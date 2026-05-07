Motorossal ütközött egy ittas sofőr

Huszonnégy órára őrizetbe vették azt a marosvásárhelyi gépkocsivezetőt, aki szeszes ital fogyasztása után vezetett és összeütközött egy motorossal, aki súlyosan megsérült.

30–35 napos orvosi ellátásra van szüksége annak a marosvásárhelyi motorosnak, aki balesetet szenvedett szerdán a megyeszékhelyen. Mint a Maros megyei rendőrség sajtóirodájától megtudtuk május 6-án, 16 óra után egy gépkocsivezető

alkoholos befolyásoltság alatt vezette a személygépkocsiját,

és a Jeddi utcában összeütközött egy 33 éves, helyi motorossal.

Az autó vezetőjét alkoholszondával tesztelték, amely 0,51 mg/liter légalkoholszintet mutatott a férfi leheletében. A motoros esetében a teszt eredménye negatív volt.

Május 7-én a megyei rendőrség őrizetbe vette és a 24 órára előzetes letartoztatásba helyezte az 58 éves sofőrt. Az ügyben gondtalanságból elkövetett testi sértés, valamint ittas járművezetés miatt indult eljárás.