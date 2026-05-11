Nem jut mindenre: beruházások között csoportosítottak át pénzt Sepsiszentgyörgyön

Átcsoportosította a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a felvett hitelekből származó összegek egy részét, hogy a folyamatban levő beruházásokat be tudja fejezni, illetve biztosítsa az önrészt azoknál a munkálatoknál, amelyek most elsőbbséget élveznek.

Bodor Tünde 2026. május 11., 17:422026. május 11., 17:42

Soron kívüli tanácsülésen döntött hétfőn a sepsiszentgyörgyi képviselő-testület arról, mely beruházásokra csoportosítják át a város által felvett, 110 millió lejes kölcsönből származó összegeket, azaz hogy mely beruházásoktól lehet elvonni pénzt azért, hogy másokkal haladhassanak. Ez nem azt jelenti, hogy a hátrébb sorolt fejlesztések nem valósulnak meg, csupán azt, hogy finanszírozásuk most akadályozott: több pénz kellene hozzájuk, mint amennyi van, elapadt a pályázati támogatás, lehetetlen a befejezésük a kitűzött határidőre, vagy más akadály jött közbe. Így

a Székely Mikó Kollégium egyik épületének, a Jókai-nyomdának, az Új és Kút utcáknak, a Nicolae Colan és Váradi József általános iskoláknak a felújítása most fontosabbnak bizonyul,

mint a központi városmag kialakítása, a Berde Áron Líceum és a központban levő tömbházak hőszigetelése, a Cigaretta utca modernizálása, a Jókai Mór utcai szennyvízvezeték kiépítése, valamint a kommunizmus múzeumának építése.

A megkezdett beruházások élveznek prioritást Sepsiszentgyörgyön Fotó: Tuchiluș Alex

Hasonlóan, a 30 millió lejes kincstári hitelből származó összegeket is a folyamatban levő, PNRR-hitelből folyó építkezések befejezésére, illetve a város önrészének biztosítására használják fel. Aktualizálták a Farm utca felújíátásnak költségeit A Farm utca felújításának költségbecslését is módosították. Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta:

a beruházás 1138 méter út megépítését, 2276 méter járdát, 1840 méternyi esővízcsatornát, 800 méternyi vízvezeték és háromszor ekkora szennyvízcsatorna lefektetését jelenti.