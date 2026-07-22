Ízek sokszínűsége: jön a borszéki bográcsfesztivál

Más évekhez képest visszafogottabb zenei programmal, de gazdag gasztronómiai kínálattal várja a vendégeket a július 24–26. között következő bográcsfesztivál. A szervezők idén a helyi és térségi ízeket állították a borszéki események középpontjába.

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A fő eseményre, a gasztronómiai bemutatóra 14 csapat nevezett be, megkóstolhatók lesznek például a bélbori VCL, a maroshévízi La Erzsi, a salamási Bunătățile Băciței, valamint Argeș megyéből érkező éttermek kínálatai is. A kínálatot a Moldáviából érkező Căinari borászat és a magyarországi Grillpérte is színesíti. Különleges programszám lesz Zsigmond András, Kicsizsiga Erdély egyik legismertebb séfjének főzőbemutatója is.

A háromnapos rendezvényen a gasztronómia mellett sportversenyek, gyermekprogramok, helyi termékek vására, borkóstoló, filmvetítések és esti zenei programok is várják a látogatókat. Szombat este az Under Cover együttes koncertezik.

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Az esemény részletes programja és egyéb hasznos információk megtalálhatók a fesztivál Facebook-oldalán.