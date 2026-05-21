Mitől más a helyi rendőr a belügyishez képest?

Fotó: Borbély Fanni

Május 21-e a helyi rendőrök napja Romániában, 16 éve találkozhatunk velük nap mint nap. Ennek apropóján kérdeztük a kézdivásárhelyi egység ügyvezető igazgatóját, Croitoru Constantint, mitől mások ők az állami egyenruhát viselő kollégáikhoz képest.

Kocsis Károly

2026. május 21., 13:342026. május 21., 13:34

Romániában május 21-én tartják a helyi rendőrség napját annak emlékezetére, hogy 2010-ben, a 155/2010-es törvény alapján ekkor alakult meg, felváltva az addigi közösségi rendőrséget. Kigondolói szerint

a reform azt a célt szolgálja, hogy a városok és községek saját, önkormányzati alárendeltségű rendészeti szervezetet működtethessenek, amely gyorsabban reagál a helyi gondokra.

Kézdivásárhelyen is már az első évben létrehozták, jelenlegi igazgatója, Croitoru Constantin 2012-ben csatlakozott az egységhez, azóta tölti be a versenyvizsgával elnyert vezetői tisztséget. „A polgármester úrral egyszerre kezdtük, igaz, ő júliusban érkezett, én meg augusztus 1-jén ” – emlékezik vissza.

Croitoru Constantin 14 éve irányítja a kézdivásárhelyi helyi rendőröket

Akkor öten alkották a csapatot, a tavaly 14-en voltak, ám négyen elmentek nyugdíjba, egyet el kellett bocsátaniuk, miután nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így mostanra kilencen maradtak, ami azt jelenti, hogy

egy helyi rendőrre 1500 lakos jut, holott az optimális 700 lenne.

Két új helyet épp a hét elején hirdettek meg, amire már akadtak jelentkezők, pedig a fizetés egyáltalán nem vonzó, az átlag 3200 lejt tesz ki náluk. Nyugdíjba sem 47 éves korukban, illetve 25 évnyi szolgálat után mehetnek, mint az állami rendőrök, hanem a jelenleg érvényben lévő nyugdíjkorhatárnak megfelelően. De természetesen a hatáskörük is eltérő a belügyminisztérium egyenruhásaiéhoz képest.

Mivel foglalkozik a helyi rendőr?

A helyi rendőrök főként a tilosban való parkolást ellenőrzik a város területén, de akkor is őket riasztják, ha valaki elfoglalva találja az általa bérelt parkolóhelyet. A 26 parkoló-automatát is ők tartják karban.

Beavatkoznak akkor is, amikor egyes üzletvezetők a bejáratuk előtti parkolót székkel vagy gumiabronccsal tartják fenn maguknak, hiszen a bérléshez számukra is adott a lehetőség. Első ízben csak figyelmeztetnek, csak utána büntetnek – tudtuk meg. Hasonlóképpen járnak el a parkolóhelyeket rendszámtáblákkal, ilyen-olyan feliratokkal megjelölő tömbházlakókkal is.

Azon gazdákkal szemben is ők lépnek fel, akiknek szabadon kószál, járókelőket veszélyeztet a kutyájuk, de a szemetelőket is fegyelmezik, ha tetten érik őket, vagy utólag rájuk bizonyítható a törvénytelenség. Ez utóbbi egyébként nem olyan nehéz, hiszen összesen 77 kamera segíti a munkájukat, és a kutyamenhelyet működtető Benji Egyesület is rendszeresen jelzi nekik, hogy hol kellene közbelépniük.

A helyi rendőröknek ugyan nem hatáskörük büntetőeljárást kezdeményezni, de a bizonyítékot a jegyzőkönyvvel együtt átadják az ebben illetékes hatóságnak.

Ugyancsak ők vizsgálják többek között azt is, hogy az üzleteknek és vendéglátóipari egységeknek rendben van-e a polgármesteri hivatal által kibocsátott engedélye, ki van-e függesztve a nyitvatartási idő, és bevizsgált mérleget használnak-e. Reggelente és a délutáni órákban az oktatási intézmények környékén található gyalogátjáróknál felügyelnek, nagyobb megmozdulások és rendezvények esetén, valamint útjavításoknál és fakivágáskor irányítják a forgalmat.

Hétköznap reggel 7 és este 11 óra között teljesítenek szolgálatot, amikor a Wegener parkot is bezárják,

ezért például éjszakai csendzavaráskor a 112-őt kell hívni, hiszen az államiak 2–3 autója eleve folyamatosan járőrözik a város területén

– magyarázza Croitoru Constantin. Hozzátette, nekik az éjszakai és a hétvégi ügyelet biztosításához bővíteniük kellene a személyzetet, ami költségnövekedéssel járna. Ezzel szemben a hagyományostermék-vásárkor azonban éjszaka is vigyáznak a kint hagyott árusítóhelyekre. Eszközállományukhoz 3 személygépkocsi (2 elektromos), továbbá gázspray-k, gumibotok, bilincsek, elektromos sokkolók, RER-rádiók és utcai parkolóórák figyelésére alkalmas berendezések tartoznak.

Összesen 77 köztéri kamera működik Kézdivásárhelyen

Jól működik a kamerarendszer

Mint az igazgató rámutatott, az állami rendőrök részéről sem ő, sem a munkatársai nem tapasztaltak lekezelő, fölényeskedő magatartást, inkább kartársias a kapcsolat közöttük. Bűncselekménykor, balesetkor nem nyomoznak, nem helyszínelnek, de a kamerafelvételekkel szükség esetén segítik az előbbieket, annál is inkább, mert

13 kamerájuk rendszámolvasásra is képes, és a város mind az öt be- illetve kijáratánál van ilyen felszerelve.

Nemrég a bereckiektől kaptak riasztást, hogy egy bizonyos rendszámú lopott autót figyeljenek – sikerült is elkapni a tettest, és az esetek 90 százalékában ez így történik. A kamerarendszerük egyébként az állami rendőrőrshöz is be van kötve, csak akkor folyamodnak a helyi rendőrökhöz, ha nagyobb felbontású felvételre van szükségük.

Ez akkor is esedékes, ha mondjuk piros jelzésen való átjárást vagy életveszélyes gyorshajtást, gázolást, oszloprongálást kell utólag „rekonstruálni”, de a helyi rendőrök amúgy ezt nem figyelik.

Nincs annyi emberünk, hogy folyamatosan a kamerákat nézzük, inkább terepen van ránk szükség

– teszi hozzá az ügyvezető igazgató. Croitoru Constantin szereti a munkáját, ami részben azért is érthető, mert az édesapja katonatiszt volt egész életében, tőle tanulta a rendszeretetet, a fegyelmet, az emberekkel való bánásmódot.

Háromszék Kézdivásárhely
szóljon hozzá! Hozzászólások
Csúszópénz elfogadásakor ért tetten egy RMDSZ-es polgármestert az Európai Ügyészség
Két ember is úgy sérült meg súlyosan, hogy maga után húzta az elszabadult ló
Székely segítőjével érkezhet az FK Csíkszereda új vezetőedzője
Kenőpénz átvétele közben lecsaptak Érbogyoszló polgármesterére, az RMDSZ lemondásra szólította
Gólgazdag elődöntők a Hargita megyei Román Kupában
Villáminterjú Ilyés Kingával: A jó keresése lendíthet egyet rajtunk
A rovat további cikkei

2026. május 20., szerda

Ebben a gelencei házban vendégeskedett Márton Áron, Erdély püspöke

Visszarepít az időben, életre kelti az emlékeket Gelence egykori jegyzőjének birtoka, a község leendő skanzenje. Ezen az udvaron található az a ház, amelyben nyolcvan évvel ezelőtt, 1946. május 20–22-én tiszteletreméltó Márton Áron is vendégeskedett.

2026. május 20., szerda

Ki kaszálja a füvet a tömbházak körül?

Míg a kézdivásárhelyi tömbházlakóknak nem kell fájjon a fejük a bejárat előtti fű hossza miatt, a sepsiszentgyörgyieknek annál inkább. A Tega vagy bármely más cég ugyanis csak ott kaszál, ahol erre szerződést köt vele az illetékes lakótársulás.

2026. május 20., szerda

Hatszáz végzős vesz részt az ökumenikus ballagási ünnepségen Sepsiszentgyörgyön

Több mint hatszáz végzős diák búcsúzik közösen az iskolás évektől az alsó-háromszéki RMPSZ és a történelmi egyházak által szervezett ökumenikus ballagási ünnepségen.

2026. május 20., szerda

Székelyföldi érintettje van a személyautóra borult kamionos balesetnek

Egy parkoló személygépkocsira borult egy teherautó kedden este a Vâlcea megyei Bujoreni településen. A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetben senki sem sérült meg, a kamiont Kovászna megyei sofőr vezette.

2026. május 20., szerda

Tiltásból egyeztetés: mégis színpadra állhatnak a diákok

Előbb eltanácsolták a sepsiszentgyörgyi gyereknapi műsorból a keményebb rockzenét játszó diákzenekarokat, majd egyeztetés után mégis úgy döntöttek, hogy június 1-jén a Tanulók Palotájának együttesei „rostálás” nélkül felléphetnek a főtéri színpadon.

2026. május 19., kedd

Az ivóvíz tiszta, több kút viszont erősen fertőzött Kézdivásárhelyen

Sok magánkút vize mikrobiológiailag fertőzött, a vezetékes ivóvíz minősége azonban jó – állítja a Hydrokov vízszolgáltató a közegészségügyi igazgatóság által elvégzett laborvizsgálatok alapján, amelyeket néhány helyi lakó megbetegedése indokolt.

2026. május 18., hétfő

Lovas zarándokok viszik a Maros megyei imaszalagokat Csíksomlyóra

Idén is elviszik a Maros megyei közösség imaszalagjait a csíksomlyói búcsúba. Az immár hagyománnyá vált kezdeményezés révén azok is lélekben jelen lehetnek a kegyhelyen, akik fizikailag nem tudnak elzarándokolni.

2026. május 17., vasárnap

Segítő kéz a tehetséges diákoknak, akik gyengén teljesítenek az iskolában

Sepsiszentgyörgyi középiskolásokat támogatnak a fejlődésben, kibontakozásban a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács és mentorai. Három hónap alatt látványos fejlődést értek el a diákok, ezért ősztől kibővített formában folytatják a mentorprogramot.

2026. május 17., vasárnap

Nosztalgiával vagy viszolyogva, de a diktatúra hétköznapjaiba csöppenhetünk a kommunizmus múzeumában

Ősszel megnyílik a sepsiszentgyörgyi kommunizmus múzeuma, ahol több ezer adományozott tárgy idézi fel a diktatúra hétköznapjait. A gyűjteményben lehallgatókészülék, cigarettásdoboznak álcázott fényképezőgép és egyenruhák is helyet kapnak.

2026. május 17., vasárnap

Erdélyi magyarság a 20. században – kisebbségtörténeti konferenciát tartottak Sepsiszentgyörgyön

Bemutatták a romániai magyar kisebbség 20. századi történelméhez kapcsolódó legfrissebb kutatási eredményeket a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban, ahol május 15–16-án mintegy tíz intézmény kutatói gyűltek össze egy vándorkonferenciára.

