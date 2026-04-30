Soós Zoltán: feszesebb, spórolósabb időszakra rendezkedünk be

Tanulmányozni lehet Marosvásárhely költségvetés-tervezetét, amiről május első felében szavaz a testület
Fotó: Haáz Vince
Nem kérdés, hogy spórolósabb év lesz az idei Marosvásárhelyen, kevesebb pénz jut a kulturális és sporttevékenységekre. Folytatják azonban az elkezdett beruházásokat, iskolák felújítását és bölcsődék építését. Készenléti hitel megnyitására is készülnek.
2026. április 30., 19:342026. április 30., 19:34
A marosvásárhelyi városháza honlapján megjelent az idei költségvetés tervezete, a dokumentum szerint a város 2026-os teljes költségvetése 822,2 millió lejnyi kiadást irányoz elő, míg a bevételi oldalon 799,2 millió lejre számítanak, ami 23 millió lejes tervezett hiányt eredményez.
A saját bevételeket 438,5 millió lejre becsülik, ehhez hozzáadódnak az állami költségvetésből származó támogatások, 59,4 millió lej értékben, valamint a PNRR-alapokból érkező 139,3 millió lej.
A közzétett költségvetés-tervezet kapcsán Soós Zoltán polgármester a Székelyhonnak elmondta, hogy tavaly, a kormány döntése értelmében a személyi jövedelemadó egy részét elvesztették – harminc millió lej körüli összegről van szó.
Ezt némiképp kompenzálja a helyi adók megnövekedése, de az ezekből befolyó összeg pontos mértékét csak július folyamán fogják látni.
Soós Zoltán szerint mindenképpen lesz pénz a beruházásokra
Fotó: Haáz Vince
„Feszes lesz az idei költségvetés, spórolósabb évre számítunk. Mindenképpen lesz pénz a beruházásokra, az út- és iskolahálózat fejlesztésének folytatására, a hőszigetelésekre, a bölcsődeépítésre.
– nyilatkozta a polgármester.
Soós Zoltántól megtudtuk, hogy Marosvásárhelyen számos nagy beruházás van folyamatban, aminek finanszírozása nagy anyagi terhet jelent. Éppen ezért a költségvetés elfogadása után a tanácsosok elé terjesztik a készenléti hitel felvételének kérdését. Ha erre rábólint a testület, akkor azt
Korábban egyeztettek már erről, most van konkrét ajánlat, ezt első körben el kell fogadnia a képviselő-testületnek, majd jóvá kell hagynia a pénzügyminisztériumnak, és előreláthatóan júliustól áll majd a város rendelkezésére az összeg.
A városvezetés által összeállított költségvetés-tervezetről az elkövetkező napokban fognak egyeztetni a pártok képviselői, tárgyalnak a számokról a szakbizottságok, és ezután kerül a városi tanács elé. A költségvetés elfogadásának határideje: május 10.
szóljon hozzá!