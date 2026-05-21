Mitől más a helyi rendőr a belügyishez képest?

Fotó: Borbély Fanni
Május 21-e a helyi rendőrök napja Romániában, 16 éve találkozhatunk velük nap mint nap. Ennek apropóján kérdeztük a kézdivásárhelyi egység ügyvezető igazgatóját, Croitoru Constantint, mitől mások ők az állami egyenruhát viselő kollégáikhoz képest.
Romániában május 21-én tartják a helyi rendőrség napját annak emlékezetére, hogy 2010-ben, a 155/2010-es törvény alapján ekkor alakult meg, felváltva az addigi közösségi rendőrséget. Kigondolói szerint
Kézdivásárhelyen is már az első évben létrehozták, jelenlegi igazgatója, Croitoru Constantin 2012-ben csatlakozott az egységhez, azóta tölti be a versenyvizsgával elnyert vezetői tisztséget. „A polgármester úrral egyszerre kezdtük, igaz, ő júliusban érkezett, én meg augusztus 1-jén ” – emlékezik vissza.
Croitoru Constantin 14 éve irányítja a kézdivásárhelyi helyi rendőröket
Fotó: Kocsis Károly
Akkor öten alkották a csapatot, a tavaly 14-en voltak, ám négyen elmentek nyugdíjba, egyet el kellett bocsátaniuk, miután nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, így mostanra kilencen maradtak, ami azt jelenti, hogy
Két új helyet épp a hét elején hirdettek meg, amire már akadtak jelentkezők, pedig a fizetés egyáltalán nem vonzó, az átlag 3200 lejt tesz ki náluk. Nyugdíjba sem 47 éves korukban, illetve 25 évnyi szolgálat után mehetnek, mint az állami rendőrök, hanem a jelenleg érvényben lévő nyugdíjkorhatárnak megfelelően. De természetesen a hatáskörük is eltérő a belügyminisztérium egyenruhásaiéhoz képest.
A helyi rendőrök főként a tilosban való parkolást ellenőrzik a város területén, de akkor is őket riasztják, ha valaki elfoglalva találja az általa bérelt parkolóhelyet. A 26 parkoló-automatát is ők tartják karban.
Beavatkoznak akkor is, amikor egyes üzletvezetők a bejáratuk előtti parkolót székkel vagy gumiabronccsal tartják fenn maguknak, hiszen a bérléshez számukra is adott a lehetőség. Első ízben csak figyelmeztetnek, csak utána büntetnek – tudtuk meg. Hasonlóképpen járnak el a parkolóhelyeket rendszámtáblákkal, ilyen-olyan feliratokkal megjelölő tömbházlakókkal is.
Azon gazdákkal szemben is ők lépnek fel, akiknek szabadon kószál, járókelőket veszélyeztet a kutyájuk, de a szemetelőket is fegyelmezik, ha tetten érik őket, vagy utólag rájuk bizonyítható a törvénytelenség. Ez utóbbi egyébként nem olyan nehéz, hiszen összesen 77 kamera segíti a munkájukat, és a kutyamenhelyet működtető Benji Egyesület is rendszeresen jelzi nekik, hogy hol kellene közbelépniük.
Ugyancsak ők vizsgálják többek között azt is, hogy az üzleteknek és vendéglátóipari egységeknek rendben van-e a polgármesteri hivatal által kibocsátott engedélye, ki van-e függesztve a nyitvatartási idő, és bevizsgált mérleget használnak-e. Reggelente és a délutáni órákban az oktatási intézmények környékén található gyalogátjáróknál felügyelnek, nagyobb megmozdulások és rendezvények esetén, valamint útjavításoknál és fakivágáskor irányítják a forgalmat.
Hétköznap reggel 7 és este 11 óra között teljesítenek szolgálatot, amikor a Wegener parkot is bezárják,
– magyarázza Croitoru Constantin. Hozzátette, nekik az éjszakai és a hétvégi ügyelet biztosításához bővíteniük kellene a személyzetet, ami költségnövekedéssel járna. Ezzel szemben a hagyományostermék-vásárkor azonban éjszaka is vigyáznak a kint hagyott árusítóhelyekre. Eszközállományukhoz 3 személygépkocsi (2 elektromos), továbbá gázspray-k, gumibotok, bilincsek, elektromos sokkolók, RER-rádiók és utcai parkolóórák figyelésére alkalmas berendezések tartoznak.
Összesen 77 köztéri kamera működik Kézdivásárhelyen
Fotó: Kocsis Károly
Mint az igazgató rámutatott, az állami rendőrök részéről sem ő, sem a munkatársai nem tapasztaltak lekezelő, fölényeskedő magatartást, inkább kartársias a kapcsolat közöttük. Bűncselekménykor, balesetkor nem nyomoznak, nem helyszínelnek, de a kamerafelvételekkel szükség esetén segítik az előbbieket, annál is inkább, mert
Nemrég a bereckiektől kaptak riasztást, hogy egy bizonyos rendszámú lopott autót figyeljenek – sikerült is elkapni a tettest, és az esetek 90 százalékában ez így történik. A kamerarendszerük egyébként az állami rendőrőrshöz is be van kötve, csak akkor folyamodnak a helyi rendőrökhöz, ha nagyobb felbontású felvételre van szükségük.
Ez akkor is esedékes, ha mondjuk piros jelzésen való átjárást vagy életveszélyes gyorshajtást, gázolást, oszloprongálást kell utólag „rekonstruálni”, de a helyi rendőrök amúgy ezt nem figyelik.
– teszi hozzá az ügyvezető igazgató. Croitoru Constantin szereti a munkáját, ami részben azért is érthető, mert az édesapja katonatiszt volt egész életében, tőle tanulta a rendszeretetet, a fegyelmet, az emberekkel való bánásmódot.
