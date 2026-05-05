Telekvita árnyékolja be a nagyberuházást. Kisajátítások várhatók?

A Maros-folyó közelében lévő területek érintettek, közöttük a Méntelep is • Fotó: Haáz Vince

Kiterjedhet magánterületekre és per tárgyát képező telkekre is a marosvásárhelyi városháza által bejelentett Maros parkjai beruházás. Az érintettek szerint nem egyeztettek velük. A városháza jelezte: közérdekű beruházáskor lehetséges a kisajátítás is.

Simon Virág

2026. május 05., 11:212026. május 05., 11:21

A napokban jelentette be a marosvásárhelyi városvezetés, hogy az építészkamarával közösen megszervezték a Maros parkjai nevezetű nemzetközi pályázatot, és kihirdették a nyerteseket.

A Marosnak Marosvásárhely szívében a helye
Legyen újra szerves része a városnak a Maros-folyó mottóval hirdetett nemzetközi ötletpályázatot a marosvásárhelyi városvezetés azzal a céllal, hogy összekössék a vizes élőhelyeket a meglévő parkokkal. A négymillió eurós díj részben helyben marad.

A nagylélegzetű elképzelés szerint összekötik a Lovardát, a Ligetet, a Turbinát és a Maros-partot, és egy úgynevezett kék-zöld folyosót alakítanak ki szabadidőparkokkal. A fő cél, hogy a Maros-folyó és környéke újra a város szerves része legyen.

Mi van a telkekkel?

A nyertes pályázat és terv bemutatása után Mădălina Henteș, a Maros Megyei Romsilva Lovasklub edzője éles hangvételű nyilvános üzenetet tett közzé, amelyben

vitatja az eljárás jogszerűségét.

Bejegyzésében azt írja, hogy a pályázatba foglalt telkek egy része nem a város tulajdonát képezi. A pályázat kiterjed a Marosvásárhelyi Méntelep területeire, amelyeket a Romsilva kezel, valamint a Maros Megyei Romsilva Lovasklub területére is.

Állítása szerint ez utóbbi terület egy része magántulajdonban van, és ez a telekkönyvben is így szerepel, egy része pedig peres eljárás alatt áll. Az edző azt kifogásolja, hogy a városvezetés nem egyeztetett a tulajdonosokkal, nem tájékoztatta őket a tervről, és

ők nem egyeztek bele abba, hogy a telkeket bevonják egy városrendezési projektbe.

A pályázatban használaton kívüli teleknek tüntetik fel a Lovasklub területét, holott ott országos és nemzetközi versenyeket szerveznek, lovasfoglalkozások zajlanak, és közösségi alkalmak helyszíne is.

Mădălina Henteș a pályázatra és a tervezésre szánt négymillió eurós összeget is kifogásolja, ami szerinte nagyon sok ahhoz képest, hogy mennyi más, fontosabb tennivaló lenne Marosvásárhelyen.

Pereskedés, kisajátítás?

A Székelyhon megkeresésére a marosvásárhelyi városháza sajtóirodája a Dana Miheţ főépítész által megfogalmazott választ továbbította. Ebben a város főépítésze kiemeli: a Maros parkjai egy közérdekű beruházás, amely egy átfogó, fenntartható városfejlesztési stratégia része, és célja a város újbóli összekapcsolása a Maros-folyóval. Ebben az összefüggésben

a hatályos jogszabályok lehetővé teszik magántulajdonban lévő területek bevonását is a projektbe,

amennyiben ezek szükségesek a közberuházások megvalósításához, és ezeket az elkövetkezőkben a törvény alapján kisajátítják.

Mint írják, az a terület, amelyen a Lovasklub jelenleg szabadtéri tevékenységet folytat, Marosvásárhely önkormányzatának tulajdonában van. A telek a 2001-ből származó 194-es számú helyi tanácsi határozattal került leltárba, majd a 2002/964-es kormányhatározat is rögzítette, és 2016 óta a 136775-ös számú telekkönyvben szerepel.

A jogi helyzetet bíróság is megerősítette egy 2017-ben hozott jogerős döntésben, amely

az önkormányzatnak adott igazat.

Jelenleg egy újabb per van folyamatban, amelyet a Romsilva indított azután, hogy az önkormányzat megkezdte a tervpályázat előkészítését, azonban első fokon, a 2025. 11. 06/8808-ös ítéletben a felperes nem járt sikerrel.

Nem változtatnak a Lovarda rendeltetésén

„Fontos hangsúlyozni, hogy a Lovarda területét már a kezdetektől a projekt szerves részeként kezeltük, és

a nyertes terv nem annak megszüntetését, hanem integrálását és a sporttevékenység értékének növelését javasolja

egy modern városi koncepció keretében, tiszteletben tartva a meglévő funkciót és identitást” – írják, kiemelve: a projekt megfelel a jogi kereteknek, hivatalos dokumentumokra és átlátható eljárásokra épül, és kizárólag a közérdeket szolgálja.

2026. május 05., kedd

A városi támogatás ellenére is lesznek fizetős helyszínek a Taste of Transylvania butikfesztiválon

Michelin-csillagos séfeket is ígér a Marosvásárhelyen első alkalommal megszervezendő Taste of Transylvania butikfesztivál. A júniusi közepi eseménynek a vár ad otthont, és lesznek olyan helyszínek, amelyeket csak belépőjeggyel lehet látogatni.

2026. május 05., kedd

Utasokat szállító kisbusz gyulladt ki Balavásáron

Tűz ütött ki egy személyszállító kisbuszban Balavásáron, a 13-as országúton, kedden kora délután. A járműben többen is tartózkodtak.

Felborult egy autó, többen megsérültek

Közúti baleset történt a Maros megyei Hagymásbodonon: hat ember utazott egy autóban, amely felborult kedden délelőtt.

Csónakkal mentették ki a folyó közepén rekedt kutyát a tűzoltók

Egy Maros közepén rekedt kutyát mentettek ki hétfőn a tűzoltók a folyó marosludasi szakaszán – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.

2026. május 04., hétfő

Ötéves gyermek sérült meg egy Kovászna megyei balesetben

Ötéves gyermek is megsérült abban a balesetben, amely Illyefalva közelében történt vasárnap este.

Keverék kutyák napja a Somostetőn – a szépség nem törzskönyv kérdése

Különleges eseményre készül a Marosvásárhelyi Állatkert és a Somostető Igazgatósága: Szépséghez nem kell törzskönyv címmel szerveznek rendezvényt a keverék kutyáknak május 10-én.

Lopott autóval, ittasan menekült a rendőrök elől egy kiskorú – baleset lett a vége

Súlyos bűncselekmény-sorozatot követett el egy mindössze 17 éves fiú Maros megyében: ittasan, lopott autóval próbált elmenekülni a rendőrök elől, ám üldözése balesetbe torkollott.

2026. május 03., vasárnap

Négy személy sérült meg egy balesetben Segesvárnál

Két autó ütközött Segesvár Marosvásárhely felőli kijáratánál vasárnap koradélután, többen megsérültek.

Víkendtelep: május végére tervezik az idénynyitót

Késik az idénykezdés a marosvásárhelyi Víkendtelepen: a medencék egyelőre üresek, a nagy játszótér karbantartás miatt zárva van, a csónakázó tisztítása pedig csak részben készült el. A hivatalos nyitást május végére tervezik.

Holtan találták meg a kórházból megszökött beteget

Eltűnt személyként keresi a Maros megyei rendőrség az 58 éves Gabor Viorelt, aki a pénteki nap folyamán elhagyta a Gheorghe Marinescu utcai kórházat Marosvásárhelyen. Az eltűnt személy szombaton holtan került elő.

