Zenei hétvégére készül Gyergyószentmiklós

Fotó: Pinti Attila
Megrendezik a Folk & Roll Víkendet Gyergyószentmiklóson július 31. és augusztus 2. között. A háromnapos minifesztiválon koncertek, táncházak, családi programok és gasztronómiai bemutatók várják az érdeklődőket.
A Bagossy Brothers Company és az Erdélyi Hagyományok Háza által életre hívott rendezvény a könnyűzene és a népzene találkozására épül. A szervezők családias hangulatú fesztivált szeretnének.
és gasztronómiai bemutatók. Pénteken többek között Ferencz Anita és Bernád Boldizsár akusztikus koncertje, György Laci és barátai fellépése, valamint moldvai népzenei koncert és táncház nyitja a hétvégét.
Szombaton Gereben Zita mesekoncertje, viseletbemutató, kézműves foglalkozások, valamint a Dorogi Peti, a Gas Boys és a Bobfolk koncertje szerepel a programban. Különleges zenei élményt ígér a Koncz Gergely, Pál István Szalonna, Molnár Szabolcs, Antal Csanád és Petres Attila részvételével tartott kalotaszegi prímásmuzsika is.
és a Gyergyói Rocktörténet című beszélgetéssel várják a közönséget. Az egykori Incognito, Álarc és Black Hole zenekarok tagjai idézik fel a helyi könnyűzenei élet meghatározó időszakait, archív fotók és videófelvételek segítségével, az Álarc pedig akusztikus koncertet is ad.
A fesztiválon emellett családi programok, gyalogtúra, kézműves foglalkozások, esti bulik és táncházak is helyet kapnak.
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