Telekvita árnyékolja be a nagyberuházást. Kisajátítások várhatók?

A Maros-folyó közelében lévő területek érintettek, közöttük a Méntelep is
Fotó: Haáz Vince
Kiterjedhet magánterületekre és per tárgyát képező telkekre is a marosvásárhelyi városháza által bejelentett Maros parkjai beruházás. Az érintettek szerint nem egyeztettek velük. A városháza jelezte: közérdekű beruházáskor lehetséges a kisajátítás is.
A napokban jelentette be a marosvásárhelyi városvezetés, hogy az építészkamarával közösen megszervezték a Maros parkjai nevezetű nemzetközi pályázatot, és kihirdették a nyerteseket.
Legyen újra szerves része a városnak a Maros-folyó mottóval hirdetett nemzetközi ötletpályázatot a marosvásárhelyi városvezetés azzal a céllal, hogy összekössék a vizes élőhelyeket a meglévő parkokkal. A négymillió eurós díj részben helyben marad.
A nagylélegzetű elképzelés szerint összekötik a Lovardát, a Ligetet, a Turbinát és a Maros-partot, és egy úgynevezett kék-zöld folyosót alakítanak ki szabadidőparkokkal. A fő cél, hogy a Maros-folyó és környéke újra a város szerves része legyen.
A nyertes pályázat és terv bemutatása után Mădălina Henteș, a Maros Megyei Romsilva Lovasklub edzője éles hangvételű nyilvános üzenetet tett közzé, amelyben
Bejegyzésében azt írja, hogy a pályázatba foglalt telkek egy része nem a város tulajdonát képezi. A pályázat kiterjed a Marosvásárhelyi Méntelep területeire, amelyeket a Romsilva kezel, valamint a Maros Megyei Romsilva Lovasklub területére is.
Állítása szerint ez utóbbi terület egy része magántulajdonban van, és ez a telekkönyvben is így szerepel, egy része pedig peres eljárás alatt áll. Az edző azt kifogásolja, hogy a városvezetés nem egyeztetett a tulajdonosokkal, nem tájékoztatta őket a tervről, és
A pályázatban használaton kívüli teleknek tüntetik fel a Lovasklub területét, holott ott országos és nemzetközi versenyeket szerveznek, lovasfoglalkozások zajlanak, és közösségi alkalmak helyszíne is.
Mădălina Henteș a pályázatra és a tervezésre szánt négymillió eurós összeget is kifogásolja, ami szerinte nagyon sok ahhoz képest, hogy mennyi más, fontosabb tennivaló lenne Marosvásárhelyen.
A Székelyhon megkeresésére a marosvásárhelyi városháza sajtóirodája a Dana Miheţ főépítész által megfogalmazott választ továbbította. Ebben a város főépítésze kiemeli: a Maros parkjai egy közérdekű beruházás, amely egy átfogó, fenntartható városfejlesztési stratégia része, és célja a város újbóli összekapcsolása a Maros-folyóval. Ebben az összefüggésben
amennyiben ezek szükségesek a közberuházások megvalósításához, és ezeket az elkövetkezőkben a törvény alapján kisajátítják.
A marosvásárhelyi Liget is a terv szerves része
Fotó: Haáz Vince
Mint írják, az a terület, amelyen a Lovasklub jelenleg szabadtéri tevékenységet folytat, Marosvásárhely önkormányzatának tulajdonában van. A telek a 2001-ből származó 194-es számú helyi tanácsi határozattal került leltárba, majd a 2002/964-es kormányhatározat is rögzítette, és 2016 óta a 136775-ös számú telekkönyvben szerepel.
A jogi helyzetet bíróság is megerősítette egy 2017-ben hozott jogerős döntésben, amely
Jelenleg egy újabb per van folyamatban, amelyet a Romsilva indított azután, hogy az önkormányzat megkezdte a tervpályázat előkészítését, azonban első fokon, a 2025. 11. 06/8808-ös ítéletben a felperes nem járt sikerrel.
„Fontos hangsúlyozni, hogy a Lovarda területét már a kezdetektől a projekt szerves részeként kezeltük, és
egy modern városi koncepció keretében, tiszteletben tartva a meglévő funkciót és identitást” – írják, kiemelve: a projekt megfelel a jogi kereteknek, hivatalos dokumentumokra és átlátható eljárásokra épül, és kizárólag a közérdeket szolgálja.
Michelin-csillagos séfeket is ígér a Marosvásárhelyen első alkalommal megszervezendő Taste of Transylvania butikfesztivál. A júniusi közepi eseménynek a vár ad otthont, és lesznek olyan helyszínek, amelyeket csak belépőjeggyel lehet látogatni.
Tűz ütött ki egy személyszállító kisbuszban Balavásáron, a 13-as országúton, kedden kora délután. A járműben többen is tartózkodtak.
Közúti baleset történt a Maros megyei Hagymásbodonon: hat ember utazott egy autóban, amely felborult kedden délelőtt.
Egy Maros közepén rekedt kutyát mentettek ki hétfőn a tűzoltók a folyó marosludasi szakaszán – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.
Ötéves gyermek is megsérült abban a balesetben, amely Illyefalva közelében történt vasárnap este.
Különleges eseményre készül a Marosvásárhelyi Állatkert és a Somostető Igazgatósága: Szépséghez nem kell törzskönyv címmel szerveznek rendezvényt a keverék kutyáknak május 10-én.
Súlyos bűncselekmény-sorozatot követett el egy mindössze 17 éves fiú Maros megyében: ittasan, lopott autóval próbált elmenekülni a rendőrök elől, ám üldözése balesetbe torkollott.
Két autó ütközött Segesvár Marosvásárhely felőli kijáratánál vasárnap koradélután, többen megsérültek.
Késik az idénykezdés a marosvásárhelyi Víkendtelepen: a medencék egyelőre üresek, a nagy játszótér karbantartás miatt zárva van, a csónakázó tisztítása pedig csak részben készült el. A hivatalos nyitást május végére tervezik.
Eltűnt személyként keresi a Maros megyei rendőrség az 58 éves Gabor Viorelt, aki a pénteki nap folyamán elhagyta a Gheorghe Marinescu utcai kórházat Marosvásárhelyen. Az eltűnt személy szombaton holtan került elő.
szóljon hozzá!