Jogsi nélkül, ittasan hajtott bele egy kerítésbe

Anyagi kárral járó balesetről számolt be a Kovászna megyei rendőrség: vasárnap délelőtt Előpatakon egy ittas, vezetői engedéllyel nem rendelkező sofőr belehajtott egy kerítésbe.

A Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleménye szerint vasárnap délelőtt tíz órakor riasztották kollégáikat, hogy egy sofőr egy kerítésnek ütközött járművével Előpatakon.

A helyszíni vizsgálatok során hamar kiderült, hogy az említett személy semmilyen vezetői engedéllyel nem rendelkezett, ráadásul 1,13 mg/l alkoholszintet mértek a leheletében. Utóbbi eredményt látván, vérvételre kísérték a rendőrök. Bűnügyi nyomozást indítottak az ügyben.