Erdélyi magyarság a 20. században – kisebbségtörténeti konferenciát tartottak Sepsiszentgyörgyön

Mintegy tíz intézmény kutatói ismertették eredményeiket a vándorkonferencián

Mintegy tíz intézmény kutatói ismertették eredményeiket a vándorkonferencián

Fotó: Tuchiluș Alex

Bemutatták a romániai magyar kisebbség 20. századi történelméhez kapcsolódó legfrissebb kutatási eredményeket a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban, ahol május 15–16-án mintegy tíz intézmény kutatói gyűltek össze egy vándorkonferenciára.

Bodor Tünde

2026. május 17., 10:292026. május 17., 10:29

A konferencia résztvevőit pénteken Tóth-Bartos András főszervező, a Székely Nemzeti Múzeum történésze köszöntötte, majd átadta a szót Bárdi Nándornak, a budapesti Kisebbségkutató Intézet osztályvezetőjének, a konferencia „szellemi atyjának”, akinek a jelen lévő történészek közül sokan tanítványai is voltak. A felszólaló úgy becsülte,

jelenleg mintegy 70 kutató foglalkozik a magyar kisebbség történetével.

Ez a magyar történetíráson belül – a holokausztkutatás mellett – a legtöbb tanulmányt termő terület, ugyanakkor erősen társadalomtörténeti jellegű, ami leginkább az erdélyi kisebbség kutatására igaz.

Tóth-Bartos András történész, a Székely Nemzeti Múzeum munkatársa, az esemény egyik főszervezője

Tóth-Bartos András történész, a Székely Nemzeti Múzeum munkatársa, az esemény egyik főszervezője

Fotó: Tuchiluș Alex

A konferencia központi témái az alkalmazkodás és az adaptáció különböző gyakorlatai voltak. A résztvevők azt vizsgálták, hogy a 20. század különböző politikai rendszereiben – a két világháború közötti időszakban, a második világháború éveiben, a Magyar Autonóm Tartomány időszakában, illetve a Ceaușescu-korszakban – az erdélyi magyarság milyen stratégiákkal alkalmazkodott a változó politikai és társadalmi környezethez. Emellett helytörténeti előadások is elhangzottak a vendéglátó településsel, illetve környékével kapcsolatban.

Bárdi Nándor, a konferencia „szellemi atyja"

Bárdi Nándor, a konferencia „szellemi atyja”

Fotó: Tuchiluș Alex

A vándorkonferenciát az utóbbi években Csíkszereda, Székelyudvarhely és Marosvásárhely fogadta be, idén pedig a Székely Nemzeti Múzeum biztosította a helyszínt.

A pénteki nap egyik kiemelt programja a múzeum Székelyek – Örökölt vonások című kiállításának megtekintése, majd megbeszélése és sajtóvisszhangjának elemzése volt.

Kinda István ezzel kapcsolatban elmondta: bár a vendégeknek kezdetben hiányérzetük volt a kiállítással kapcsolatban, mert a kiállított tárgyakhoz mellékelt feliratok szűkszavúaknak találták, a tárlatvezetés során, a háttértörténetek megismerése után sokkal teljesebbé vált a kép.

Az idei konferenciának a Székely Nemzeti Múzeum adott otthont

Az idei konferenciának a Székely Nemzeti Múzeum adott otthont

Fotó: Tuchiluș Alex

Ugyanezen kiállítás magyarországi változata kapcsán is felmerültek hasonló észrevételek, előfordult, hogy a székely látogatók többet tudtak a látottakról, mint az ottani tárlatvezetők.

A nem székelyföldi látogatóknak ezért a Székely Nemzeti Múzeumban is erősen ajánlott idegenvezetővel megnézni a kiállítást, illetve elegendő időt rászánni.

Az előadók révén képviseltette magát a budapesti és a kolozsvári Kisebbségkutató Intézet, a magyarországi Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL), a marosvásárhelyi és a csíkszeredai múzeum, valamint a Kovászna megyei levéltár.

A konferencia mindkét napján egy-egy vita során ütközhettek a különböző szempontok. A Székelyek – Örökölt vonások kiállítás mellett a második napon az ötvenes évek államszocializmusát is részletesen megvitatták, és a felmerülő kutatási problémákról is szó esett.

A konferencián elhangzott előadások kötetben is megjelennek.

Háromszék Sepsiszentgyörgy Társadalom
2026. május 16., szombat

Hőlégballonnal is várják a turistákat, mégis nehezen indul a szezon Kovásznán

A gyógykezelési jegyek késői kiosztása, a vakációs utalványok értékének csökkenése, valamint az üzemanyagok drágulása is szerepet játszik abban, hogy kevés a turista Kovásznán, ahol a hétvégén szezonnyitó rendezvénnyel várják a városba érkező vendégeket.

2026. május 16., szombat

Autó és motorkerékpár ütközött Réty közelében – frissítve

Egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött szombat délben Réty közelében, emiatt mindkét sávon lezárták az utat a rendőrök. Egy sérültet mentőhelikopterrel szállítanak kórházba.

2026. május 15., péntek

Turisztikai szezonnyitóval indul a nyár Kovásznán

Változatos programokkal, vásárral és koncertekkel nyitják meg a turisztikai szezont május 16–17. között Kovásznán.

2026. május 14., csütörtök

Parkolóhiány, elmaradt tömbházszigetelés, hiányzó magyar feliratok – panaszok Sepsiszentgyörgy központjából

Ahhoz képest, hogy mindössze heten jelentek meg csütörtök délután a sepsiszentgyörgyi RMDSZ-szervezet városjáró körútjának legújabb lakossági fórumán, széles skálát fogtak át a felvetett problémák. Ezúttal a városközpontban lakók panaszkodhattak.

Megélni a szabadságot az olvasás által – megnyílt az 5. SepsiBook

Felpezsdült az élet Sepsiszentgyörgy arénájában, ahol sportrajongók helyett most az irodalomkedvelők ünnepelnek. A SepsiBook első napján több száz gyermek és felnőtt bizonyította be, hogy az olvasás és a könyvek szeretete egyáltalán nem divatjamúlt.

Már készülnek a felső-háromszéki zarándokok a csíksomlyói búcsúra

Jövő héten ilyenkor már úton lesznek a csíksomlyói Szűzanyához a felső-háromszéki gyalogos zarándokok. A pünkösdi búcsújárók Kézdivásárhelyről, Lemhényből, valamint Esztelnekről indulnak, és szívesen várják az új csatlakozókat.

2026. május 13., szerda

Jóváhagyták a Brassó–Bákó autópálya közúti csomópontjainak terveit

Elfogadta a csomópontok, valamint az autópályához kapcsolódó létesítmények kialakításáról szóló terveket a közúti beruházásokért felelős országos társaság (CNIR). Kovászna megyében öt csomópontja lesz a Brassót és Bákót összekötő autópályának.

Egyre elevenebb az állomási tó, de még hiányzik az igazi pezsgés

Elevenebb lett a sepsiszentgyörgyi állomási tó: halak és vadkacsák jelentek meg benne, a környéke rendezett, a látogatók száma azonban egyelőre alacsony. A működtetők bővítenék a szolgáltatásokat, de ehhez még személyzetre és engedélyekre is szükség van.

2026. május 12., kedd

Segíteni csak az tud, aki magával rendben van

Több mint tízéves hagyomány, hogy az ápolók világnapján szakmai kiskonferencia keretében gyűlnek össze mindazok, akik közvetve vagy közvetlenül részt vesznek az ápolásban, a betegek gondjainak enyhítésében, vagy annak szervezésében és irányításában.

2026. május 12., kedd

Új műfaj felé nyit, kimozdít a komfortzónából az idei SepsiBook

Május 14-én, csütörtökön nyitja meg kapuit a SepsiBook könyvvásár és kortárs irodalmi fesztivál. Idén először szó lesz a képregényekről, és hangsúlyt kap az irodalomterápia, valamint a mozgás is az eseményen.

