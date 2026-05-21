Mitől más a helyi rendőr a belügyishez képest?

Május 21-e a helyi rendőrök napja Romániában, 16 éve találkozhatunk velük nap mint nap. Ennek apropóján kérdeztük a kézdivásárhelyi egység ügyvezető igazgatóját, Croitoru Constantint, mitől mások ők az állami egyenruhát viselő kollégáikhoz képest.

Kocsis Károly 2026. május 21., 13:342026. május 21., 13:34

Romániában május 21-én tartják a helyi rendőrség napját annak emlékezetére, hogy 2010-ben, a 155/2010-es törvény alapján ekkor alakult meg, felváltva az addigi közösségi rendőrséget. Kigondolói szerint

a reform azt a célt szolgálja, hogy a városok és községek saját, önkormányzati alárendeltségű rendészeti szervezetet működtethessenek, amely gyorsabban reagál a helyi gondokra.

Kézdivásárhelyen is már az első évben létrehozták, jelenlegi igazgatója, Croitoru Constantin 2012-ben csatlakozott az egységhez, azóta tölti be a versenyvizsgával elnyert vezetői tisztséget. „A polgármester úrral egyszerre kezdtük, igaz, ő júliusban érkezett, én meg augusztus 1-jén ” – emlékezik vissza.

Croitoru Constantin 14 éve irányítja a kézdivásárhelyi helyi rendőröket Fotó: Kocsis Károly

Akkor öten alkották a csapatot, a tavaly 14-en voltak, ám négyen elmentek nyugdíjba, egyet el kellett bocsátaniuk, miután nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így mostanra kilencen maradtak, ami azt jelenti, hogy

egy helyi rendőrre 1500 lakos jut, holott az optimális 700 lenne.

Két új helyet épp a hét elején hirdettek meg, amire már akadtak jelentkezők, pedig a fizetés egyáltalán nem vonzó, az átlag 3200 lejt tesz ki náluk. Nyugdíjba sem 47 éves korukban, illetve 25 évnyi szolgálat után mehetnek, mint az állami rendőrök, hanem a jelenleg érvényben lévő nyugdíjkorhatárnak megfelelően. De természetesen a hatáskörük is eltérő a belügyminisztérium egyenruhásaiéhoz képest. Mivel foglalkozik a helyi rendőr? A helyi rendőrök főként a tilosban való parkolást ellenőrzik a város területén, de akkor is őket riasztják, ha valaki elfoglalva találja az általa bérelt parkolóhelyet. A 26 parkoló-automatát is ők tartják karban. Beavatkoznak akkor is, amikor egyes üzletvezetők a bejáratuk előtti parkolót székkel vagy gumiabronccsal tartják fenn maguknak, hiszen a bérléshez számukra is adott a lehetőség. Első ízben csak figyelmeztetnek, csak utána büntetnek – tudtuk meg. Hasonlóképpen járnak el a parkolóhelyeket rendszámtáblákkal, ilyen-olyan feliratokkal megjelölő tömbházlakókkal is. Hirdetés Azon gazdákkal szemben is ők lépnek fel, akiknek szabadon kószál, járókelőket veszélyeztet a kutyájuk, de a szemetelőket is fegyelmezik, ha tetten érik őket, vagy utólag rájuk bizonyítható a törvénytelenség. Ez utóbbi egyébként nem olyan nehéz, hiszen összesen 77 kamera segíti a munkájukat, és a kutyamenhelyet működtető Benji Egyesület is rendszeresen jelzi nekik, hogy hol kellene közbelépniük.

A helyi rendőröknek ugyan nem hatáskörük büntetőeljárást kezdeményezni, de a bizonyítékot a jegyzőkönyvvel együtt átadják az ebben illetékes hatóságnak.

Ugyancsak ők vizsgálják többek között azt is, hogy az üzleteknek és vendéglátóipari egységeknek rendben van-e a polgármesteri hivatal által kibocsátott engedélye, ki van-e függesztve a nyitvatartási idő, és bevizsgált mérleget használnak-e. Reggelente és a délutáni órákban az oktatási intézmények környékén található gyalogátjáróknál felügyelnek, nagyobb megmozdulások és rendezvények esetén, valamint útjavításoknál és fakivágáskor irányítják a forgalmat. Hétköznap reggel 7 és este 11 óra között teljesítenek szolgálatot, amikor a Wegener parkot is bezárják,

ezért például éjszakai csendzavaráskor a 112-őt kell hívni, hiszen az államiak 2–3 autója eleve folyamatosan járőrözik a város területén

– magyarázza Croitoru Constantin. Hozzátette, nekik az éjszakai és a hétvégi ügyelet biztosításához bővíteniük kellene a személyzetet, ami költségnövekedéssel járna. Ezzel szemben a hagyományostermék-vásárkor azonban éjszaka is vigyáznak a kint hagyott árusítóhelyekre. Eszközállományukhoz 3 személygépkocsi (2 elektromos), továbbá gázspray-k, gumibotok, bilincsek, elektromos sokkolók, RER-rádiók és utcai parkolóórák figyelésére alkalmas berendezések tartoznak.

Összesen 77 köztéri kamera működik Kézdivásárhelyen Fotó: Kocsis Károly

Jól működik a kamerarendszer Mint az igazgató rámutatott, az állami rendőrök részéről sem ő, sem a munkatársai nem tapasztaltak lekezelő, fölényeskedő magatartást, inkább kartársias a kapcsolat közöttük. Bűncselekménykor, balesetkor nem nyomoznak, nem helyszínelnek, de a kamerafelvételekkel szükség esetén segítik az előbbieket, annál is inkább, mert

13 kamerájuk rendszámolvasásra is képes, és a város mind az öt be- illetve kijáratánál van ilyen felszerelve.

Nemrég a bereckiektől kaptak riasztást, hogy egy bizonyos rendszámú lopott autót figyeljenek – sikerült is elkapni a tettest, és az esetek 90 százalékában ez így történik. A kamerarendszerük egyébként az állami rendőrőrshöz is be van kötve, csak akkor folyamodnak a helyi rendőrökhöz, ha nagyobb felbontású felvételre van szükségük. Ez akkor is esedékes, ha mondjuk piros jelzésen való átjárást vagy életveszélyes gyorshajtást, gázolást, oszloprongálást kell utólag „rekonstruálni”, de a helyi rendőrök amúgy ezt nem figyelik.

Nincs annyi emberünk, hogy folyamatosan a kamerákat nézzük, inkább terepen van ránk szükség