Rovarirtást végez Gyergyószentmiklós önkormányzata július 27-én, hétfőn 21 és 24 óra között. A szúnyogok és kullancsok ellen történik az intézkedés.

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A rovarirtás a nagyobb zöld tereket, azaz a főtéri parkot, a Szent István teret, a Salamon Ernő Gimnázium előtti parkot, a Csíky-kertet, a Virág negyedi, 43-as tömbház melletti parkot és az Építők utcai szabadidőparkot érinti, ahol szúnyog- és kullancsirtást is végeznek.

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Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kezelések során az egészségügyi minisztérium által engedélyezett, III. toxicitási csoportba tartozó biocid készítményeket alkalmaznak, amelyek hatóanyaga a cipermetrin és a deltametrin.

A lakosságot arra kérik, hogy