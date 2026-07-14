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Iratkozás előtt még jön az elosztás a nyolcadikosoknál

A nyolcadikosok ezen a héten töltik ki a felvételi űrlapot, utána iratkozhatnak be a középiskolába, ahová bejutottak • Fotó: Tuchiluș Alex

A nyolcadikosok ezen a héten töltik ki a felvételi űrlapot, utána iratkozhatnak be a középiskolába, ahová bejutottak

Fotó: Tuchiluș Alex

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Kitölthetik a középiskolai felvételi jelentkezési lapokat a nyolcadikosok július 13. és 20. között, majd július 22-én számítógépes elosztással dől el, ki melyik kilencedik osztályba jut be. Az iratkozás július 23. és 28. között lesz.

Hajnal Csilla

2026. július 14., 09:002026. július 14., 09:00

A nyolcadikos végzősök legalább egyik szülőjük jelenlétében, osztályfőnöki segítséggel július 13. és 20. között tölthetik ki a jelentkezési lapokat, sorrendben megjelölve az általuk kiválasztott osztályokat. Július 22-én számítógépes elosztás útján kerülnek be a tanulók a kilencedik osztályokba, és még aznap megtudják az eredményeket is.

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A diákok július 23. és 28. között iratkozhatnak be abba az iskolába, ahová bejutottak. Július 31-éig pedig rendezik a különleges esetek körül kialakult helyzeteket is.

Jó, ha közben számolunk is egy kicsit

Sorin Ion oktatásügyi államtitkár arra biztatta a nyolcadikosokat, hogy amikor kitöltik az űrlapot, és beírják a kódokat, végezzenek el egy számítást is közben: ha beírják az első kódot, mondjuk az X középiskola egyik osztályának kódját, nézzék meg, hány hely van ott. A következő kód beírásánál is nézzék meg, hány hely van.

Jó, ha úgy adják össze a helyek számát, hogy mire végeznek az űrlap kitöltésével, ez az összeg nagyobb vagy egyenlő legyen, mint a saját helyezésük a rangsorban

– idézte az Edupedu.ro oktatási hírportál az államtitkár javaslatát.

Vagyis az egyes iskolák mellett feltüntetett szabad helyek számát folyamatosan összeadva kell figyelni, hogy ez az összeg elérje vagy meghaladja azt a helyet, ahol a diák áll a rangsorban. Így nagyobb az esélye, hogy bejusson valamelyik általa megjelölt helyre.

Így számítják ki a középiskolai felvételi átlagot

A felvételi átlag megegyezik a nyolcadikosok által írt országos képességvizsgán elért általános átlaggal. Ezt az átlagot a vizsgatárgyakból kapott jegyek számtani átlagaként számítják ki, két tizedesjegy pontossággal, kerekítés nélkül.

Ha két jelentkezőnek egyenlő a felvételi átlaga, a következő szempontok alapján, ebben a sorrendben döntik el, ki kerüljön előrébb:

  1. az V–VIII. osztályok végzős általános tanulmányi átlaga,

  2. a román nyelv és irodalom vizsgán szerzett jegy az országos képességvizsgán,

  3. a matematika vizsgán szerzett jegy az országos képességvizsgán,

  4. az anyanyelvi vizsgán szerzett jegy.

Ha egy iskolában az utolsó szabad helyre több olyan jelentkező is pályázik, akik ugyanazt az iskolát jelölték meg, és minden fent említett átlaguk, a felvételi átlag és a többi kiegészítő szempont is teljesen megegyezik, akkor mindannyiukat felveszik az adott iskolába.

Kicsit bekavart a közhangulatba az utolsó perces kódváltoztatás

Minden középiskolai osztálynak külön kódja van, ezeket kell beírni a felvételi űrlapra, amely alapján eldől, ki hová jut be az elért átlaga szerint. Július 8-án a Maros Megyei Tanfelügyelőség egy átiratot küldött az általános iskoláknak, amelyben közölte, hogy

több középiskola esetében megváltoztatták a felvételi kódokat:

a Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a Római Katolikus Gimnázium, az Alexandru Papiu Ilarian és Unirea Nemzeti Főkollégium, a Szászrégeni Petru Maior Gimnázium, a Dicsőszentmártoni Andrei Barsanu Gimnázium és a Marosludasi 1-es számú Technológiai Líceum volt érintett.

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Utolsó percben változtatott a felvételi kódokon a Maros Megyei Tanfelügyelőség, összezavarva a nyolcadikot végző diákokat, de az érintett iskolák vezetőségét is. Antal Levente főtanfelügyelő-helyettes szerint egy eltérést korrigáltak.

A korábban külön kóddal szereplő osztályokat összevonták. Így például, míg korábban a Bolyaiban külön kóddal szerepelt a társadalomtudomány – intenzív angol és a társadalomtudomány – intenzív német osztály 24–24 diákkal, a változtatás után ezeknek most egy kódjuk van.

Hajdú Zoltán, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatója úgy véli, ez nem okoz túl nagy felfordulást, de

lehetséges, hogy lesznek olyan opciók, amelyeket érint a változás.

Az iskola hétfőn tart szülői értekezletet a nyolcadikosok felvételijével kapcsolatban, amelyen kiosztják a felvételi űrlapokat, és akkor tisztázzák a kódok körül kialakult helyzetet is.

A szülőknek lehetőségük van ott helyben is kitölteni a felvételi kérelmeket, de haza is vihetik azokat, és másnap délelőtt visszahozhatják kitöltve – részletezte az iskolaigazgató a felvételi gyakorlati részét.

Tavaly a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban a természettudomány-intenzív angol osztály volt a legnépszerűbb opció a felvételiző diákok körében.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Oktatás
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