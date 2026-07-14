Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Zenei hétvégére készül Gyergyószentmiklós

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Megrendezik a Folk & Roll Víkendet Gyergyószentmiklóson július 31. és augusztus 2. között. A háromnapos minifesztiválon koncertek, táncházak, családi programok és gasztronómiai bemutatók várják az érdeklődőket.

Székelyhon

2026. július 14., 08:302026. július 14., 08:30

A Bagossy Brothers Company és az Erdélyi Hagyományok Háza által életre hívott rendezvény a könnyűzene és a népzene találkozására épül. A szervezők családias hangulatú fesztivált szeretnének.

A három nap során egymást váltják majd a koncertek, táncházak, közösségi programok

és gasztronómiai bemutatók. Pénteken többek között Ferencz Anita és Bernád Boldizsár akusztikus koncertje, György Laci és barátai fellépése, valamint moldvai népzenei koncert és táncház nyitja a hétvégét.

Hirdetés

Szombaton Gereben Zita mesekoncertje, viseletbemutató, kézműves foglalkozások, valamint a Dorogi Peti, a Gas Boys és a Bobfolk koncertje szerepel a programban. Különleges zenei élményt ígér a Koncz Gergely, Pál István Szalonna, Molnár Szabolcs, Antal Csanád és Petres Attila részvételével tartott kalotaszegi prímásmuzsika is.

Vasárnap gyermekkoncertekkel, népzenei műsorral

és a Gyergyói Rocktörténet című beszélgetéssel várják a közönséget. Az egykori Incognito, Álarc és Black Hole zenekarok tagjai idézik fel a helyi könnyűzenei élet meghatározó időszakait, archív fotók és videófelvételek segítségével, az Álarc pedig akusztikus koncertet is ad.

A fesztiválon emellett családi programok, gyalogtúra, kézműves foglalkozások, esti bulik és táncházak is helyet kapnak.

Gyergyószentmiklós
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Nicușor Dan kihirdette a törvényt: a bányászjárás áldozatai havi 5000 lej kártérítésre lesznek jogosultak
Egyetemi oktató lenne Háromszék legjobb érettségizője
Új korszak a román labdarúgásban: teljesen megújul a VAR-rendszer
FRISSÍTVE – Megszavazta az Országgyűlés az Alaptörvény módosítását, megszűnik Sulyok Tamás megbízatása
Elköszönt három játékosától a Sepsi-SIC futsalcsapata
Mara Zsuzsanna: A minimális beavatkozás híve vagyok
Nicușor Dan kihirdette a törvényt: a bányászjárás áldozatai havi 5000 lej kártérítésre lesznek jogosultak
Székelyhon

Nicușor Dan kihirdette a törvényt: a bányászjárás áldozatai havi 5000 lej kártérítésre lesznek jogosultak
Egyetemi oktató lenne Háromszék legjobb érettségizője
Székelyhon

Egyetemi oktató lenne Háromszék legjobb érettségizője
Új korszak a román labdarúgásban: teljesen megújul a VAR-rendszer
Székely Sport

Új korszak a román labdarúgásban: teljesen megújul a VAR-rendszer
FRISSÍTVE – Megszavazta az Országgyűlés az Alaptörvény módosítását, megszűnik Sulyok Tamás megbízatása
Krónika

FRISSÍTVE – Megszavazta az Országgyűlés az Alaptörvény módosítását, megszűnik Sulyok Tamás megbízatása
Elköszönt három játékosától a Sepsi-SIC futsalcsapata
Székely Sport

Elköszönt három játékosától a Sepsi-SIC futsalcsapata
Mara Zsuzsanna: A minimális beavatkozás híve vagyok
Nőileg

Mara Zsuzsanna: A minimális beavatkozás híve vagyok
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 12., vasárnap

Két ittas sofőrt is elkaptak a rendőrök, egyikük balesetet okozott

Alkohol befolyása alatt vezetett egy 68 éves férfi, elvesztette uralmát a jármű fölött, lesodródott az úttestről és egy kőkorlátnak ütközött autójával Maroshévíz közelében.

Két ittas sofőrt is elkaptak a rendőrök, egyikük balesetet okozott
Két ittas sofőrt is elkaptak a rendőrök, egyikük balesetet okozott
2026. július 12., vasárnap

Két ittas sofőrt is elkaptak a rendőrök, egyikük balesetet okozott
Hirdetés
2026. július 09., csütörtök

Több mint egy hete romokban a tatárdombi szabadtéri oltár – még nem tudni, hogy újjáépül-e

Még mindig kérdéses, hogy a romokból újjászülethet-e valamikor a tatárdombi szabadtéri oltár, amelyet a több mint egy hete pusztított vihar tett tönkre. A Gyergyószárhegy és Gyergyóditró közötti Tatárdomb a helyi közösség jelképes tere.

Több mint egy hete romokban a tatárdombi szabadtéri oltár – még nem tudni, hogy újjáépül-e
Több mint egy hete romokban a tatárdombi szabadtéri oltár – még nem tudni, hogy újjáépül-e
2026. július 09., csütörtök

Több mint egy hete romokban a tatárdombi szabadtéri oltár – még nem tudni, hogy újjáépül-e
2026. július 09., csütörtök

Feltörekvő előadók kapnak színpadot az új minifesztiválon 

Bemutatkozási lehetőséget kínál feltörekvő zenészeknek a gyergyószentmiklósi Sunset Session Fest, amelyet július 17–18-án rendeznek meg először.

Feltörekvő előadók kapnak színpadot az új minifesztiválon 
Feltörekvő előadók kapnak színpadot az új minifesztiválon 
2026. július 09., csütörtök

Feltörekvő előadók kapnak színpadot az új minifesztiválon 
2026. július 09., csütörtök

Baleset nehezíti a közlekedést Tekerőpatakon – videó

Három autó ütközött össze a Gyergyóújfaluhoz tartozó Tekerőpatakon csütörtökön dél körül.

Baleset nehezíti a közlekedést Tekerőpatakon – videó
Baleset nehezíti a közlekedést Tekerőpatakon – videó
2026. július 09., csütörtök

Baleset nehezíti a közlekedést Tekerőpatakon – videó
Hirdetés
2026. július 08., szerda

A következő néhány évben még lesz uniós pénz ivóvíz- és szennyvízhálózatok kiépítésére, aztán viszlát

A Bucsin-tetőn kialakult üdülőfalu sokáig alapvető közművek nélkül létezett: sem villanyáram, sem ivóvíz-, sem pedig szennyvízhálózat nem volt itt. De miután tavaly megoldódott a villany kérdése, most a víz- és csatornahálózat kiépítése következik.

A következő néhány évben még lesz uniós pénz ivóvíz- és szennyvízhálózatok kiépítésére, aztán viszlát
A következő néhány évben még lesz uniós pénz ivóvíz- és szennyvízhálózatok kiépítésére, aztán viszlát
2026. július 08., szerda

A következő néhány évben még lesz uniós pénz ivóvíz- és szennyvízhálózatok kiépítésére, aztán viszlát
2026. július 08., szerda

Xantus Géza kiállítás nyílik Gyergyószentmiklóson

Több mint húsz év után újra Gyergyószentmiklóson lesznek láthatók Xantus Géza alkotásai. Július 10-én, pénteken 18 órától nyílik meg a Pro Art Galériában a Fényúton című tárlat.

Xantus Géza kiállítás nyílik Gyergyószentmiklóson
Xantus Géza kiállítás nyílik Gyergyószentmiklóson
2026. július 08., szerda

Xantus Géza kiállítás nyílik Gyergyószentmiklóson
2026. július 06., hétfő

Közelebb került a megvalósításhoz a rég várt körforgalom

Elfogadta a gyergyószentmiklósi képviselő-testület a Kőkereszthez tervezett körforgalom kivitelezési dokumentációját, így megindulhatnak a kisajátítási és engedélyeztetési eljárások.

Közelebb került a megvalósításhoz a rég várt körforgalom
Közelebb került a megvalósításhoz a rég várt körforgalom
2026. július 06., hétfő

Közelebb került a megvalósításhoz a rég várt körforgalom
Hirdetés
2026. július 06., hétfő

Újabb tömeges elbocsájtás Hargita megyében: több mint hetven dolgozóból csak kettő maradhat

Közel százötven alkalmazottat érintenek Hargita megyében a bejelentett csoportos létszámleépítések: a székelykeresztúri vállalat mellett, most egy maroshévízi gyár jelentette be a tömeges elbocsájtási szándékot.

Újabb tömeges elbocsájtás Hargita megyében: több mint hetven dolgozóból csak kettő maradhat
Újabb tömeges elbocsájtás Hargita megyében: több mint hetven dolgozóból csak kettő maradhat
2026. július 06., hétfő

Újabb tömeges elbocsájtás Hargita megyében: több mint hetven dolgozóból csak kettő maradhat
2026. július 05., vasárnap

Megnyílt a turistaszezon a Súgó-barlangban

Megkezdődött a hivatalos turistaszezon a Súgó-barlangban, amely július 1-jétől hétfő kivételével naponta látogatható. A gyergyói természeti ritkaság nyáron több ezer egyéni turistát fogad, miközben a barlang kutatása és újratérképezése is folytatódik.

Megnyílt a turistaszezon a Súgó-barlangban
Megnyílt a turistaszezon a Súgó-barlangban
2026. július 05., vasárnap

Megnyílt a turistaszezon a Súgó-barlangban
2026. július 04., szombat

Víztől a jégig: javításokkal készülnek az új sportidényre Gyergyószentmiklóson

A nyár során több sportlétesítményben is karbantartási és kisebb felújítási munkálatokat végez a Gyergyószentmiklósi Városi Sportklub (VSK). Eközben a klub pénzügyi helyzete is stabilizálódott.

Víztől a jégig: javításokkal készülnek az új sportidényre Gyergyószentmiklóson
Víztől a jégig: javításokkal készülnek az új sportidényre Gyergyószentmiklóson
2026. július 04., szombat

Víztől a jégig: javításokkal készülnek az új sportidényre Gyergyószentmiklóson
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!