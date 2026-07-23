Négyes ikreket segítettek a világra Csíkszeredában – először a kórház történetében

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Fotó: Veres Nándor
Történelmi jelentőségű eseménynek adott otthont a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház: kedden négyes ikrek jöttek világra az intézményben. A kórházi nyilvántartás szerint ez az első alkalom, hogy négyes ikerszülés történt a csíkszeredai kórházban.
2026. július 23., 16:312026. július 23., 16:31
2026. július 23., 16:372026. július 23., 16:37
A három kislány és egy kisfiú 2026. július 21-én, 11 óra 39 perckor született császármetszéssel. A 31 éves málnásfürdői édesanya várandósságának 26. hetében segítették világra a babákat – olvasható a kórház kérdésünkre küldött közleményében.
az édesanya kezelőorvosa dr. Hompoth György szülész-nőgyógyász főorvos, osztályvezető volt.
Az újszülöttek – Abigél Kincső, Alíz Nóra, Attila Nimród és Andrea Csenge – 740, 810, 750, illetve 750 grammos súllyal születtek. Mivel mind a négyen újszülött intenzív terápiás ellátásra szorulnak, a brassói Dr. I. A. Sbarcea Klinikai Szülészeti-Nőgyógyászati Kórház újszülött intenzív osztályára szállították őket. A kórház tájékoztatása szerint
Az édesanya továbbra is a csíkszeredai kórházban lábadozik, állapota jó. A közlemény szerint a négyes ikrek világra segítése és ellátása
a szülészeti, újszülöttgyógyászati és aneszteziológiai csapatok részéről. A szülésnél dr. Hompoth György mellett dr. Voicu Camelia és dr. Holló Tünde szülész-nőgyógyász főorvosok, valamint a nőgyógyászati műtő munkatársai vettek részt, míg az újszülöttek ellátását az újszülöttgyógyászati osztály orvosai és asszisztensei biztosították.
Komoly szervezést igényelt az újszülöttek Brassóba szállítása is:
két kislányt a SMURD mentőhelikoptere,
a kisfiút a Hargita Megyei Mentőszolgálat mentőautója,
a negyedik babát pedig a Brassó Megyei Mentőszolgálat szállította a brassói intenzív osztályra.
A csíkszeredai kórház köszönetét fejezte ki a brassói intézménynek az újszülöttek azonnali fogadásáért, valamint mindazoknak, akik részt vettek a babák világra segítésében, ellátásában és biztonságos átszállításában. A szülők beleegyezésével nyilvánosságra hozott közlemény végén a kórház sok boldogságot kívánt a családnak.
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