Azt hisszük, velünk nem történhet meg? Negyvenezer lejt csaltak ki egy székelyudvarhelyi nőtől

Kicsaltak 40 ezer lejt egy 50 éves székelyudvarhelyi nőtől telefonon keresztül: az egyik elkövető rendőrnek, a másik a Román Nemzeti Bank alkalmazottjának adta ki magát, és azt állították, hogy a pénze veszélyben van.

Barabás Hajnal 2026. május 07., 19:34

Mindig akad, aki pórul jár? Tovább keresik áldozataikat Hargita megyében azok a csalók, akiknek módszeréről már tavaly is beszámoltunk. Telefonon rendőrtisztnek mutatkozik be az egyik csaló, és elhiteti az áldozattal, hogy a nevében egy körözött bűnöző hitelt készül felvenni, ezért a pénze veszélyben van. Nem sokkal később egy másik személy is felhívja, aki a Román Nemzeti Bank alkalmazottjának adja ki magát, és arra utasítja, hogy egy kriptovaluta-automatán keresztül utalja át a pénzt egy megadott számlára.

Ez történt egy 50 éves székelyudvarhelyi nővel is, aki végül 40 ezer lejt fizetett be a csalóknak.

Az áldozat szerda késő este értesítette a rendőrséget a csalásról, amely aznap délelőtt történt meg vele. A csalók módszere: félelmet keltenek és sürgetnek Az esetet Iordan Ștefan Mircea, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság főparancsnoka osztotta meg csütörtökön. Szerinte az ilyen csalások azért működnek, mert az elkövetők erős érzelmi nyomást gyakorolnak az áldozatokra. Hirdetés Gyakran félelmet keltenek és sürgetnek, így az áldozat nem ellenőrzi az információkat, hanem azonnal cselekszik.

Soha ne cselekedjünk nyomás alatt, gyanús hívás esetén szakítsuk meg a beszélgetést, majd hívjuk vissza a hivatalos számon az adott intézményt”

– figyelmeztetett a parancsnok. Kovács Róbert, a bűnmegelőzési osztály munkatársa hozzátette, hogy az idős nők az úgynevezett szerelmi csalásnak (romantic scam) is ki vannak téve. Ilyenkor

az áldozatot a közösségi médiában hamis profilt használó csaló cserkészi be,

hosszú ideig tartja vele a kapcsolatot, majd eleinte kisebb összegeket kér különböző ürüggyel, akár vissza is adja azokat, később azonban a nagyobb összeggel „felszívódik”. Arról is beszélt, hogy az online csalások száma ugyan csökkent az elmúlt időszakban, de az okozott károk egyre nagyobbak. A csalók sokszor kriptovalutás tranzakciókat használnak, amelyeket nehéz visszakövetni. Arra figyelmeztetett, hogy

sem a rendőrség, sem a bankok nem kérik telefonon, hogy valaki készpénzt utaljon át, vagy „biztonsági számlára” helyezze a pénzét.