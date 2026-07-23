Négyes ikreket segítettek a világra Csíkszeredában – először a kórház történetében

Történelmi jelentőségű eseménynek adott otthont a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház: kedden négyes ikrek jöttek világra az intézményben. A kórházi nyilvántartás szerint ez az első alkalom, hogy négyes ikerszülés történt a csíkszeredai kórházban.

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A három kislány és egy kisfiú 2026. július 21-én, 11 óra 39 perckor született császármetszéssel. A 31 éves málnásfürdői édesanya várandósságának 26. hetében segítették világra a babákat – olvasható a kórház kérdésünkre küldött közleményében.

Az újszülöttek – Abigél Kincső, Alíz Nóra, Attila Nimród és Andrea Csenge – 740, 810, 750, illetve 750 grammos súllyal születtek. Mivel mind a négyen újszülött intenzív terápiás ellátásra szorulnak, a brassói Dr. I. A. Sbarcea Klinikai Szülészeti-Nőgyógyászati Kórház újszülött intenzív osztályára szállították őket. A kórház tájékoztatása szerint

Az édesanya továbbra is a csíkszeredai kórházban lábadozik, állapota jó. A közlemény szerint a négyes ikrek világra segítése és ellátása

a szülészeti, újszülöttgyógyászati és aneszteziológiai csapatok részéről. A szülésnél dr. Hompoth György mellett dr. Voicu Camelia és dr. Holló Tünde szülész-nőgyógyász főorvosok, valamint a nőgyógyászati műtő munkatársai vettek részt, míg az újszülöttek ellátását az újszülöttgyógyászati osztály orvosai és asszisztensei biztosították.

Komoly szervezést igényelt az újszülöttek Brassóba szállítása is:

két kislányt a SMURD mentőhelikoptere,

a kisfiút a Hargita Megyei Mentőszolgálat mentőautója,

a negyedik babát pedig a Brassó Megyei Mentőszolgálat szállította a brassói intenzív osztályra.

A csíkszeredai kórház köszönetét fejezte ki a brassói intézménynek az újszülöttek azonnali fogadásáért, valamint mindazoknak, akik részt vettek a babák világra segítésében, ellátásában és biztonságos átszállításában. A szülők beleegyezésével nyilvánosságra hozott közlemény végén a kórház sok boldogságot kívánt a családnak.