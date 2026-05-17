Erdélyi magyarság a 20. században – kisebbségtörténeti konferenciát tartottak Sepsiszentgyörgyön

Bemutatták a romániai magyar kisebbség 20. századi történelméhez kapcsolódó legfrissebb kutatási eredményeket a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban, ahol május 15–16-án mintegy tíz intézmény kutatói gyűltek össze egy vándorkonferenciára.

Bodor Tünde 2026. május 17., 10:292026. május 17., 10:29

A konferencia résztvevőit pénteken Tóth-Bartos András főszervező, a Székely Nemzeti Múzeum történésze köszöntötte, majd átadta a szót Bárdi Nándornak, a budapesti Kisebbségkutató Intézet osztályvezetőjének, a konferencia „szellemi atyjának”, akinek a jelen lévő történészek közül sokan tanítványai is voltak. A felszólaló úgy becsülte,

jelenleg mintegy 70 kutató foglalkozik a magyar kisebbség történetével.

Ez a magyar történetíráson belül – a holokausztkutatás mellett – a legtöbb tanulmányt termő terület, ugyanakkor erősen társadalomtörténeti jellegű, ami leginkább az erdélyi kisebbség kutatására igaz.

Tóth-Bartos András történész, a Székely Nemzeti Múzeum munkatársa, az esemény egyik főszervezője Fotó: Tuchiluș Alex

A konferencia központi témái az alkalmazkodás és az adaptáció különböző gyakorlatai voltak. A résztvevők azt vizsgálták, hogy a 20. század különböző politikai rendszereiben – a két világháború közötti időszakban, a második világháború éveiben, a Magyar Autonóm Tartomány időszakában, illetve a Ceaușescu-korszakban – az erdélyi magyarság milyen stratégiákkal alkalmazkodott a változó politikai és társadalmi környezethez. Emellett helytörténeti előadások is elhangzottak a vendéglátó településsel, illetve környékével kapcsolatban.

Bárdi Nándor, a konferencia „szellemi atyja” Fotó: Tuchiluș Alex

A vándorkonferenciát az utóbbi években Csíkszereda, Székelyudvarhely és Marosvásárhely fogadta be, idén pedig a Székely Nemzeti Múzeum biztosította a helyszínt.

A pénteki nap egyik kiemelt programja a múzeum Székelyek – Örökölt vonások című kiállításának megtekintése, majd megbeszélése és sajtóvisszhangjának elemzése volt.

Kinda István ezzel kapcsolatban elmondta: bár a vendégeknek kezdetben hiányérzetük volt a kiállítással kapcsolatban, mert a kiállított tárgyakhoz mellékelt feliratok szűkszavúaknak találták, a tárlatvezetés során, a háttértörténetek megismerése után sokkal teljesebbé vált a kép.

Az idei konferenciának a Székely Nemzeti Múzeum adott otthont Fotó: Tuchiluș Alex

Ugyanezen kiállítás magyarországi változata kapcsán is felmerültek hasonló észrevételek, előfordult, hogy a székely látogatók többet tudtak a látottakról, mint az ottani tárlatvezetők.

A nem székelyföldi látogatóknak ezért a Székely Nemzeti Múzeumban is erősen ajánlott idegenvezetővel megnézni a kiállítást, illetve elegendő időt rászánni.