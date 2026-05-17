Erdélyi magyarság a 20. században – kisebbségtörténeti konferenciát tartottak Sepsiszentgyörgyön

Mintegy tíz intézmény kutatói ismertették eredményeiket a vándorkonferencián
Bemutatták a romániai magyar kisebbség 20. századi történelméhez kapcsolódó legfrissebb kutatási eredményeket a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban, ahol május 15–16-án mintegy tíz intézmény kutatói gyűltek össze egy vándorkonferenciára.
A konferencia résztvevőit pénteken Tóth-Bartos András főszervező, a Székely Nemzeti Múzeum történésze köszöntötte, majd átadta a szót Bárdi Nándornak, a budapesti Kisebbségkutató Intézet osztályvezetőjének, a konferencia „szellemi atyjának”, akinek a jelen lévő történészek közül sokan tanítványai is voltak. A felszólaló úgy becsülte,
Ez a magyar történetíráson belül – a holokausztkutatás mellett – a legtöbb tanulmányt termő terület, ugyanakkor erősen társadalomtörténeti jellegű, ami leginkább az erdélyi kisebbség kutatására igaz.
Tóth-Bartos András történész, a Székely Nemzeti Múzeum munkatársa, az esemény egyik főszervezője
A konferencia központi témái az alkalmazkodás és az adaptáció különböző gyakorlatai voltak. A résztvevők azt vizsgálták, hogy a 20. század különböző politikai rendszereiben – a két világháború közötti időszakban, a második világháború éveiben, a Magyar Autonóm Tartomány időszakában, illetve a Ceaușescu-korszakban – az erdélyi magyarság milyen stratégiákkal alkalmazkodott a változó politikai és társadalmi környezethez. Emellett helytörténeti előadások is elhangzottak a vendéglátó településsel, illetve környékével kapcsolatban.
Bárdi Nándor, a konferencia „szellemi atyja”
A vándorkonferenciát az utóbbi években Csíkszereda, Székelyudvarhely és Marosvásárhely fogadta be, idén pedig a Székely Nemzeti Múzeum biztosította a helyszínt.
Kinda István ezzel kapcsolatban elmondta: bár a vendégeknek kezdetben hiányérzetük volt a kiállítással kapcsolatban, mert a kiállított tárgyakhoz mellékelt feliratok szűkszavúaknak találták, a tárlatvezetés során, a háttértörténetek megismerése után sokkal teljesebbé vált a kép.
Az idei konferenciának a Székely Nemzeti Múzeum adott otthont
Ugyanezen kiállítás magyarországi változata kapcsán is felmerültek hasonló észrevételek, előfordult, hogy a székely látogatók többet tudtak a látottakról, mint az ottani tárlatvezetők.
Az előadók révén képviseltette magát a budapesti és a kolozsvári Kisebbségkutató Intézet, a magyarországi Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL), a marosvásárhelyi és a csíkszeredai múzeum, valamint a Kovászna megyei levéltár.
A konferencia mindkét napján egy-egy vita során ütközhettek a különböző szempontok. A Székelyek – Örökölt vonások kiállítás mellett a második napon az ötvenes évek államszocializmusát is részletesen megvitatták, és a felmerülő kutatási problémákról is szó esett.
A konferencián elhangzott előadások kötetben is megjelennek.
