Telekvita árnyékolja be a nagyberuházást. Kisajátítások várhatók?

A Maros-folyó közelében lévő területek érintettek, közöttük a Méntelep is

Kiterjedhet magánterületekre és per tárgyát képező telkekre is a marosvásárhelyi városháza által bejelentett Maros parkjai beruházás. Az érintettek szerint nem egyeztettek velük. A városháza jelezte: közérdekű beruházáskor lehetséges a kisajátítás is.

Simon Virág 2026. május 05., 11:212026. május 05., 11:21

A napokban jelentette be a marosvásárhelyi városvezetés, hogy az építészkamarával közösen megszervezték a Maros parkjai nevezetű nemzetközi pályázatot, és kihirdették a nyerteseket. korábban írtuk A Marosnak Marosvásárhely szívében a helye Legyen újra szerves része a városnak a Maros-folyó mottóval hirdetett nemzetközi ötletpályázatot a marosvásárhelyi városvezetés azzal a céllal, hogy összekössék a vizes élőhelyeket a meglévő parkokkal. A négymillió eurós díj részben helyben marad. A nagylélegzetű elképzelés szerint összekötik a Lovardát, a Ligetet, a Turbinát és a Maros-partot, és egy úgynevezett kék-zöld folyosót alakítanak ki szabadidőparkokkal. A fő cél, hogy a Maros-folyó és környéke újra a város szerves része legyen. Mi van a telkekkel? A nyertes pályázat és terv bemutatása után Mădălina Henteș, a Maros Megyei Romsilva Lovasklub edzője éles hangvételű nyilvános üzenetet tett közzé, amelyben

vitatja az eljárás jogszerűségét.

Bejegyzésében azt írja, hogy a pályázatba foglalt telkek egy része nem a város tulajdonát képezi. A pályázat kiterjed a Marosvásárhelyi Méntelep területeire, amelyeket a Romsilva kezel, valamint a Maros Megyei Romsilva Lovasklub területére is. Állítása szerint ez utóbbi terület egy része magántulajdonban van, és ez a telekkönyvben is így szerepel, egy része pedig peres eljárás alatt áll. Az edző azt kifogásolja, hogy a városvezetés nem egyeztetett a tulajdonosokkal, nem tájékoztatta őket a tervről, és

ők nem egyeztek bele abba, hogy a telkeket bevonják egy városrendezési projektbe.

A pályázatban használaton kívüli teleknek tüntetik fel a Lovasklub területét, holott ott országos és nemzetközi versenyeket szerveznek, lovasfoglalkozások zajlanak, és közösségi alkalmak helyszíne is. Hirdetés Mădălina Henteș a pályázatra és a tervezésre szánt négymillió eurós összeget is kifogásolja, ami szerinte nagyon sok ahhoz képest, hogy mennyi más, fontosabb tennivaló lenne Marosvásárhelyen. Pereskedés, kisajátítás? A Székelyhon megkeresésére a marosvásárhelyi városháza sajtóirodája a Dana Miheţ főépítész által megfogalmazott választ továbbította. Ebben a város főépítésze kiemeli: a Maros parkjai egy közérdekű beruházás, amely egy átfogó, fenntartható városfejlesztési stratégia része, és célja a város újbóli összekapcsolása a Maros-folyóval. Ebben az összefüggésben

a hatályos jogszabályok lehetővé teszik magántulajdonban lévő területek bevonását is a projektbe,

amennyiben ezek szükségesek a közberuházások megvalósításához, és ezeket az elkövetkezőkben a törvény alapján kisajátítják.

A marosvásárhelyi Liget is a terv szerves része Fotó: Haáz Vince

Mint írják, az a terület, amelyen a Lovasklub jelenleg szabadtéri tevékenységet folytat, Marosvásárhely önkormányzatának tulajdonában van. A telek a 2001-ből származó 194-es számú helyi tanácsi határozattal került leltárba, majd a 2002/964-es kormányhatározat is rögzítette, és 2016 óta a 136775-ös számú telekkönyvben szerepel. A jogi helyzetet bíróság is megerősítette egy 2017-ben hozott jogerős döntésben, amely

az önkormányzatnak adott igazat.

Jelenleg egy újabb per van folyamatban, amelyet a Romsilva indított azután, hogy az önkormányzat megkezdte a tervpályázat előkészítését, azonban első fokon, a 2025. 11. 06/8808-ös ítéletben a felperes nem járt sikerrel. Nem változtatnak a Lovarda rendeltetésén „Fontos hangsúlyozni, hogy a Lovarda területét már a kezdetektől a projekt szerves részeként kezeltük, és

a nyertes terv nem annak megszüntetését, hanem integrálását és a sporttevékenység értékének növelését javasolja