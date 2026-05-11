Nem jut mindenre: beruházások között csoportosítottak át pénzt Sepsiszentgyörgyön

Fejlesztéseket soroltak hátrébb az önkormányzati képviselők
Fotó: Tuchiluș Alex
Átcsoportosította a sepsiszentgyörgyi önkormányzat a felvett hitelekből származó összegek egy részét, hogy a folyamatban levő beruházásokat be tudja fejezni, illetve biztosítsa az önrészt azoknál a munkálatoknál, amelyek most elsőbbséget élveznek.
Soron kívüli tanácsülésen döntött hétfőn a sepsiszentgyörgyi képviselő-testület arról, mely beruházásokra csoportosítják át a város által felvett, 110 millió lejes kölcsönből származó összegeket, azaz hogy mely beruházásoktól lehet elvonni pénzt azért, hogy másokkal haladhassanak.
Ez nem azt jelenti, hogy a hátrébb sorolt fejlesztések nem valósulnak meg, csupán azt, hogy finanszírozásuk most akadályozott: több pénz kellene hozzájuk, mint amennyi van, elapadt a pályázati támogatás, lehetetlen a befejezésük a kitűzött határidőre, vagy más akadály jött közbe. Így
mint a központi városmag kialakítása, a Berde Áron Líceum és a központban levő tömbházak hőszigetelése, a Cigaretta utca modernizálása, a Jókai Mór utcai szennyvízvezeték kiépítése, valamint a kommunizmus múzeumának építése.
A megkezdett beruházások élveznek prioritást Sepsiszentgyörgyön
Fotó: Tuchiluș Alex
Hasonlóan, a 30 millió lejes kincstári hitelből származó összegeket is a folyamatban levő, PNRR-hitelből folyó építkezések befejezésére, illetve a város önrészének biztosítására használják fel.
A Farm utca felújításának költségbecslését is módosították. Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta:
Az aktualizált költség 10 és fél millió lej, amelyből az Anghel Saligny programon keresztül közel 4 milliót kap a város, a többit azonban saját forrásokból kell előteremtenie.
A gyűlés végén Miklós András, Szotyor falu képviselője szólalt fel. Arra kérte a várost, hogy ha már a szotyori utak felújítására nem jut pénz, legalább a kátyúzást vállalja fel, mert a tél megviselte az utakat.
Ideiglenes vízszünetre kell számítani csőtörés miatt Kézdivásárhelyen, a javítás várhatóan hétfő délutánig tart majd.
Még pár hónap, és végre hazatérhet Aczél Csaba, akinek háza szilveszter előtt néhány nappal vált lakhatatlanná egy tűzeset következtében. A torjai férfit erős közösség támogatta végig ezen a nehéz, ugyanakkor tanulságos időszakon.
Háromszék magyar tannyelvű középiskoláiban a ballagási szezon két hétvégére korlátozódik.
Sepsiszentgyörgy önkormányzata meghirdette a 2026-os évre szóló vissza nem térítendő támogatási programjait.
Sikerült túlélnie egy medvetámadást egy zágonbárkányi férfinek, sebei nem életveszélyesek. Az eset péntek délután történt a falu közelében.
Tizedjére rendezték meg a háromszéki motoros egyesületek és klubok a figyelemfelhívó szezonnyitó felvonulást, amellyel azt szeretnék tudatosítani a járművezetőkben, hogy a motorosokra fokozottan vigyázni kell a forgalomban.
Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki több erdélyi folyó vízgyűjtő medencéjére, amelyek Székelyföld egyes folyóira is érvényesek. A Nagy-Küküllő, az Olt és a Tatros folyókat is érinti.
Terjed a Gondosóra-program: Sepsiszentgyörgy után más településekre is igénylik, miközben a szolgáltatást egyre több idős és pszichés problémával küzdő ember veszi igénybe. A készülék nem csak vészhelyzetben segít.
Sokan várják, hogy elkészüljön a Bodoki-tetőhöz közeli panorámakabin, de egyelőre nyoma sincs az építkezésnek. Mint megtudtuk, az elemeket már készíti a kivitelező, de idén nyáron még nem csodálhatjuk meg a tájat a háromszintes kilátóról.
Jelentős támogatást nyert hivatalainak digitalizálására tizenkét háromszéki önkormányzat, közöttük két város: Kézdivásárhely és Barót. A polgármesteri hivatalok mobilalkalmazásokkal és mesterséges intelligenciával gyorsítják fel az ügyintézést.
szóljon hozzá!