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Többen is a Transalpinán meghalt magyarországi motoros segítségére siettek

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Magyarországi motoros vesztette életét egy balesetben szerdán a 67C jelzésű országúton, a Transalpinán, miután egy kanyarban feltehetően elvesztette uralmát a jármű felett, és nekiütközött a fém szalagkorlátnak.

Székelyhon

2026. július 22., 20:122026. július 22., 20:12

2026. július 22., 20:262026. július 22., 20:26

A szászsebesi rendőrséget riasztották a 112-n a Sugág (Șugag) közelében szerdán bekövetkezett baleset miatt, „a helyszínre érkezett rendőrök pedig megállapították, hogy egy 50 éves, magyar állampolgár motorkerékpárjával egy kanyarban feltehetően elvesztette uralmát a jármű felett, és nekiütközött az úttest szélén elhelyezett fém szalagkorlátnak” – közölte a Fehér megyei rendőrség.

A baleset következtében a férfi megsérült, az Agerpres hírügynökség tájékoztatása szerint

több ott tartózkodó turista is megpróbált elsősegélyt nyújtani neki, amíg a SMURD mentőegysége odaérkezett.

A motoros végül nem reagált a mentőegység újraélesztési kísérleteire, a helyszínen tartózkodó orvos pedig megállapította a halál beálltát.

A férfi egy nagyobb motoros csoport tagja volt – írják még a hírügynökségi beszámolóban.

Belföld Baleset Közlekedés Tragédia
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