Párzási időszaka van a medvéknek, így gyakrabban találkozhatunk velük

Medvékre figyelmeztetnek az új táblákkal Korond községben
Fotó: Korond Község Polgármesteri Hivatala
Nem véletlen, hogy a megszokottnál több medvével lehet találkozni a természetben és az utak mentén, hiszen most van a párzási időszakuk. Ilyenkor nem agresszívabbak a megszokottnál a nagyvadak, de azért érdemes óvatosabbnak lenni.
A megszokottnál is többen láttak medvéket az elmúlt időszakban a természetben vagy éppen az utak mentén, ezért érdekelt, hogy a populáció elszaporodása mellett mitől váltak gyakoribbá a találkozások.
Jelenleg párzási időszaka van a medvéknek, ami nagyjából jövő hónap közepéig fog tartani – tudtuk meg Mărmureanu-Bíró Leonárdtól, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász-egyesület igazgatójától, aki a szervezet elnökével, Jakab Attilával közösen válaszolt a kérdéseinkre. Hangsúlyozták, ilyenkor a hím egyedek jobban figyelnek, minden reccsenést ellenőriznek a természetben, hiszen egy nőstény nagyvadat sejtenek az mögött.
„Összességében azonban elmondható, hogy ebben az időszakban sem agresszívebbek a medvék az átlagosnál, inkább egyszerűen csak aktívabbak. Nemcsak hajnalban és szürkületkor találkozhatunk a nagyvadakkal, hanem bármikor, még napközben is” – közölték a szakemberek. Szerintük ettől függetlenül ilyenkor érdemes nagyobb körültekintéssel kirándulni, óvatosabban közlekedni a természetben.
Különösen kell figyelniük az autósoknak is, hiszen ebben az időszakban gyakran látni a nagyvadakat az utak mentén is.
ezért érdemes egy kicsit várni, mielőtt továbbhajtanánk” – magyarázta Jakab Attila. Egy ilyen esetet éppen a napokban vett filmre valaki a Szejkefürdőn – egészítette ki Mărmureanu-Bíró Leonárd.
Medveveszélyre figyelmeztető táblákat helyeztek el nemrég Korond község azon részein, ahol láttak már nagyvadakat. A helyi önkormányzat is hangsúlyozza, hogy ebben az időszakban kiszámíthatatlanabbak lehetnek a medvék, ezért arra kérik a lakókat, hogy ne hagyják felügyelet nélkül a gyerekeiket, ugyanakkor kerüljék az erdős, félreeső területek látogatását. Probléma esetén a 112-t kell hívni.
