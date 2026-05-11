„Szép lassan összeomlott az egész” – az UNSCENE elmaradásáról

Mehr mint fesztivál - találkozási pont. Unscene 2021-ben

Fotó: Mezey Koppány / Forrás: Unscene fesztivál

Noha készültek rá, és szerepelt is a Csíki Játékszín közzétett májusi programjában, elmarad az UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja, amely az országban egyedülállónak számított. „Le vagyunk sújtva” – fogalmazott Veress Albert színházigazgató.

Péter Beáta

2026. május 11., 18:072026. május 11., 18:07

„A szervezők sajnálattal értesítik a közönséget, a szakmai partnereket és a résztvevő művészeket, hogy a 2026 májusára tervezett, VI. alkalommal megrendezendő UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiváljának idei kiadása nem valósul meg. Az állami költségvetés késedelmes elfogadása miatt a legtöbb nyilvános finanszírozási pályázat csak a fesztivál tervezett időpontja után nyílik meg, miközben hagyományos partnereink támogatási lehetőségei is jelentősen csökkentek. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a Csíki Játékszín épülete jelenleg felújítás alatt áll” – közölték hétfőn a Csíki Játékszín honlapján és Facebook-oldalán.

A közleményben hangsúlyozzák: az UNSCENE az elmúlt években több lett egy fesztiválnál: találkozási ponttá vált a romániai művészeti egyetemek végzős hallgatói számára. Fiatal alkotók százainak adott bemutatkozási lehetőséget, láthatóságot és kapcsolatot a színházi szakmával.

Az idei kiadás elmaradása ezért nemcsak a szervezők, hanem a pályakezdő művészek, Csíkszereda és az egész régió számára veszteség. A közösség szempontjából az UNSCENE hiánya a kulturális kínálat jelentős szűkülését eredményezi. A fesztivál évről évre ingyenesen hozzáférhető programjaival aktívan hozzájárult Csíkszereda kulturális életének dinamizálásához, valamint egy nyitott, művészet iránt fogékony közönség kialakításához.

„Kellett volna pályázzunk pénzre a kulturális minisztériumnál, de mivel nem volt jóváhagyva a költségvetés, nem írták ki a pályázatokat. Azt mondták, hogy adjunk le pályázatot a sürgősségi kulturális igények (Nevoi Culturale de Urgență) program keretében. Megírtuk, leadtuk. De aztán szóltak, hogy cserélődött az igazgatóság, amelyik a páláyzatokkal foglalkozik, újra fogják írni az egész szabályzatot és publikálják, és hogy adjuk le újra a pályázatot.

De mire azt megjelentették, már kifutottunk volna az időből. Volt egy olyan terv, hogy akkor csináljunk egy csökkentett programú kiadást, négy naposat, csak két egyetemet hívjunk. Lett volna valamennyi pénzünk, de közben »kiesett« negyvenezer lej – ugyancsak amiatt, hogy nem volt jóváhagyva a költségvetés, így a Hargita Megyei Kulturális Központnál sem tudtak semmit mondani, a város sem tud támogatni, és noha volt magyarországi pályázatunk, de semmilyen hírt nem kaptunk a választásokat követően. És akkor így teljesen összeomlott az egész, szép lassan” – magyarázta Veress Albert, hogy hogyan jutottak el a jelenlegi helyzetig.

Elmondta, hogy javában zajlott a szervezés, készültek a fesztiválra,

a meghívott egyetemek már szerződtek volna le a szállítókkal, amikor szóltak nekik, hogy ne tegyék, mert nem tudják megoldani a fesztivál anyagi oldalát. De készültek a diákok is, a program is össze volt állítva, a grafikus is elkészítette a plakátot.

Az idei fesztivált amúgy is kissebbre tervezték a korábbi kiadásoktól eltérően, hiszen a színház épülete felújítás alatt áll, alapból két játéktér kiesett, így nem is tudtak volna annyi előadást lejátszani, mint eddig: míg korábban az egy hét alatt mintegy 40 előadás szerepelt a programban, a mostani kiadás 18-20 előadásra volt méretezve öt – a marosvásárhelyi, kolozsvári, temesvári, jászvásári és bukaresti – művészeti egyetem részvételével.

