Zenei hétvégére készül Gyergyószentmiklós

Megrendezik a Folk & Roll Víkendet Gyergyószentmiklóson július 31. és augusztus 2. között. A háromnapos minifesztiválon koncertek, táncházak, családi programok és gasztronómiai bemutatók várják az érdeklődőket.

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A Bagossy Brothers Company és az Erdélyi Hagyományok Háza által életre hívott rendezvény a könnyűzene és a népzene találkozására épül. A szervezők családias hangulatú fesztivált szeretnének.

A három nap során egymást váltják majd a koncertek, táncházak, közösségi programok

és gasztronómiai bemutatók. Pénteken többek között Ferencz Anita és Bernád Boldizsár akusztikus koncertje, György Laci és barátai fellépése, valamint moldvai népzenei koncert és táncház nyitja a hétvégét.

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Szombaton Gereben Zita mesekoncertje, viseletbemutató, kézműves foglalkozások, valamint a Dorogi Peti, a Gas Boys és a Bobfolk koncertje szerepel a programban. Különleges zenei élményt ígér a Koncz Gergely, Pál István Szalonna, Molnár Szabolcs, Antal Csanád és Petres Attila részvételével tartott kalotaszegi prímásmuzsika is.