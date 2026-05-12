Segíteni csak az tud, aki magával rendben van

A testileg-lelkileg megterhelő munka mellett magukkal is foglalkozniuk kell az ápolóknak – hangzott el

A testileg-lelkileg megterhelő munka mellett magukkal is foglalkozniuk kell az ápolóknak – hangzott el

Fotó: Tuchiluș Alex

Több mint tízéves hagyomány, hogy az ápolók világnapján szakmai kiskonferencia keretében gyűlnek össze mindazok, akik közvetve vagy közvetlenül részt vesznek az ápolásban, a betegek gondjainak enyhítésében, vagy annak szervezésében és irányításában.

Bodor Tünde

2026. május 12., 18:362026. május 12., 18:36

A sepsiszentgyörgyi vártemplom gyülekezeti termében ezúttal is több mint százan gyűltek össze kedden ápolók és nyolc szociális intézmény képviselői, illetve szakmai segítséget nyújtó más foglalkozásúak: pszichológusok, szociális munkások, irodai adminisztrációban dolgozók. A szervezők nem feledkeztek meg a szakácsokról, mosónőkről és karbantartókról, illetve az önkéntesekről sem, akiknek szintén fontos a mindennapi munkájuk.

Tóth Anna, a Diakónia idősgondozó szolgálatának igazgatója köszöntötte a szociális intézmények dolgozóit és az alapítvány szakmai személyzetét

Tóth Anna, a Diakónia idősgondozó szolgálatának igazgatója köszöntötte a szociális intézmények dolgozóit és az alapítvány szakmai személyzetét

Tóth Anna, a Diakónia idősgondozó ágazatának vezetője, a Szilávssy Carola Szeretetotthon igazgatója köszöntő beszédében megemlékezett Florence Nightingale-ről, a „lámpás hölgyről”, akinek születésnapjához kötődik az ápolók világnapja, mivel ő fektette le a szakma alapjait. Ő volt az, aki bebizonyította:

a kedvesség, a tiszta környezet és a szakértő figyelem képes megfordítani sorsokat.

Az alkalomhoz kötődő konferencia „a közös tanulásról és az ápolók testi-lelki egészségre való odafigyeléséről” szólt, hiszen az idősgondozásban dolgozók munkája testileg-lelkileg megterhelő,

a szenvedéssel és az elmúlással való szembesülés mindig megkívánja a lelki rugalmasságot és ellenállóképességet.

Éppen ezért első előadóként Papp Ágota pszichológus beszélt arról, hogy a kudarcból is lehet siker, ha felállunk egy bukás után: az elkövetett hibákra nem negatívan kell tekinteni, hanem tanulási lehetőségként – nyomatékosította az előadó.

A Diakónia idősgondozó szolgálatában már több mint százan dolgoznak

A Diakónia idősgondozó szolgálatában már több mint százan dolgoznak

Fotó: Tuchiluș Alex

Szőcs Enikő, a Change Center alapítója pedig arról beszélt, hogy az ápolók és gondozásban dolgozó szakemberek hosszú távú testi és lelki terhelése milyen komoly egészségügyi következményekhez vezethet. A krónikus stressz, a mozgáshiány, a rendszertelen táplálkozás és az alváshiány hogyan járulhat hozzá hormonális egyensúlyzavarokhoz, inzulinrezisztenciához, kiégéshez és a szervek elzsírosodásához.

Az előadás egyik központi gondolata a repülőgépeken elhangzó biztonsági instrukció volt: „először magadra tedd az oxigénmaszkot, és csak utána segíts másokon”. Az előadás gyakorlati példákon keresztül mutatta be, hogyan lehet kis, fenntartható életmódbeli változtatásokkal javítani az energiaszintet, a regenerációt és az általános jóllétet.

Az ápolók napja kötetlen beszélgetésre alkalmat adó állófogadással ért véget.

Háromszék Társadalom
2026. május 12., kedd

Új műfaj felé nyit, kimozdít a komfortzónából az idei SepsiBook

Május 14-én, csütörtökön nyitja meg kapuit a SepsiBook könyvvásár és kortárs irodalmi fesztivál. Idén először szó lesz a képregényekről, és hangsúlyt kap az irodalomterápia, valamint a mozgás is az eseményen.

2026. május 11., hétfő

Jogsi nélkül, ittasan hajtott bele egy kerítésbe

Anyagi kárral járó balesetről számolt be a Kovászna megyei rendőrség: vasárnap délelőtt Előpatakon egy ittas, vezetői engedéllyel nem rendelkező sofőr belehajtott egy kerítésbe.

2026. május 11., hétfő

Kézdivásárhelyi vízszennyezés: öt helyszínen is mintát vettek, az eredmény ugyanaz

A napokban végzett javítási munkálatok során a szolgáltató gyorstesztekkel ellenőrizte a víz minőségét, és úgy tűnik, a hálózatban nincsenek kórokozók. A biztonság kedvéért a közegészségügyi igazgatóság is megvizsgálja a mintákat.

2026. május 11., hétfő

Szekérrel ütköztek Ozsdola közelében

Kórházba kellett vinni két embert arról a szekérről, amely egy autóval ütközött szombaton a Kézdivásárhely és Ozsdola közötti országúton – derül ki a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.

2026. május 11., hétfő

Nem jut mindenre: beruházások között csoportosítottak át pénzt Sepsiszentgyörgyön

Átcsoportosította a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a felvett hitelekből származó összegek egy részét, hogy a folyamatban levő beruházásokat be tudja fejezni, illetve biztosítsa az önrészt azoknál a munkálatoknál, amelyek most elsőbbséget élveznek.

2026. május 11., hétfő

Csőtörés miatt vízszünet van Kézdivásárhely több utcájában

Ideiglenes vízszünetre kell számítani csőtörés miatt Kézdivásárhelyen, a javítás várhatóan hétfő délutánig tart majd.

2026. május 10., vasárnap

Sok jó ember segített abban, hogy újra tető legyen a tűzkárosult férfi feje fölött

Még pár hónap, és végre hazatérhet Aczél Csaba, akinek háza szilveszter előtt néhány nappal vált lakhatatlanná egy tűzeset következtében. A torjai férfit erős közösség támogatta végig ezen a nehéz, ugyanakkor tanulságos időszakon.

2026. május 10., vasárnap

Több mint 700 ezer lejes kerettel hirdette meg 2026-os pályázatait Sepsiszentgyörgy

Sepsiszentgyörgy önkormányzata meghirdette a 2026-os évre szóló vissza nem térítendő támogatási programjait.

2026. május 09., szombat

Medve támadott meg egy zágonbárkányi férfit

Sikerült túlélnie egy medvetámadást egy zágonbárkányi férfinek, sebei nem életveszélyesek. Az eset péntek délután történt a falu közelében.

2026. május 09., szombat

Erős közösségben sérülékeny emberek

Tizedjére rendezték meg a háromszéki motoros egyesületek és klubok a figyelemfelhívó szezonnyitó felvonulást, amellyel azt szeretnék tudatosítani a járművezetőkben, hogy a motorosokra fokozottan vigyázni kell a forgalomban.

