Soós Zoltán: feszesebb, spórolósabb időszakra rendezkedünk be

Tanulmányozni lehet Marosvásárhely költségvetés-tervezetét, amiről május első felében szavaz a testület

Tanulmányozni lehet Marosvásárhely költségvetés-tervezetét, amiről május első felében szavaz a testület

Fotó: Haáz Vince

Nem kérdés, hogy spórolósabb év lesz az idei Marosvásárhelyen, kevesebb pénz jut a kulturális és sporttevékenységekre. Folytatják azonban az elkezdett beruházásokat, iskolák felújítását és bölcsődék építését. Készenléti hitel megnyitására is készülnek.

Simon Virág

2026. április 30., 19:342026. április 30., 19:34

2026. április 30., 19:352026. április 30., 19:35

A marosvásárhelyi városháza honlapján megjelent az idei költségvetés tervezete, a dokumentum szerint a város 2026-os teljes költségvetése 822,2 millió lejnyi kiadást irányoz elő, míg a bevételi oldalon 799,2 millió lejre számítanak, ami 23 millió lejes tervezett hiányt eredményez.

A saját bevételeket 438,5 millió lejre becsülik, ehhez hozzáadódnak az állami költségvetésből származó támogatások, 59,4 millió lej értékben, valamint a PNRR-alapokból érkező 139,3 millió lej.

Soós Zoltán: feszesebb a keret

A közzétett költségvetés-tervezet kapcsán Soós Zoltán polgármester a Székelyhonnak elmondta, hogy tavaly, a kormány döntése értelmében a személyi jövedelemadó egy részét elvesztették – harminc millió lej körüli összegről van szó.

Ezt némiképp kompenzálja a helyi adók megnövekedése, de az ezekből befolyó összeg pontos mértékét csak július folyamán fogják látni.

Soós Zoltán szerint mindenképpen lesz pénz a beruházásokra

Soós Zoltán szerint mindenképpen lesz pénz a beruházásokra

Fotó: Haáz Vince

„Feszes lesz az idei költségvetés, spórolósabb évre számítunk. Mindenképpen lesz pénz a beruházásokra, az út- és iskolahálózat fejlesztésének folytatására, a hőszigetelésekre, a bölcsődeépítésre.

Kevesebb támogatás jut majd a sportnak és a kulturális rendezvényeknek, ahol eddig nagyon bőkezű volt a tanács”

– nyilatkozta a polgármester.

Készenléti hitel is lesz

Soós Zoltántól megtudtuk, hogy Marosvásárhelyen számos nagy beruházás van folyamatban, aminek finanszírozása nagy anyagi terhet jelent. Éppen ezért a költségvetés elfogadása után a tanácsosok elé terjesztik a készenléti hitel felvételének kérdését. Ha erre rábólint a testület, akkor azt

kizárólag befektetésekre, az önrészek törlesztésére fogják használni.

Korábban egyeztettek már erről, most van konkrét ajánlat, ezt első körben el kell fogadnia a képviselő-testületnek, majd jóvá kell hagynia a pénzügyminisztériumnak, és előreláthatóan júliustól áll majd a város rendelkezésére az összeg.

A városvezetés által összeállított költségvetés-tervezetről az elkövetkező napokban fognak egyeztetni a pártok képviselői, tárgyalnak a számokról a szakbizottságok, és ezután kerül a városi tanács elé. A költségvetés elfogadásának határideje: május 10.

Marosszék Marosvásárhely
A rovat további cikkei

2026. április 30., csütörtök

Elégedettek az első „bő” hónappal a marosvásárhelyi repülőtérnél

Erősebb volt a kezdés, mint vártuk – írják a marosvásárhelyi repülőtér közösség oldalán egy hónappal azután, hogy új menetrenddel, tíz célállomással bővítettek.

2026. április 30., csütörtök

2026. április 30., csütörtök

Bébibumm a marosvásárhelyi állatkertben

Szaporodott a marosvásárhelyi állatkert állománya az elmúlt hetekben, több kis állat is megszületett. Május elsején, pénteken is meg lehet nézni ezeket.

2026. április 30., csütörtök

2026. április 30., csütörtök

Zöld utat és 43 millió lejt kapott az új híd Marosvásárhelyen

Marosvásárhely 43 millió lejt kap az Anghel Saligny programból egy új Maros-híd megépítésére – a csütörtöki tanácsülésen elfogadták a beruházáshoz szükséges határozatokat. A városnak valamivel több mint 24 millió lejes önrészt kell biztosítania.

2026. április 30., csütörtök

2026. április 30., csütörtök

Bennégett egy ló a kigyulladt istállóban

Háztartási melléképület gyulladt ki Makfalván szerdán este, egy ember megsérült, egy állat pedig elpusztult.

2026. április 30., csütörtök

2026. április 29., szerda

Két gyerek is megsérült, miután fejre állt egy autó

Felborult és lesodródott az útról egy személyautó csütörtök délután Szásznádas közelében. A balesetben két felnőtt és két gyerek sérült meg.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Marosvásárhelyre érkezik A Kör című rockmusical

Az EDDA Művek legendás dalaira épülő rockmusical, A Kör május 16-án Marosvásárhelyen is megtekinthető lesz a Simon László Sportcsarnokban, ráadásul ingyenesen, csak helyjegyet kell váltani.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Több száz embernek írták meg a felmondási értesítőt

A marosvásárhelyi vegyipari kombinát 858 alkalmazottjának kell átvennie a felmondási értesítését szerdán és csütörtökön. Kaptak ugyan tíz nap haladékot, de nem reménykednek.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Harmincezer liter vizet tud szállítani az adományba kapott tartálykocsi

Temes megye után országszinten csak Maros megyében van két, 30 ezer literes tartálykocsi, amivel ivóvizet tudnak biztosítani szükség esetén a lakosságnak. Az elsőt Marosvásárhelytől kapta a tűzoltóság, a másodikat szerdán délután a megyei tanácstól.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Tragikus hirtelenséggel elhunyt sporttársukat gyászolják

A Marosvásárhelyi Sportegyesület (MSE) sportközössége is gyászolja tragikus hirtelenséggel elhunyt sporttársát, Fülöp Miklóst.

2026. április 29., szerda

2026. április 29., szerda

Az ilyen európai uniós beruházások bármikor jöhetnek: sok millió euró hálózatbővítésre

Kilencvenegyezer lakosnak lesz minőségi ivóvize és részben csatornahálózata két éven belül, miután megvalósul az Aquaserv vízszolgáltató 186 millió eurós nagyberuházása. Maros megye mellett Hargita megye egyik városát is érinti a fejlesztés.

2026. április 29., szerda

