Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nem jut mindenre: beruházások között csoportosítottak át pénzt Sepsiszentgyörgyön

Fejlesztéseket soroltak hátrébb az önkormányzati képviselők • Fotó: Tuchiluș Alex

Fejlesztéseket soroltak hátrébb az önkormányzati képviselők

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Átcsoportosította a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a felvett hitelekből származó összegek egy részét, hogy a folyamatban levő beruházásokat be tudja fejezni, illetve biztosítsa az önrészt azoknál a munkálatoknál, amelyek most elsőbbséget élveznek.

Bodor Tünde

2026. május 11., 17:422026. május 11., 17:42

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Soron kívüli tanácsülésen döntött hétfőn a sepsiszentgyörgyi képviselő-testület arról, mely beruházásokra csoportosítják át a város által felvett, 110 millió lejes kölcsönből származó összegeket, azaz hogy mely beruházásoktól lehet elvonni pénzt azért, hogy másokkal haladhassanak.

Hirdetés

Ez nem azt jelenti, hogy a hátrébb sorolt fejlesztések nem valósulnak meg, csupán azt, hogy finanszírozásuk most akadályozott: több pénz kellene hozzájuk, mint amennyi van, elapadt a pályázati támogatás, lehetetlen a befejezésük a kitűzött határidőre, vagy más akadály jött közbe. Így

a Székely Mikó Kollégium egyik épületének, a Jókai-nyomdának, az Új és Kút utcáknak, a Nicolae Colan és Váradi József általános iskoláknak a felújítása most fontosabbnak bizonyul,

mint a központi városmag kialakítása, a Berde Áron Líceum és a központban levő tömbházak hőszigetelése, a Cigaretta utca modernizálása, a Jókai Mór utcai szennyvízvezeték kiépítése, valamint a kommunizmus múzeumának építése.

A megkezdett beruházások élveznek prioritást Sepsiszentgyörgyön • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

A megkezdett beruházások élveznek prioritást Sepsiszentgyörgyön

Fotó: Tuchiluș Alex

Hasonlóan, a 30 millió lejes kincstári hitelből származó összegeket is a folyamatban levő, PNRR-hitelből folyó építkezések befejezésére, illetve a város önrészének biztosítására használják fel.

Aktualizálták a Farm utca felújíátásnak költségeit

A Farm utca felújításának költségbecslését is módosították. Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta:

a beruházás 1138 méter út megépítését, 2276 méter járdát, 1840 méternyi esővízcsatornát, 800 méternyi vízvezeték és háromszor ekkora szennyvízcsatorna lefektetését jelenti.

Az aktualizált költség 10 és fél millió lej, amelyből az Anghel Saligny programon keresztül közel 4 milliót kap a város, a többit azonban saját forrásokból kell előteremtenie.

A gyűlés végén Miklós András, Szotyor falu képviselője szólalt fel. Arra kérte a várost, hogy ha már a szotyori utak felújítására nem jut pénz, legalább a kátyúzást vállalja fel, mert a tél megviselte az utakat.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Áramszünet várható több településen is
Sok jó ember segített abban, hogy újra tető legyen a tűzkárosult férfi feje fölött
Kerekes Éva is kivette részét a Besztercei Gloria történelmi kupasikeréből
Orbán Anita: visszaépítjük Magyarország tekintélyét az EU-ban és a NATO-ban is
Csíkszentsimoni siker, pontosztozkodás Szentegyházán
Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Áramszünet várható több településen is
Székelyhon

Áramszünet várható több településen is
Sok jó ember segített abban, hogy újra tető legyen a tűzkárosult férfi feje fölött
Székelyhon

Sok jó ember segített abban, hogy újra tető legyen a tűzkárosult férfi feje fölött
Kerekes Éva is kivette részét a Besztercei Gloria történelmi kupasikeréből
Székely Sport

Kerekes Éva is kivette részét a Besztercei Gloria történelmi kupasikeréből
Orbán Anita: visszaépítjük Magyarország tekintélyét az EU-ban és a NATO-ban is
Krónika

Orbán Anita: visszaépítjük Magyarország tekintélyét az EU-ban és a NATO-ban is
Csíkszentsimoni siker, pontosztozkodás Szentegyházán
Székely Sport

Csíkszentsimoni siker, pontosztozkodás Szentegyházán
Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Nőileg

Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 11., hétfő

Csőtörés miatt vízszünet van Kézdivásárhely több utcájában

Ideiglenes vízszünetre kell számítani csőtörés miatt Kézdivásárhelyen, a javítás várhatóan hétfő délutánig tart majd.

Csőtörés miatt vízszünet van Kézdivásárhely több utcájában
Csőtörés miatt vízszünet van Kézdivásárhely több utcájában
2026. május 11., hétfő

Csőtörés miatt vízszünet van Kézdivásárhely több utcájában
Hirdetés
2026. május 10., vasárnap

Sok jó ember segített abban, hogy újra tető legyen a tűzkárosult férfi feje fölött

Még pár hónap, és végre hazatérhet Aczél Csaba, akinek háza szilveszter előtt néhány nappal vált lakhatatlanná egy tűzeset következtében. A torjai férfit erős közösség támogatta végig ezen a nehéz, ugyanakkor tanulságos időszakon.

Sok jó ember segített abban, hogy újra tető legyen a tűzkárosult férfi feje fölött
Sok jó ember segített abban, hogy újra tető legyen a tűzkárosult férfi feje fölött
2026. május 10., vasárnap

Sok jó ember segített abban, hogy újra tető legyen a tűzkárosult férfi feje fölött
2026. május 10., vasárnap

Ballagási ünnepségek rendje Háromszéken

Háromszék magyar tannyelvű középiskoláiban a ballagási szezon két hétvégére korlátozódik.

Ballagási ünnepségek rendje Háromszéken
Ballagási ünnepségek rendje Háromszéken
2026. május 10., vasárnap

Ballagási ünnepségek rendje Háromszéken
2026. május 10., vasárnap

Több mint 700 ezer lejes kerettel hirdette meg 2026-os pályázatait Sepsiszentgyörgy

Sepsiszentgyörgy önkormányzata meghirdette a 2026-os évre szóló vissza nem térítendő támogatási programjait.

Több mint 700 ezer lejes kerettel hirdette meg 2026-os pályázatait Sepsiszentgyörgy
Több mint 700 ezer lejes kerettel hirdette meg 2026-os pályázatait Sepsiszentgyörgy
2026. május 10., vasárnap

Több mint 700 ezer lejes kerettel hirdette meg 2026-os pályázatait Sepsiszentgyörgy
Hirdetés
2026. május 09., szombat

Medve támadott meg egy zágonbárkányi férfit

Sikerült túlélnie egy medvetámadást egy zágonbárkányi férfinek, sebei nem életveszélyesek. Az eset péntek délután történt a falu közelében.

Medve támadott meg egy zágonbárkányi férfit
Medve támadott meg egy zágonbárkányi férfit
2026. május 09., szombat

Medve támadott meg egy zágonbárkányi férfit
2026. május 09., szombat

Erős közösségben sérülékeny emberek

Tizedjére rendezték meg a háromszéki motoros egyesületek és klubok a figyelemfelhívó szezonnyitó felvonulást, amellyel azt szeretnék tudatosítani a járművezetőkben, hogy a motorosokra fokozottan vigyázni kell a forgalomban.

Erős közösségben sérülékeny emberek
Erős közösségben sérülékeny emberek
2026. május 09., szombat

Erős közösségben sérülékeny emberek
2026. május 09., szombat

Lehetséges áradásokra figyelmeztetnek

Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki több erdélyi folyó vízgyűjtő medencéjére, amelyek Székelyföld egyes folyóira is érvényesek. A Nagy-Küküllő, az Olt és a Tatros folyókat is érinti.

Lehetséges áradásokra figyelmeztetnek
Lehetséges áradásokra figyelmeztetnek
2026. május 09., szombat

Lehetséges áradásokra figyelmeztetnek
Hirdetés
2026. május 09., szombat

Távol a család, de közel a segítség: egyre többen kérik a gondosórát

Terjed a Gondosóra-program: Sepsiszentgyörgy után más településekre is igénylik, miközben a szolgáltatást egyre több idős és pszichés problémával küzdő ember veszi igénybe. A készülék nem csak vészhelyzetben segít.

Távol a család, de közel a segítség: egyre többen kérik a gondosórát
Távol a család, de közel a segítség: egyre többen kérik a gondosórát
2026. május 09., szombat

Távol a család, de közel a segítség: egyre többen kérik a gondosórát
2026. május 09., szombat

Mintha legóznának: darabonként szállítják fel a futurisztikus kilátó elemeit a Bodoki-havasra

Sokan várják, hogy elkészüljön a Bodoki-tetőhöz közeli panorámakabin, de egyelőre nyoma sincs az építkezésnek. Mint megtudtuk, az elemeket már készíti a kivitelező, de idén nyáron még nem csodálhatjuk meg a tájat a háromszintes kilátóról.

Mintha legóznának: darabonként szállítják fel a futurisztikus kilátó elemeit a Bodoki-havasra
Mintha legóznának: darabonként szállítják fel a futurisztikus kilátó elemeit a Bodoki-havasra
2026. május 09., szombat

Mintha legóznának: darabonként szállítják fel a futurisztikus kilátó elemeit a Bodoki-havasra
2026. május 08., péntek

Munkába állítják a mesterséges intelligenciát a háromszéki polgármesteri hivataloknál

Jelentős támogatást nyert hivatalainak digitalizálására tizenkét háromszéki önkormányzat, közöttük két város: Kézdivásárhely és Barót. A polgármesteri hivatalok mobilalkalmazásokkal és mesterséges intelligenciával gyorsítják fel az ügyintézést.

Munkába állítják a mesterséges intelligenciát a háromszéki polgármesteri hivataloknál
Munkába állítják a mesterséges intelligenciát a háromszéki polgármesteri hivataloknál
2026. május 08., péntek

Munkába állítják a mesterséges intelligenciát a háromszéki polgármesteri hivataloknál
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!