Iratkozás előtt még jön az elosztás a nyolcadikosoknál

A nyolcadikosok ezen a héten töltik ki a felvételi űrlapot, utána iratkozhatnak be a középiskolába, ahová bejutottak
Fotó: Tuchiluș Alex
Kitölthetik a középiskolai felvételi jelentkezési lapokat a nyolcadikosok július 13. és 20. között, majd július 22-én számítógépes elosztással dől el, ki melyik kilencedik osztályba jut be. Az iratkozás július 23. és 28. között lesz.
A nyolcadikos végzősök legalább egyik szülőjük jelenlétében, osztályfőnöki segítséggel július 13. és 20. között tölthetik ki a jelentkezési lapokat, sorrendben megjelölve az általuk kiválasztott osztályokat. Július 22-én számítógépes elosztás útján kerülnek be a tanulók a kilencedik osztályokba, és még aznap megtudják az eredményeket is.
A diákok július 23. és 28. között iratkozhatnak be abba az iskolába, ahová bejutottak. Július 31-éig pedig rendezik a különleges esetek körül kialakult helyzeteket is.
Sorin Ion oktatásügyi államtitkár arra biztatta a nyolcadikosokat, hogy amikor kitöltik az űrlapot, és beírják a kódokat, végezzenek el egy számítást is közben: ha beírják az első kódot, mondjuk az X középiskola egyik osztályának kódját, nézzék meg, hány hely van ott. A következő kód beírásánál is nézzék meg, hány hely van.
– idézte az Edupedu.ro oktatási hírportál az államtitkár javaslatát.
Vagyis az egyes iskolák mellett feltüntetett szabad helyek számát folyamatosan összeadva kell figyelni, hogy ez az összeg elérje vagy meghaladja azt a helyet, ahol a diák áll a rangsorban. Így nagyobb az esélye, hogy bejusson valamelyik általa megjelölt helyre.
A felvételi átlag megegyezik a nyolcadikosok által írt országos képességvizsgán elért általános átlaggal. Ezt az átlagot a vizsgatárgyakból kapott jegyek számtani átlagaként számítják ki, két tizedesjegy pontossággal, kerekítés nélkül.
Ha két jelentkezőnek egyenlő a felvételi átlaga, a következő szempontok alapján, ebben a sorrendben döntik el, ki kerüljön előrébb:
az V–VIII. osztályok végzős általános tanulmányi átlaga,
a román nyelv és irodalom vizsgán szerzett jegy az országos képességvizsgán,
a matematika vizsgán szerzett jegy az országos képességvizsgán,
az anyanyelvi vizsgán szerzett jegy.
Ha egy iskolában az utolsó szabad helyre több olyan jelentkező is pályázik, akik ugyanazt az iskolát jelölték meg, és minden fent említett átlaguk, a felvételi átlag és a többi kiegészítő szempont is teljesen megegyezik, akkor mindannyiukat felveszik az adott iskolába.
Minden középiskolai osztálynak külön kódja van, ezeket kell beírni a felvételi űrlapra, amely alapján eldől, ki hová jut be az elért átlaga szerint. Július 8-án a Maros Megyei Tanfelügyelőség egy átiratot küldött az általános iskoláknak, amelyben közölte, hogy
a Bolyai Farkas Elméleti Líceum, a Római Katolikus Gimnázium, az Alexandru Papiu Ilarian és Unirea Nemzeti Főkollégium, a Szászrégeni Petru Maior Gimnázium, a Dicsőszentmártoni Andrei Barsanu Gimnázium és a Marosludasi 1-es számú Technológiai Líceum volt érintett.
Utolsó percben változtatott a felvételi kódokon a Maros Megyei Tanfelügyelőség, összezavarva a nyolcadikot végző diákokat, de az érintett iskolák vezetőségét is. Antal Levente főtanfelügyelő-helyettes szerint egy eltérést korrigáltak.
A korábban külön kóddal szereplő osztályokat összevonták. Így például, míg korábban a Bolyaiban külön kóddal szerepelt a társadalomtudomány – intenzív angol és a társadalomtudomány – intenzív német osztály 24–24 diákkal, a változtatás után ezeknek most egy kódjuk van.
Hajdú Zoltán, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatója úgy véli, ez nem okoz túl nagy felfordulást, de
Az iskola hétfőn tart szülői értekezletet a nyolcadikosok felvételijével kapcsolatban, amelyen kiosztják a felvételi űrlapokat, és akkor tisztázzák a kódok körül kialakult helyzetet is.
A szülőknek lehetőségük van ott helyben is kitölteni a felvételi kérelmeket, de haza is vihetik azokat, és másnap délelőtt visszahozhatják kitöltve – részletezte az iskolaigazgató a felvételi gyakorlati részét.
Tavaly a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban a természettudomány-intenzív angol osztály volt a legnépszerűbb opció a felvételiző diákok körében.
Beszűkültek a készpénzes számlafizetési lehetőségek az utóbbi hónapokban, miután több üzletben megszűnt a PayPointon keresztüli befizetés. A változás leginkább azokat érinti hátrányosan, akik nem használnak bankkártyát, internetes szolgáltatásokat.
A Nicușor Dan államelnök által hétfőn kihirdetett és jövő évtől hatályos törvény értelmében az 1990. június 13-15-i bányászjárás áldozatai havi 5000 lej kártérítésre, ingyenes orvosi ellátásra és kezelésekre jogosultak.
Több személyt kellett megelőzési céllal kimenekíteni egy székelyudvarhelyi tömbházból hétfőn délután, miután lángok csaptak fel az egyik lakrész konyhájában. A tűz anyagi kárral járt – közli a Hargita megyei tűzoltóság.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfőn közölte, hogy a Cotroceni-palotában tartott délelőtti egyeztetéseken „tűzszüneti” kormány megalakítására tett javaslatot, figyelembe véve, hogy lehetetlen jelenleg egy „kényelmes parlamenti többség” létrehozása.
Elfogadta az Országgyűlés hétfőn az alaptörvény tizenhetedik módosítását, amelynek értelmében a hatálybalépést követő napon Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik.
Két román állampolgárságú hegymászó életét vesztette az olaszországi Gran Paradiso-hegységben, miután egy gleccserszakadékba zuhantak – jelentették be hétfőn az olasz hegyimentők az ANSA hírügynökség szerint.
Hat medve ijesztett rá kilenc román, magyar és ausztrál nemzetiségű turistára hétfőn délután a Gyimesfelsőlok területén lévő széphavasi Szentlélek-kápolnánál – tájékoztat a Hargita Megyei Csendőr-főkapitányság.
Marosvásárhelyen a szálló por az egyik legnagyobb légszennyezési tényező, a szakemberek szerint pedig télen nagyobb gondot okoz, mint nyáron. Korlátozásokkal, az alternatív közlekedés népszerűsítésével és hőszigetelésekkel lehetne javítani a helyzeten.
A 17. alaptörvény-módosítás nem akar embereket megalázni, éppen ellenkezőleg egy megalázott nemzet becsületét akarja és fogja visszaadni – mondta Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben.
Románia határozottan elítéli az Oroszország Szövetségi Biztonsági Szolgálata által irányított csoportok által végrehajtott ellenséges kibertevékenységeket – jelentette ki hétfőn Nicușor Dan államelnök.
szóljon hozzá!