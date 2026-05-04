Csónakkal mentették ki a folyó közepén rekedt kutyát a tűzoltók

Egy Maros közepén rekedt kutyát mentettek ki hétfőn a tűzoltók a folyó marosludasi szakaszán – közli a Maros megyei katasztrófavédelem.

A közepes méretű kutya egy marosludasi híd pillérjének talapzatán rekedt a folyó közepén, ezért értesítették a tűzoltókat.

A marosludasi egység egy bevetési járművel sietett a helyszínre, míg dicsőszentmártoni kollégáik egy felfújható csónakot hoztak magukkal. Így végül probléma nélkül sikerült kimenteni a bajba jutott ebet és megmenteni annak életét.