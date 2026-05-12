Segíteni csak az tud, aki magával rendben van

A testileg-lelkileg megterhelő munka mellett magukkal is foglalkozniuk kell az ápolóknak – hangzott el
Fotó: Tuchiluș Alex
Több mint tízéves hagyomány, hogy az ápolók világnapján szakmai kiskonferencia keretében gyűlnek össze mindazok, akik közvetve vagy közvetlenül részt vesznek az ápolásban, a betegek gondjainak enyhítésében, vagy annak szervezésében és irányításában.
A sepsiszentgyörgyi vártemplom gyülekezeti termében ezúttal is több mint százan gyűltek össze kedden ápolók és nyolc szociális intézmény képviselői, illetve szakmai segítséget nyújtó más foglalkozásúak: pszichológusok, szociális munkások, irodai adminisztrációban dolgozók. A szervezők nem feledkeztek meg a szakácsokról, mosónőkről és karbantartókról, illetve az önkéntesekről sem, akiknek szintén fontos a mindennapi munkájuk.
Tóth Anna, a Diakónia idősgondozó szolgálatának igazgatója köszöntötte a szociális intézmények dolgozóit és az alapítvány szakmai személyzetét
Fotó: Tuchiluș Alex
Tóth Anna, a Diakónia idősgondozó ágazatának vezetője, a Szilávssy Carola Szeretetotthon igazgatója köszöntő beszédében megemlékezett Florence Nightingale-ről, a „lámpás hölgyről”, akinek születésnapjához kötődik az ápolók világnapja, mivel ő fektette le a szakma alapjait. Ő volt az, aki bebizonyította:
Az alkalomhoz kötődő konferencia „a közös tanulásról és az ápolók testi-lelki egészségre való odafigyeléséről” szólt, hiszen az idősgondozásban dolgozók munkája testileg-lelkileg megterhelő,
Éppen ezért első előadóként Papp Ágota pszichológus beszélt arról, hogy a kudarcból is lehet siker, ha felállunk egy bukás után: az elkövetett hibákra nem negatívan kell tekinteni, hanem tanulási lehetőségként – nyomatékosította az előadó.
A Diakónia idősgondozó szolgálatában már több mint százan dolgoznak
Fotó: Tuchiluș Alex
Szőcs Enikő, a Change Center alapítója pedig arról beszélt, hogy az ápolók és gondozásban dolgozó szakemberek hosszú távú testi és lelki terhelése milyen komoly egészségügyi következményekhez vezethet. A krónikus stressz, a mozgáshiány, a rendszertelen táplálkozás és az alváshiány hogyan járulhat hozzá hormonális egyensúlyzavarokhoz, inzulinrezisztenciához, kiégéshez és a szervek elzsírosodásához.
Az előadás egyik központi gondolata a repülőgépeken elhangzó biztonsági instrukció volt: „először magadra tedd az oxigénmaszkot, és csak utána segíts másokon”. Az előadás gyakorlati példákon keresztül mutatta be, hogyan lehet kis, fenntartható életmódbeli változtatásokkal javítani az energiaszintet, a regenerációt és az általános jóllétet.
Az ápolók napja kötetlen beszélgetésre alkalmat adó állófogadással ért véget.
