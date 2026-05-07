Azt hisszük, velünk nem történhet meg? Negyvenezer lejt csaltak ki egy székelyudvarhelyi nőtől

Érzelmi manipulációval nyomást gyakorolnak – így verik át az áldozataikat
Fotó: Olti Angyalka
Kicsaltak 40 ezer lejt egy 50 éves székelyudvarhelyi nőtől telefonon keresztül: az egyik elkövető rendőrnek, a másik a Román Nemzeti Bank alkalmazottjának adta ki magát, és azt állították, hogy a pénze veszélyben van.
2026. május 07., 19:34
Mindig akad, aki pórul jár? Tovább keresik áldozataikat Hargita megyében azok a csalók, akiknek módszeréről már tavaly is beszámoltunk. Telefonon rendőrtisztnek mutatkozik be az egyik csaló, és elhiteti az áldozattal, hogy a nevében egy körözött bűnöző hitelt készül felvenni, ezért a pénze veszélyben van.
Nem sokkal később egy másik személy is felhívja, aki a Román Nemzeti Bank alkalmazottjának adja ki magát, és arra utasítja, hogy egy kriptovaluta-automatán keresztül utalja át a pénzt egy megadott számlára.
Az áldozat szerda késő este értesítette a rendőrséget a csalásról, amely aznap délelőtt történt meg vele.
Az esetet Iordan Ștefan Mircea, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság főparancsnoka osztotta meg csütörtökön. Szerinte az ilyen csalások azért működnek, mert az elkövetők erős érzelmi nyomást gyakorolnak az áldozatokra.
Gyakran félelmet keltenek és sürgetnek, így az áldozat nem ellenőrzi az információkat, hanem azonnal cselekszik.
– figyelmeztetett a parancsnok.
Kovács Róbert, a bűnmegelőzési osztály munkatársa hozzátette, hogy az idős nők az úgynevezett szerelmi csalásnak (romantic scam) is ki vannak téve. Ilyenkor
hosszú ideig tartja vele a kapcsolatot, majd eleinte kisebb összegeket kér különböző ürüggyel, akár vissza is adja azokat, később azonban a nagyobb összeggel „felszívódik”.
Arról is beszélt, hogy az online csalások száma ugyan csökkent az elmúlt időszakban, de az okozott károk egyre nagyobbak. A csalók sokszor kriptovalutás tranzakciókat használnak, amelyeket nehéz visszakövetni. Arra figyelmeztetett, hogy
Mint korábban beszámoltunk róla, 2025-ben 129 informatikai bűncselekményt jelentettek a Hargita megyei rendőrségen, ezek többsége online térben elkövetett csalás volt. Az ügyekben okozott kár legkisebb összege 1150 lej, míg a legnagyobb 570 307 lej volt.
Ötvenezer lejjel károsított meg egy Suceava megyei nőt egy csaló, aki felhívta és rábeszélte, hogy vegyen fel egy bankkölcsönt, majd utalja át neki a pénz. Az illető azt hitette el a nővel, valójában így kerülheti el, hogy ellopják a pénzét.
