromszéki gyalogos zarándoklatra, végül mintegy hetvenen indultak útnak a kantai templomban kapott lelki batyuval. Akkor éppen nem esett az eső, de aztán többször is megeredt.

2026. május 21., csütörtök

Mitől más a helyi rendőr a belügyishez képest?

Május 21-e a helyi rendőrök napja Romániában, 16 éve találkozhatunk velük nap mint nap. Ennek apropóján kérdeztük a kézdivásárhelyi egység ügyvezető igazgatóját, Croitoru Constantint, mitől mások ők az állami egyenruhát viselő kollégáikhoz képest.

2026. május 20., szerda

Ebben a gelencei házban vendégeskedett Márton Áron, Erdély püspöke

Visszarepít az időben, életre kelti az emlékeket Gelence egykori jegyzőjének birtoka, a község leendő skanzenje. Ezen az udvaron található az a ház, amelyben nyolcvan évvel ezelőtt, 1946. május 20–22-én tiszteletreméltó Márton Áron is vendégeskedett.

2026. május 20., szerda

Ki kaszálja a füvet a tömbházak körül?

Míg a kézdivásárhelyi tömbházlakóknak nem kell fájjon a fejük a bejárat előtti fű hossza miatt, a sepsiszentgyörgyieknek annál inkább. A Tega vagy bármely más cég ugyanis csak ott kaszál, ahol erre szerződést köt vele az illetékes lakótársulás.

2026. május 20., szerda

Hatszáz végzős vesz részt az ökumenikus ballagási ünnepségen Sepsiszentgyörgyön

Több mint hatszáz végzős diák búcsúzik közösen az iskolás évektől az alsó-háromszéki RMPSZ és a történelmi egyházak által szervezett ökumenikus ballagási ünnepségen.

