Motorossal ütközött egy ittas sofőr

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Huszonnégy órára őrizetbe vették azt a marosvásárhelyi gépkocsivezetőt, aki szeszes ital fogyasztása után vezetett és összeütközött egy motorossal, aki súlyosan megsérült.

Székelyhon

2026. május 07., 19:47

30–35 napos orvosi ellátásra van szüksége annak a marosvásárhelyi motorosnak, aki balesetet szenvedett szerdán a megyeszékhelyen. Mint a Maros megyei rendőrség sajtóirodájától megtudtuk május 6-án, 16 óra után egy gépkocsivezető

alkoholos befolyásoltság alatt vezette a személygépkocsiját,

és a Jeddi utcában összeütközött egy 33 éves, helyi motorossal.

Az autó vezetőjét alkoholszondával tesztelték, amely 0,51 mg/liter légalkoholszintet mutatott a férfi leheletében. A motoros esetében a teszt eredménye negatív volt.

Május 7-én a megyei rendőrség őrizetbe vette és a 24 órára előzetes letartoztatásba helyezte az 58 éves sofőrt. Az ügyben gondtalanságból elkövetett testi sértés, valamint ittas járművezetés miatt indult eljárás.

Marosszék
2026. május 07., csütörtök

Fűnyírás közben került életveszélyes helyzetbe

Fűnyírás közben sérült meg egy férfi Marosvásárhelyen, akinek a lábát becsípte egy motoros gép.

Marosba fulladt egy nő

Tűzoltók és mentősök szálltak ki Marosvásárhelyen a Gát utcába, ahonnan arról érkezett bejelentés, hogy egy személy beesett a Marosba.

Tömbházlakás gyulladt ki Marosvásárhelyen

Tömbházban gyulladt ki egy lakás Marosvásárhelyen csütörtökön délután.

Lakóház gyulladt ki Szovátán

Lakóház gyulladt ki Szovátán szerdán éjjel, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.

Lefaragásokkal és hitelekkel áll össze az idei költségvetés Maros Megye Tanácsánál

Elfogadhatják csütörtökön Maros Megye Tanácsának költségvetését, amely a tervezet szerint 552 millió lej bevétellel és 615 millió lej kiadással számol. A tavalyinál kisebb keretből gazdálkodnak, miközben több pályázat önrészét idén kell kifizetni.

Tízezer virágból készül el Marosvásárhely főterének dísze

Helyére került kedden Marosvásárhely központjában a virágórát működtető szerkezet, a kör alakú ágyást pedig a következő két napban ültetik be. Közben a belváros több pontját is virágkompozíciókkal díszítik.

A városi támogatás ellenére is lesznek fizetős helyszínek a Taste of Transylvania butikfesztiválon

Michelin-csillagos séfeket is ígér a Marosvásárhelyen első alkalommal megszervezendő Taste of Transylvania butikfesztivál. A júniusi közepi eseménynek a vár ad otthont, és lesznek olyan helyszínek, amelyeket csak belépőjeggyel lehet látogatni.

Utasokat szállító kisbusz gyulladt ki Balavásáron

Tűz ütött ki egy személyszállító kisbuszban Balavásáron, a 13-as országúton, kedden kora délután. A járműben többen is tartózkodtak.

Telekvita árnyékolja be a nagyberuházást. Kisajátítások várhatók?

Kiterjedhet magánterületekre és per tárgyát képező telkekre is a marosvásárhelyi városháza által bejelentett Maros parkjai beruházás. Az érintettek szerint nem egyeztettek velük. A városháza jelezte: közérdekű beruházáskor lehetséges a kisajátítás is.

Felborult egy autó, többen megsérültek

Közúti baleset történt a Maros megyei Hagymásbodonon: hat ember utazott egy autóban, amely felborult kedden délelőtt.

