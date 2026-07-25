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Orbán Viktor: ellenzéki politika helyett ellenálási politika következik Tusnádfürdő nem változott, ez továbbra is az a hely, ahol a magyarok nem csak beszélnek a jövőről, de próbálják azt megérteni – jelentette ki tusványosi beszédében Orbán Viktor, aki pártja jövőbeni szerepéről beszélt. Tamás Attila 2026. július 25., 13:192026. július 25., 13:19 2026. július 25., 13:232026. július 25., 13:23

Fotó: Pinti Attila

Tusnádfürdő nem változott, ez továbbra is az a hely, ahol a magyarok nem csak beszélnek a jövőről, de próbálják azt megérteni – jelentette ki tusványosi beszédében Orbán Viktor, aki pártja jövőbeni szerepéről beszélt.

Tamás Attila 2026. július 25., 13:192026. július 25., 13:19 2026. július 25., 13:232026. július 25., 13:23

„Itt mindig egy nemzeti közösség néz szembe a helyzetével. A nemzeti közösség itt határozza meg, hogy mit kell tennie” – jelentette ki beszédének felvezetőjében Orbán Viktor, hozzátéve, hogy Tusnádfürdőn nem csak beszélnek a jövőről, de próbálják azt megérteni. „A jövő megértéséhez eddig azt a módszert választottuk, hogy rögzítettük: a magyarországi helyzet, – amíg kormányon voltunk 16 éven keresztül – könnyen érthető, átlátható volt: Hirdetés

nemzeti keresztény kormány, munkaalapú gazdaság, családalapú társadalom, szuverenitásalapú kül- és nemzetpolitika”

– sorolta a Fidesz elnöke.

Fotó: Pinti Attila

„Ezen a módszeren most változtatnunk kell. Ugyanis ami a kormányzásunk alatt könnyen érthető volt a helyzet, mára nehezen érthetővé vált, hogy mi is történik Magyarországon” – jelentette ki a magyar országgyűlési választást pártjával elveszítő Orbán. Hozzátette:

mindig öröm visszatérni számára Tusnádfürdőre, ami egy olyan helyszín, ahol nem kell elmagyarázni olyan dolgokat, amik az egybegyűltek számára vitathatatlanok.

„Vannak evidens mondatok, melyek nem szorulnak magyarázatra itt. Azt akarjuk, hogy Magyarország Magyarország maradjon. Mindig is keresztény Magyarországot akartam, mert csak ennek van jövője” – jelentette ki Orbán Viktor, megköszönve az erdélyi magyar közösség vendégszeretetét, és azt, hogy a résztvevők hisznek abban, hogy

a Kárpát-medencei magyarság sorsáról érdemes közösen gondolkodni.

Fotó: Pinti Attila

„Április 13-án egy új valóságra ébredtünk, valami olyasmire, amiről azt gondoltuk, hogy csak rossz vicc, vagy ízléstelen tréfa lehet. De kiderült, hogy ez a valóság” – reflektált a kialakult helyzetre a Fidesz elnöke. Szerinte a személyre szabott, visszamenőleges hatályú jogszabályokkal az ellenzék felét kizárták a politikából. „Megtiltották nekünk, hogy a jövőben indulhassunk a választáson. Ezzel pedig felszámolták a demokráciát. Személyre szabott, visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítással leváltották a köztársasági elnököt, az alkotmánybíróság elnökét, eltávolították a legfőbb ügyészt, és ezzel megszüntették a jogállamot is.

A demokrácia és a jogállam felszámolása Magyarországon ma a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében történik. Ez bűncselekmény”

– jelentette ki Orbán Vikor, aki szerint Magyarország az új Venezuela, csak olajvagyon nélkül.

Fotó: Pinti Attila

A Fidesz elnöke szerint amit most Magyarországon látunk, az egy radikális baloldali politikai vírus, amit nemzetközi hálózatok terjesztenek, csak eddig Magyarországra nem tudott bejutni, Ezt ő önkényként és önkényuralmi rendszerként tudja meghatározni. Szerinte „ha ez a vírus Magyarországról eljut más nyugati országokba is, nekik is komoly gondokat okozhat majd”. Szerinte azért kell fellépni ez ellen mert ez egy rossz rendszer, amely

megkérdőjelez olyan igazságokat, amikről korábban közmegegyezés volt, továbbá szerinte a működésének súlyos gazdasági következményei lesznek.

Orbán szerint Magyarországon bosszúkormányzás folyik, a Tisza-kormány jelszava: „aki nincs velünk, az ellenünk van. Aki nem Tiszás, az ellenség”. Szerinte a Fidesz leváltása után a Fidesz megszüntetése a cél, a cél, hogy kizárják a vezetőiket a politikából, illegitim döntésekkel ellehetetlenítik a politikai alternatívát. „Most éppen a Fideszt akarják fizikailag ellehetetleníteni karhatalmi erőkkel. (…) A Tiszára szavazó mintegy 3,5 millió ember most még azt hiszi, hogy az önkényt csak a fideszesek ellen fogják használni, de tévednek.

Az önkény lényege az, hogy a hatalom többé nem ismeri el a saját korlátait. Egy napon a Tisza szavazók is arra fognak ébredni, hogy nincs senki, aki megvédje őket a hatalom visszaéléseivel szemben.

Ez az új hatalom agresszív, erőszakos és visszaél az erejével. Nem az ország ügyeivel foglalkozik, hanem az ellenzék üldözésével nem egységet próbál teremteni, hanem fölforgatja Magyarországot és felborítja a társadalmi békét” – jelentette ki Orbán Viktor. A Fidesz elnöke hozzátette, hogy egy önkritikára épülő ellenzéki politika helyett most ellenállási politikára kell váltaniuk.

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila