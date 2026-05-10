Párzási időszaka van a medvéknek, így gyakrabban találkozhatunk velük

Nem véletlen, hogy a megszokottnál több medvével lehet találkozni a természetben és az utak mentén, hiszen most van a párzási időszakuk. Ilyenkor nem agresszívabbak a megszokottnál a nagyvadak, de azért érdemes óvatosabbnak lenni.

Fülöp-Székely Botond 2026. május 10., 21:142026. május 10., 21:14

A megszokottnál is többen láttak medvéket az elmúlt időszakban a természetben vagy éppen az utak mentén, ezért érdekelt, hogy a populáció elszaporodása mellett mitől váltak gyakoribbá a találkozások. Aktívabbak, de nem agresszívabbak Jelenleg párzási időszaka van a medvéknek, ami nagyjából jövő hónap közepéig fog tartani – tudtuk meg Mărmureanu-Bíró Leonárdtól, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász-egyesület igazgatójától, aki a szervezet elnökével, Jakab Attilával közösen válaszolt a kérdéseinkre. Hangsúlyozták, ilyenkor a hím egyedek jobban figyelnek, minden reccsenést ellenőriznek a természetben, hiszen egy nőstény nagyvadat sejtenek az mögött.

Az anyamedvék ugyanakkor a megszokottnál is jobban védelmezik bocsaikat, hiszen azokat megölhetik a párosodni akaró hímek.

„Összességében azonban elmondható, hogy ebben az időszakban sem agresszívebbek a medvék az átlagosnál, inkább egyszerűen csak aktívabbak. Nemcsak hajnalban és szürkületkor találkozhatunk a nagyvadakkal, hanem bármikor, még napközben is” – közölték a szakemberek. Szerintük ettől függetlenül ilyenkor érdemes nagyobb körültekintéssel kirándulni, óvatosabban közlekedni a természetben. Hirdetés Különösen kell figyelniük az autósoknak is, hiszen ebben az időszakban gyakran látni a nagyvadakat az utak mentén is.

Ha átmegy előttünk az úton egy nőstény medve, akkor gyakran előfordulhat, hogy azt egy vagy több hím is követi,