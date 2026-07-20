Másodszor találkoznak a székelyföldi vándorbölcső-lakók

A jövőféltők előtt nem lehet kétséges a bőséges gyermekáldás fontossága, különösen mifelénk nem. Éppen ezért bír kiemelt jelentőséggel a székelyföldi vándorbölcső-lakók találkozója, amelynek második felvonását Oroszhegyen tartják augusztus 8-án.

Kocsis Károly 2026. július 20., 09:002026. július 20., 09:00

Az első találkozót 2025-ben tartották a Székelyföldi Vándorbölcső Program fészkében, az Úz folyó forrásvidéke mentén fekvő Csinódon, az augusztus 8-án esedékes második megszervezését oroszhegyi családok vállalták a helyi polgármesteri hivatal és a plébánia támogatásával. A tavalyi, több száz résztvevőt eredményező hívó szóra Székelyföld majd minden régiójából érkeztek olyan családok, akik gyermekeiket az azt megelőző 7 esztendőben vándorbölcsőben ringatták.

Az első találkozóra több mint kétszáz gyermeket hoztak el a szülők, nagyszülők Fotó: Sepsiszéki Nagy Balázs

Tízgyermekes család Csíkszentlélekről „Az egy bölcsőben ringatott székely gyermekek lényegében bölcsőtestvérek, és fontos, hogy megismerjék egymást, a családok között pedig barátság alakuljon ki – mondta lapunknak a program elindítója, Sepsiszéki Nagy Balázs. – A tavalyi együttlét már meglévő kapcsolatok erősítését és új barátságok kialakulását eredményezte. Felhívás hangzott el arra vonatkozóan, hogy ennek a politikamentes és ökumenikus kezdeményezésnek egy székelyföldi nagycsaládos ünneppé kellene válnia, és évente más-más helyszínen kellene megrendezni. A felhívás nem maradt visszhang nélkül, hiszen

a bölcsőhasználó oroszhegyi családok már a helyszínen jelezték, hogy a következő találkozót szívesen megszerveznék.”

A csinódi összejövetelen a csíkszentléleki, tízgyermekes Esztány család is részt vett: ők a hetedik gyermeküknek igényeltek vándorbölcsőt, és utána a többi is ugyanabban ringott. Közben az édesapa gyönyörű faragott mintákkal díszítette a bölcsőt, amit a találkozó során egy negyedik babáját váró csíkszentsimoni házaspárnak adott át.

A csíkszentléki Esztány család 2022 karácsonyán Fotó: Székely Kalendárium

Őket idén is szeretettel várják, akárcsak a hét lányt nevelő Zsigmond családot, akik tavaly kisbusszal érkeztek a háromszéki Lemhényből. A székely ruhába öltözött oroszhegyi és zetelaki nagycsaládok szépen festett falutáblával jöttek, és a Jánosi Gellért székelyvarasági plébános által celebrált szentmise után lelket emelő énekekkel lepték meg az egybegyűlteket. Mi várható az idei találkozón? Az idei találkozó augusztus 8-án 12 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a nyúladi Szent László-oltárnál, Oroszhegy határában. A bölcsők átadása és megáldása után ünnepi műsor teszi emelkedettebbé a hangulatot. Hirdetés A késő délutánig tartó program a közeli Kultúrcsűrnél folytatódik, különféle gyermek- és felnőttjátékokba, vetélkedőkbe, valamint különböző foglalkozásokba lehet bekapcsolódni. Étkezés saját kosárból, de a délután folyamán bográcsgulyás is készül, a felkínált forrásvíz mellett pedig lehetőség lesz ásványvíz, üdítő, kürtőskalács és lángos vásárlására.

A Nyúlád-tetői kápolna, az idei vándorbölcső-találkozó helyszíne Fotó: Sepsiszéki Nagy Balázs

Jelentkezni, regisztrálni augusztus 1-jéig lehet az oroszhegyi Gergely Emesénél (0742 865 926, levikegergely@gmail.com) és Sepsiszéki Nagy Balázsnál (0760 779 835, bioversum@gmail.com), és már csak azért is érdemes megtenni, mert ugyan a helyszínre vezető út ki lesz táblázva, a bejelentkezőknek GPS-koordinátákat is küldenek.

Bízunk abban, hogy Székelyföld minden szegletéből érkeznek a rendezvényre vándorbölcsőt használt családok!

Jelentkezhetnek olyanok is, amelyek jelenleg várnak kisbabát, és az újszülöttet majd bölcsőben szeretnék ringatni. Ez a nap a székelyföldi családokról szól!” – szól a kezdeményező biztatása.