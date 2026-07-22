Többen is a Transalpinán meghalt magyarországi motoros segítségére siettek

Magyarországi motoros vesztette életét egy balesetben szerdán a 67C jelzésű országúton, a Transalpinán, miután egy kanyarban feltehetően elvesztette uralmát a jármű felett, és nekiütközött a fém szalagkorlátnak.

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A szászsebesi rendőrséget riasztották a 112-n a Sugág (Șugag) közelében szerdán bekövetkezett baleset miatt, „a helyszínre érkezett rendőrök pedig megállapították, hogy egy 50 éves, magyar állampolgár motorkerékpárjával egy kanyarban feltehetően elvesztette uralmát a jármű felett, és nekiütközött az úttest szélén elhelyezett fém szalagkorlátnak” – közölte a Fehér megyei rendőrség.

A baleset következtében a férfi megsérült, az Agerpres hírügynökség tájékoztatása szerint