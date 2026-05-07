Azt hisszük, velünk nem történhet meg? Negyvenezer lejt csaltak ki egy székelyudvarhelyi nőtől

Érzelmi manipulációval nyomást gyakorolnak – így verik át az áldozataikat

Fotó: Olti Angyalka

Kicsaltak 40 ezer lejt egy 50 éves székelyudvarhelyi nőtől telefonon keresztül: az egyik elkövető rendőrnek, a másik a Román Nemzeti Bank alkalmazottjának adta ki magát, és azt állították, hogy a pénze veszélyben van.

Barabás Hajnal

2026. május 07., 19:342026. május 07., 19:34

2026. május 07., 19:352026. május 07., 19:35

Mindig akad, aki pórul jár? Tovább keresik áldozataikat Hargita megyében azok a csalók, akiknek módszeréről már tavaly is beszámoltunk. Telefonon rendőrtisztnek mutatkozik be az egyik csaló, és elhiteti az áldozattal, hogy a nevében egy körözött bűnöző hitelt készül felvenni, ezért a pénze veszélyben van.

Nem sokkal később egy másik személy is felhívja, aki a Román Nemzeti Bank alkalmazottjának adja ki magát, és arra utasítja, hogy egy kriptovaluta-automatán keresztül utalja át a pénzt egy megadott számlára.

Ez történt egy 50 éves székelyudvarhelyi nővel is, aki végül 40 ezer lejt fizetett be a csalóknak.

Az áldozat szerda késő este értesítette a rendőrséget a csalásról, amely aznap délelőtt történt meg vele.

A csalók módszere: félelmet keltenek és sürgetnek

Az esetet Iordan Ștefan Mircea, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság főparancsnoka osztotta meg csütörtökön. Szerinte az ilyen csalások azért működnek, mert az elkövetők erős érzelmi nyomást gyakorolnak az áldozatokra.

Gyakran félelmet keltenek és sürgetnek, így az áldozat nem ellenőrzi az információkat, hanem azonnal cselekszik.


Soha ne cselekedjünk nyomás alatt, gyanús hívás esetén szakítsuk meg a beszélgetést, majd hívjuk vissza a hivatalos számon az adott intézményt”

– figyelmeztetett a parancsnok.

Kovács Róbert, a bűnmegelőzési osztály munkatársa hozzátette, hogy az idős nők az úgynevezett szerelmi csalásnak (romantic scam) is ki vannak téve. Ilyenkor

az áldozatot a közösségi médiában hamis profilt használó csaló cserkészi be,

hosszú ideig tartja vele a kapcsolatot, majd eleinte kisebb összegeket kér különböző ürüggyel, akár vissza is adja azokat, később azonban a nagyobb összeggel „felszívódik”.

Arról is beszélt, hogy az online csalások száma ugyan csökkent az elmúlt időszakban, de az okozott károk egyre nagyobbak. A csalók sokszor kriptovalutás tranzakciókat használnak, amelyeket nehéz visszakövetni. Arra figyelmeztetett, hogy

sem a rendőrség, sem a bankok nem kérik telefonon, hogy valaki készpénzt utaljon át, vagy „biztonsági számlára” helyezze a pénzét.

Mint korábban beszámoltunk róla, 2025-ben 129 informatikai bűncselekményt jelentettek a Hargita megyei rendőrségen, ezek többsége online térben elkövetett csalás volt. Az ügyekben okozott kár legkisebb összege 1150 lej, míg a legnagyobb 570 307 lej volt.

Furfangos módszerrel csalt ki ötvenezer lejt áldozatától egy szélhámos
Furfangos módszerrel csalt ki ötvenezer lejt áldozatától egy szélhámos

Ötvenezer lejjel károsított meg egy Suceava megyei nőt egy csaló, aki felhívta és rábeszélte, hogy vegyen fel egy bankkölcsönt, majd utalja át neki a pénz. Az illető azt hitette el a nővel, valójában így kerülheti el, hogy ellopják a pénzét.

A rovat további cikkei

2026. május 07., csütörtök

Költségvetés hiányában maradtak helyben a megrongált táblák

Több forgalmi táblát is megrongáltak az elmúlt időszakban a nemrég felújított 137-es megyei úton, Székelyudvarhely és Székelykeresztúr között. Hargita Megye Tanácsa – lapunknak tett ígérete szerint – helyre fogja állítani a károkat.

2026. május 07., csütörtök

2026. május 07., csütörtök

Kilőtték a lakókat riogató medvét Parajdon

Már napközben is bejárt a parajdi házak közé az a fiatal medve, amely a sóbánya közelében élőket riogatta. Többszöri elkergetés után voltak kénytelenek kilőni.

2026. május 07., csütörtök

2026. május 06., szerda

Megváltozott a forgalmi rend Székelyudvarhely központi részén

Elkezdődött a városközpont útjainak felújítása Székelyudvarhelyen, ezzel párhuzamosan, – a nagy mobilitási terv keretében – a város több pontján is felújítások zajlanak, ezért ideiglenes megoldásokkal igyekeznek könnyíteni a forgalmat.

2026. május 06., szerda

2026. május 05., kedd

Recorder: egy év után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának

Egy évvel a tragédia után sincs felelőse a parajdi bányakatasztrófának, miközben a román Országos Sóipari Társaság (Salrom) csak a sürgősségi munkálatok felét végezte el – állapítja meg a Recorder oknyomozó portál a bányakatasztrófáról készült videójában.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

Harapásokkal borított holttestet találtak a Kalonda-tetői nárciszrét közelében, egy medve is jelen volt

Egy hete tűnt el az az idős férfi, akinek vasárnap találták meg a harapásokkal borított holttestét a Kalonda-tetői nárciszrét közelében. A helyszínen egy medve támadt rá a kiérkező rendőrökre.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

Forgalmi kihívások előtt Székelyudvarhely: elkezdődtek az útfelújítások a városközpontban

Elkezdődött az útfelújítás Székelyudvarhely központi részén kedd reggeltől, ezzel pedig újabb megterhelő időszak veszi kezdetét a közlekedésben, ugyanis párhuzamosan több helyen is felújítások zajlanak a város útjain.

2026. május 05., kedd

2026. május 05., kedd

Már ez is valami: a sókitermelés lehetőségét vizsgálják a parajdi sóbányánál

Vizsgálják a kősó bányászására alkalmas munkapont megnyitásának lehetőségét Parajdon, miközben a Korond-patak elterelését szolgáló lebetonozott meder kivitelezőjének kiválasztása is zajlik a sóbányánál tavaly történt födémbeomlás után.

2026. május 05., kedd

2026. május 04., hétfő

Elkészült a kányádi napközi, már csak az engedélyek hiányoznak

Befejeződött a régi községháza napközivé alakítása Kányádban, így az üzemeltetéshez szükséges engedélyek beszerzése után birtokba vehetik az épületet a gyerekek. A község vezetése hamarosan az udvar rendezését is elkezdené.

2026. május 04., hétfő

2026. május 04., hétfő

Lezárták a Vásártér utcai vasúti átkelőt Székelyudvarhelyen

Elkezdték a felújítást hétfőn Székelyudvarhelyen a Vásártér utcai vasúti átkelőnél, így teljesen lezárták a járműforgalom előtt azt a részt.

2026. május 04., hétfő

2026. május 02., szombat

Elvetik a költséges terveket, mégis megújulhat a székelyudvarhelyi közvécé

Túlzónak tartják a korábban elkészített terveket, ráadásul pénz sem lenne azok megvalósítására, így beruházás helyett a karbantartási munkálatok részeként szeretné rendbe hozni a polgármesteri hivatal a városközponti közvécét.

2026. május 02., szombat

