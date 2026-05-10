Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Párzási időszaka van a medvéknek, így gyakrabban találkozhatunk velük

Medvékre figyelmeztetnek az új táblákkal Korond községben • Fotó: Korond Község Polgármesteri Hivatala

Medvékre figyelmeztetnek az új táblákkal Korond községben

Fotó: Korond Község Polgármesteri Hivatala

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Nem véletlen, hogy a megszokottnál több medvével lehet találkozni a természetben és az utak mentén, hiszen most van a párzási időszakuk. Ilyenkor nem agresszívabbak a megszokottnál a nagyvadak, de azért érdemes óvatosabbnak lenni.

Fülöp-Székely Botond

2026. május 10., 21:142026. május 10., 21:14

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A megszokottnál is többen láttak medvéket az elmúlt időszakban a természetben vagy éppen az utak mentén, ezért érdekelt, hogy a populáció elszaporodása mellett mitől váltak gyakoribbá a találkozások.

Aktívabbak, de nem agresszívabbak

Jelenleg párzási időszaka van a medvéknek, ami nagyjából jövő hónap közepéig fog tartani – tudtuk meg Mărmureanu-Bíró Leonárdtól, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász-egyesület igazgatójától, aki a szervezet elnökével, Jakab Attilával közösen válaszolt a kérdéseinkre. Hangsúlyozták, ilyenkor a hím egyedek jobban figyelnek, minden reccsenést ellenőriznek a természetben, hiszen egy nőstény nagyvadat sejtenek az mögött.

Az anyamedvék ugyanakkor a megszokottnál is jobban védelmezik bocsaikat, hiszen azokat megölhetik a párosodni akaró hímek.

„Összességében azonban elmondható, hogy ebben az időszakban sem agresszívebbek a medvék az átlagosnál, inkább egyszerűen csak aktívabbak. Nemcsak hajnalban és szürkületkor találkozhatunk a nagyvadakkal, hanem bármikor, még napközben is” – közölték a szakemberek. Szerintük ettől függetlenül ilyenkor érdemes nagyobb körültekintéssel kirándulni, óvatosabban közlekedni a természetben.

Hirdetés

Különösen kell figyelniük az autósoknak is, hiszen ebben az időszakban gyakran látni a nagyvadakat az utak mentén is.

Idézet
Ha átmegy előttünk az úton egy nőstény medve, akkor gyakran előfordulhat, hogy azt egy vagy több hím is követi,

ezért érdemes egy kicsit várni, mielőtt továbbhajtanánk” – magyarázta Jakab Attila. Egy ilyen esetet éppen a napokban vett filmre valaki a Szejkefürdőn – egészítette ki Mărmureanu-Bíró Leonárd.

Ahol táblákat helyeztek el

Medveveszélyre figyelmeztető táblákat helyeztek el nemrég Korond község azon részein, ahol láttak már nagyvadakat. A helyi önkormányzat is hangsúlyozza, hogy ebben az időszakban kiszámíthatatlanabbak lehetnek a medvék, ezért arra kérik a lakókat, hogy ne hagyják felügyelet nélkül a gyerekeiket, ugyanakkor kerüljék az erdős, félreeső területek látogatását. Probléma esetén a 112-t kell hívni.

Udvarhelyszék medve
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Harminc mentőautót küldtek ki a tömeges ételmérgezéshez, megvan az első tetemes bírság
Mélyalvási időszakban jött a hónap eddigi legerősebb földrengése
Zsinórban harmadszor veszített, komoly bajban a Gyergyói VSK
Román nyelven tett esküt a tiszás képviselő a magyar Országgyűlésben
Barcelona–Real Madrid és a többiek – vasárnap a tévében
Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Harminc mentőautót küldtek ki a tömeges ételmérgezéshez, megvan az első tetemes bírság
Székelyhon

Harminc mentőautót küldtek ki a tömeges ételmérgezéshez, megvan az első tetemes bírság
Mélyalvási időszakban jött a hónap eddigi legerősebb földrengése
Székelyhon

Mélyalvási időszakban jött a hónap eddigi legerősebb földrengése
Zsinórban harmadszor veszített, komoly bajban a Gyergyói VSK
Székely Sport

Zsinórban harmadszor veszített, komoly bajban a Gyergyói VSK
Román nyelven tett esküt a tiszás képviselő a magyar Országgyűlésben
Krónika

Román nyelven tett esküt a tiszás képviselő a magyar Országgyűlésben
Barcelona–Real Madrid és a többiek – vasárnap a tévében
Székely Sport

Barcelona–Real Madrid és a többiek – vasárnap a tévében
Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Nőileg

Homoródmentéről az Újvilágba – Családi emlékezetből örökségprogram
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 09., szombat

Lehetséges áradásokra figyelmeztetnek

Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) sárga jelzésű figyelmeztetést adott ki több erdélyi folyó vízgyűjtő medencéjére, amelyek Székelyföld egyes folyóira is érvényesek. A Nagy-Küküllő, az Olt és a Tatros folyókat is érinti.

Lehetséges áradásokra figyelmeztetnek
Lehetséges áradásokra figyelmeztetnek
2026. május 09., szombat

Lehetséges áradásokra figyelmeztetnek
Hirdetés
2026. május 08., péntek

Új székhelyet kapott a székelyudvarhelyi Vöröskereszt

Ünnepélyes keretek között adták át a székelyudvarhelyi Vöröskereszt új székhelyét, amelyet a városháza biztosított a szervezet számára. A felújítást vállalkozói adományok és közösségi összefogás tette lehetővé.

Új székhelyet kapott a székelyudvarhelyi Vöröskereszt
Új székhelyet kapott a székelyudvarhelyi Vöröskereszt
2026. május 08., péntek

Új székhelyet kapott a székelyudvarhelyi Vöröskereszt
2026. május 08., péntek

Tisztább várost ígérnek olcsóbban Székelyudvarhelyen

Hangsúlyt fektetnek a járdák és a bicikliutak tisztítására, megszervezik a hóeltakarítást és ellenőrizni is fogják – ezért, valamint a költségek csökkentéséért ruházták át az Urbana Rt.-re a köztisztasági és hóeltakarítási feladatokat Székelyudvarhelyen.

Tisztább várost ígérnek olcsóbban Székelyudvarhelyen
Tisztább várost ígérnek olcsóbban Székelyudvarhelyen
2026. május 08., péntek

Tisztább várost ígérnek olcsóbban Székelyudvarhelyen
2026. május 08., péntek

Filisnek lenni szívügy – idén is megrendezik a Filinapokat Szentegyházán

Szentegyházán idén is megünneplik a zenét május 8–9-én. A város legrangosabb zenei ünnepe összegyűjti az erdélyi ifjú zenészek legjavát, s velük azokat, akiknek az idén 44 éves Szentegyházi Gyermekfilharmónia nemcsak egy intézmény, hanem szívügy.

Filisnek lenni szívügy – idén is megrendezik a Filinapokat Szentegyházán
Filisnek lenni szívügy – idén is megrendezik a Filinapokat Szentegyházán
2026. május 08., péntek

Filisnek lenni szívügy – idén is megrendezik a Filinapokat Szentegyházán
Hirdetés
2026. május 08., péntek

Házhoz mennek: megkönnyítik Szentegyházán a traktorok törzskönyvezését

Szentegyházi traktortulajdonosok számára szervez törzskönyvezési akciót a polgármesteri hivatal együttműködésben a román autófelügyelettel (RAR).

Házhoz mennek: megkönnyítik Szentegyházán a traktorok törzskönyvezését
Házhoz mennek: megkönnyítik Szentegyházán a traktorok törzskönyvezését
2026. május 08., péntek

Házhoz mennek: megkönnyítik Szentegyházán a traktorok törzskönyvezését
2026. május 07., csütörtök

Azt hisszük, velünk nem történhet meg? Negyvenezer lejt csaltak ki egy székelyudvarhelyi nőtől

Kicsaltak 40 ezer lejt egy 50 éves székelyudvarhelyi nőtől telefonon keresztül: az egyik elkövető rendőrnek, a másik a Román Nemzeti Bank alkalmazottjának adta ki magát, és azt állították, hogy a pénze veszélyben van.

Azt hisszük, velünk nem történhet meg? Negyvenezer lejt csaltak ki egy székelyudvarhelyi nőtől
Azt hisszük, velünk nem történhet meg? Negyvenezer lejt csaltak ki egy székelyudvarhelyi nőtől
2026. május 07., csütörtök

Azt hisszük, velünk nem történhet meg? Negyvenezer lejt csaltak ki egy székelyudvarhelyi nőtől
2026. május 07., csütörtök

Költségvetés hiányában maradtak helyben a megrongált táblák

Több forgalmi táblát is megrongáltak az elmúlt időszakban a nemrég felújított 137-es megyei úton, Székelyudvarhely és Székelykeresztúr között. Hargita Megye Tanácsa – lapunknak tett ígérete szerint – helyre fogja állítani a károkat.

Költségvetés hiányában maradtak helyben a megrongált táblák
Költségvetés hiányában maradtak helyben a megrongált táblák
2026. május 07., csütörtök

Költségvetés hiányában maradtak helyben a megrongált táblák
Hirdetés
2026. május 07., csütörtök

Kilőtték a lakókat riogató medvét Parajdon

Már napközben is bejárt a parajdi házak közé az a fiatal medve, amely a sóbánya közelében élőket riogatta. Többszöri elkergetés után voltak kénytelenek kilőni.

Kilőtték a lakókat riogató medvét Parajdon
Kilőtték a lakókat riogató medvét Parajdon
2026. május 07., csütörtök

Kilőtték a lakókat riogató medvét Parajdon
2026. május 06., szerda

Megváltozott a forgalmi rend Székelyudvarhely központi részén

Elkezdődött a városközpont útjainak felújítása Székelyudvarhelyen, ezzel párhuzamosan, – a nagy mobilitási terv keretében – a város több pontján is felújítások zajlanak, ezért ideiglenes megoldásokkal igyekeznek könnyíteni a forgalmat.

Megváltozott a forgalmi rend Székelyudvarhely központi részén
Megváltozott a forgalmi rend Székelyudvarhely központi részén
2026. május 06., szerda

Megváltozott a forgalmi rend Székelyudvarhely központi részén
2026. május 05., kedd

Recorder: egy év után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának

Egy évvel a tragédia után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának, miközben a román Országos Sóipari Társaság (Salrom) csak a sürgősségi munkálatok felét végezte el – állapítja meg a Recorder oknyomozó portál a bányakatasztrófáról készült videójában.

Recorder: egy év után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának
Recorder: egy év után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának
2026. május 05., kedd

Recorder: egy év után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!