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Halászati szabálytalanságok miatt razziázik a rendőrség Maros megyében

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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Hat házkutatást tartanak pénteken Maros megyében a rendőrök egy olyan büntetőügyben, amelyben a halászati jogszabályok megsértésének gyanúja miatt nyomoznak.

Székelyhon

2026. június 12., 12:522026. június 12., 12:52

2026. június 12., 13:272026. június 12., 13:27

A Maros Megyei Rendőr-főkapitányság közlése szerint a művelet a Legfőbb Ügyészség és a Román Rendőrség Főfelügyelősége által koordinált országos Jupiter akció részeként zajlik.

A házkutatásokat a szászrégeni Ügyészség felügyelete alatt végzik.

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A nyomozók a halászati tevékenységekre vonatkozó előírások megszegésével kapcsolatos bűncselekmények ügyében gyűjtenek bizonyítékokat. A részletekről egyelőre nem közöltek további információkat.

Maros megye Marosszék Rendőrség
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