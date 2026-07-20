Másodszor találkoznak a székelyföldi vándorbölcső-lakók

Négyes várdorbölcső-átadás Oroszhegyen
Fotó: Sepsiszéki Nagy Balázs
A jövőféltők előtt nem lehet kétséges a bőséges gyermekáldás fontossága, különösen mifelénk nem. Éppen ezért bír kiemelt jelentőséggel a székelyföldi vándorbölcső-lakók találkozója, amelynek második felvonását Oroszhegyen tartják augusztus 8-án.
Az első találkozót 2025-ben tartották a Székelyföldi Vándorbölcső Program fészkében, az Úz folyó forrásvidéke mentén fekvő Csinódon, az augusztus 8-án esedékes második megszervezését oroszhegyi családok vállalták a helyi polgármesteri hivatal és a plébánia támogatásával.
A tavalyi, több száz résztvevőt eredményező hívó szóra Székelyföld majd minden régiójából érkeztek olyan családok, akik gyermekeiket az azt megelőző 7 esztendőben vándorbölcsőben ringatták.
Az első találkozóra több mint kétszáz gyermeket hoztak el a szülők, nagyszülők
Fotó: Sepsiszéki Nagy Balázs
„Az egy bölcsőben ringatott székely gyermekek lényegében bölcsőtestvérek, és fontos, hogy megismerjék egymást, a családok között pedig barátság alakuljon ki – mondta lapunknak a program elindítója, Sepsiszéki Nagy Balázs. – A tavalyi együttlét már meglévő kapcsolatok erősítését és új barátságok kialakulását eredményezte. Felhívás hangzott el arra vonatkozóan, hogy ennek a politikamentes és ökumenikus kezdeményezésnek egy székelyföldi nagycsaládos ünneppé kellene válnia, és évente más-más helyszínen kellene megrendezni. A felhívás nem maradt visszhang nélkül, hiszen
A csinódi összejövetelen a csíkszentléleki, tízgyermekes Esztány család is részt vett: ők a hetedik gyermeküknek igényeltek vándorbölcsőt, és utána a többi is ugyanabban ringott. Közben az édesapa gyönyörű faragott mintákkal díszítette a bölcsőt, amit a találkozó során egy negyedik babáját váró csíkszentsimoni házaspárnak adott át.
A csíkszentléki Esztány család 2022 karácsonyán
Fotó: Székely Kalendárium
Őket idén is szeretettel várják, akárcsak a hét lányt nevelő Zsigmond családot, akik tavaly kisbusszal érkeztek a háromszéki Lemhényből. A székely ruhába öltözött oroszhegyi és zetelaki nagycsaládok szépen festett falutáblával jöttek, és a Jánosi Gellért székelyvarasági plébános által celebrált szentmise után lelket emelő énekekkel lepték meg az egybegyűlteket.
Az idei találkozó augusztus 8-án 12 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a nyúladi Szent László-oltárnál, Oroszhegy határában. A bölcsők átadása és megáldása után ünnepi műsor teszi emelkedettebbé a hangulatot.
A késő délutánig tartó program a közeli Kultúrcsűrnél folytatódik, különféle gyermek- és felnőttjátékokba, vetélkedőkbe, valamint különböző foglalkozásokba lehet bekapcsolódni. Étkezés saját kosárból, de a délután folyamán bográcsgulyás is készül, a felkínált forrásvíz mellett pedig lehetőség lesz ásványvíz, üdítő, kürtőskalács és lángos vásárlására.
A Nyúlád-tetői kápolna, az idei vándorbölcső-találkozó helyszíne
Fotó: Sepsiszéki Nagy Balázs
Jelentkezni, regisztrálni augusztus 1-jéig lehet az oroszhegyi Gergely Emesénél (0742 865 926, levikegergely@gmail.com) és Sepsiszéki Nagy Balázsnál (0760 779 835, bioversum@gmail.com), és már csak azért is érdemes megtenni, mert ugyan a helyszínre vezető út ki lesz táblázva, a bejelentkezőknek GPS-koordinátákat is küldenek.
Jelentkezhetnek olyanok is, amelyek jelenleg várnak kisbabát, és az újszülöttet majd bölcsőben szeretnék ringatni. Ez a nap a székelyföldi családokról szól!” – szól a kezdeményező biztatása.
A Székelyföldi Vándorbölcső Program 2018. március 25-én indult a csinódi Gyümölcsoltó Boldogasszony ökumenikus kápolnától. Keretében 155 bölcső került kihelyezésre Székelyföld falvaiba és városaiba, és eddig több mint hatszáz kisbaba ringott bennük – olyan is van, amelyikben már tizennégy. A program célja a gyermekvállalási kedv erősítése, valamint a három- és többgyermekes családmodell népszerűsítése. A kezdeményezés jelmondata: Legszebb magyar bevállalás a bőséges gyermekáldás!
Néhány nappal ezelőtt írtunk arról az összefogásról, amely a gyergyószentmiklósi Szabó Rékáért indult. Szomorú hírt közölt Péter Melinda, Réka édesanyja: a fiatal lány elhunyt. A család kéri, hogy az értük indított gyűjtés már ne folytatódjon.
Széleskörű összefogás indult Gyergyószentmiklóson egy súlyos állapotban lévő középiskolás lány és családja megsegítésére. A közösségi médiában sokan osztották meg a felhívást, amelyben anyagi támogatást kérnek Szabó Réka családjának.
Mérföldkőhöz érkezett az A8-as autópálya építése: kiadták a Gyergyóalfalu és Gyergyóditró közötti 14,4 kilométeres szakasz építési engedélyét. Az érintett települések polgármesterei eltérően értékelik a beruházás helyi következményeit.
Átszervezték július 1-jétől a gyergyószentmiklósi közszolgáltatási feladatok egy részét. A cél, hogy a munkát jobb minőségben, hatékonyabban és lehetőleg olcsóbban végezzék el.
Sürgős véradásra kérik a lakosságot egy gyergyószentmiklósi kórházban kezelt beteg megsegítése érdekében.
Megrendezik a Folk & Roll Víkendet Gyergyószentmiklóson július 31. és augusztus 2. között. A háromnapos minifesztiválon koncertek, táncházak, családi programok és gasztronómiai bemutatók várják az érdeklődőket.
Alkohol befolyása alatt vezetett egy 68 éves férfi, elvesztette uralmát a jármű fölött, lesodródott az úttestről és egy kőkorlátnak ütközött autójával Maroshévíz közelében.
Még mindig kérdéses, hogy a romokból újjászülethet-e valamikor a tatárdombi szabadtéri oltár, amelyet a több mint egy hete pusztított vihar tett tönkre. A Gyergyószárhegy és Gyergyóditró közötti Tatárdomb a helyi közösség jelképes tere.
Bemutatkozási lehetőséget kínál feltörekvő zenészeknek a gyergyószentmiklósi Sunset Session Fest, amelyet július 17–18-án rendeznek meg először.
Három autó ütközött össze a Gyergyóújfaluhoz tartozó Tekerőpatakon csütörtökön dél körül.
szóljon hozzá!