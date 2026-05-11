„Szép lassan összeomlott az egész” – az UNSCENE elmaradásáról

Noha készültek rá, és szerepelt is a Csíki Játékszín közzétett májusi programjában, elmarad az UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja, amely az országban egyedülállónak számított. „Le vagyunk sújtva” – fogalmazott Veress Albert színházigazgató.

Péter Beáta 2026. május 11., 18:072026. május 11., 18:07 2026. május 11., 18:422026. május 11., 18:42

„A szervezők sajnálattal értesítik a közönséget, a szakmai partnereket és a résztvevő művészeket, hogy a 2026 májusára tervezett, VI. alkalommal megrendezendő UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiváljának idei kiadása nem valósul meg. Az állami költségvetés késedelmes elfogadása miatt a legtöbb nyilvános finanszírozási pályázat csak a fesztivál tervezett időpontja után nyílik meg, miközben hagyományos partnereink támogatási lehetőségei is jelentősen csökkentek. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a Csíki Játékszín épülete jelenleg felújítás alatt áll” – közölték hétfőn a Csíki Játékszín honlapján és Facebook-oldalán.

A közleményben hangsúlyozzák: az UNSCENE az elmúlt években több lett egy fesztiválnál: találkozási ponttá vált a romániai művészeti egyetemek végzős hallgatói számára. Fiatal alkotók százainak adott bemutatkozási lehetőséget, láthatóságot és kapcsolatot a színházi szakmával. Az idei kiadás elmaradása ezért nemcsak a szervezők, hanem a pályakezdő művészek, Csíkszereda és az egész régió számára veszteség. A közösség szempontjából az UNSCENE hiánya a kulturális kínálat jelentős szűkülését eredményezi. A fesztivál évről évre ingyenesen hozzáférhető programjaival aktívan hozzájárult Csíkszereda kulturális életének dinamizálásához, valamint egy nyitott, művészet iránt fogékony közönség kialakításához.

„Kellett volna pályázzunk pénzre a kulturális minisztériumnál, de mivel nem volt jóváhagyva a költségvetés, nem írták ki a pályázatokat. Azt mondták, hogy adjunk le pályázatot a sürgősségi kulturális igények (Nevoi Culturale de Urgență) program keretében. Megírtuk, leadtuk. De aztán szóltak, hogy cserélődött az igazgatóság, amelyik a páláyzatokkal foglalkozik, újra fogják írni az egész szabályzatot és publikálják, és hogy adjuk le újra a pályázatot. Hirdetés De mire azt megjelentették, már kifutottunk volna az időből. Volt egy olyan terv, hogy akkor csináljunk egy csökkentett programú kiadást, négy naposat, csak két egyetemet hívjunk. Lett volna valamennyi pénzünk, de közben »kiesett« negyvenezer lej – ugyancsak amiatt, hogy nem volt jóváhagyva a költségvetés, így a Hargita Megyei Kulturális Központnál sem tudtak semmit mondani, a város sem tud támogatni, és noha volt magyarországi pályázatunk, de semmilyen hírt nem kaptunk a választásokat követően. És akkor így teljesen összeomlott az egész, szép lassan” – magyarázta Veress Albert, hogy hogyan jutottak el a jelenlegi helyzetig.

Elmondta, hogy javában zajlott a szervezés, készültek a fesztiválra,

a meghívott egyetemek már szerződtek volna le a szállítókkal, amikor szóltak nekik, hogy ne tegyék, mert nem tudják megoldani a fesztivál anyagi oldalát. De készültek a diákok is, a program is össze volt állítva, a grafikus is elkészítette a plakátot.

Veress Albert, a Csíki Játékszín igazgatója Fotó: Borbély Fanni

Az idei fesztivált amúgy is kissebbre tervezték a korábbi kiadásoktól eltérően, hiszen a színház épülete felújítás alatt áll, alapból két játéktér kiesett, így nem is tudtak volna annyi előadást lejátszani, mint eddig: míg korábban az egy hét alatt mintegy 40 előadás szerepelt a programban, a mostani kiadás 18-20 előadásra volt méretezve öt – a marosvásárhelyi, kolozsvári, temesvári, jászvásári és bukaresti – művészeti egyetem részvételével. korábban írtuk Unscene: bizonyítja, hogy van jövője a művészetnek A fiatal művészek kerültek a középpontba Csíkszeredában májusban: immár ötödik alkalommal rendezték meg az UNSCENE Művészeti Egyetemek Fesztiválját. Némethy Zsuzsa a kezdetekről, a előadásokról, hangulatról beszél videónkban. „Mindent leállítottunk, és közben dolgozunk egy crowfunding (közösségi finanszírozás – szerk. megj.) kampány összehozásán, de ez időt igényel, mert bonyolult és többféle vonzata van. Azt is elindítjuk valamikor, hátha össze tudunk gyűjteni a fesztivál jövő évi kiadására pénzt, hogy ne maradjon ki még egy év, mert az nagyon rossz lenne” – emelte ki Veress Albert, aki kérdésünkre azt is elmondta, hogy egy fesztivál megszervezéséhez 250–300 ezer lej szükséges.

Pillanatkép az egyik előadásból, 2024-ben Fotó: Forrás: Unscene/Csíki Játékszín

A közleményben pedig hangsúlyozzák, hogy egy olyan világban, ahol sokszor látszólag több dolog választ el bennünket, mint ami összeköt, az UNSCENE egy rövid időre mégis az ellenkezőjét mutatta meg:

létezik egy közös nyelv, az előadóművészeté, amelyen a legkülönbözőbb történetek is elmondhatók, meghallgathatók és átélhetők.

Olyan tér, ahol emberek, történetek és világok érnek össze, és ahol egy hétre minden arról szól, hogy érdemes együtt lenni, figyelni és újra rácsodálkozni egymásra.

Idén nem tapsolunk Fotó: Forrás: Unscene/Csíki Játékszín

Az igazgató kiemelte, ez egy egyedi fesztivál Romániában. Van még két hasonló rendezvény, de azok versenyalapúak és csak a román diákoknak szólnak. Az UNSCENE volt az egyetlen olyan fesztivál, amelyen ott vannak végig, vagy majdnem végig az összes résztvevő egyetem diákjai, ahol egymással találkoznak,

ahol a végzősök meg tudják mutatni a kollégáiknak, a szakmabelieknek és a közönségnek az előadásaikat, és ez számukra óriási esély.