Soós Zoltán: feszesebb, spórolósabb időszakra rendezkedünk be

Nem kérdés, hogy spórolósabb év lesz az idei Marosvásárhelyen, kevesebb pénz jut a kulturális és sporttevékenységekre. Folytatják azonban az elkezdett beruházásokat, iskolák felújítását és bölcsődék építését. Készenléti hitel megnyitására is készülnek.

A marosvásárhelyi városháza honlapján megjelent az idei költségvetés tervezete, a dokumentum szerint a város 2026-os teljes költségvetése 822,2 millió lejnyi kiadást irányoz elő, míg a bevételi oldalon 799,2 millió lejre számítanak, ami 23 millió lejes tervezett hiányt eredményez.

A saját bevételeket 438,5 millió lejre becsülik, ehhez hozzáadódnak az állami költségvetésből származó támogatások, 59,4 millió lej értékben, valamint a PNRR-alapokból érkező 139,3 millió lej.

Soós Zoltán: feszesebb a keret

A közzétett költségvetés-tervezet kapcsán Soós Zoltán polgármester a Székelyhonnak elmondta, hogy tavaly, a kormány döntése értelmében a személyi jövedelemadó egy részét elvesztették – harminc millió lej körüli összegről van szó.

Ezt némiképp kompenzálja a helyi adók megnövekedése, de az ezekből befolyó összeg pontos mértékét csak július folyamán fogják látni.