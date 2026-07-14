Forgalomkorlátozás Szentegyházán

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Fotó: Csató Andrea
Lezárják a 132-es megyei út egy szakaszát Szentegyházán a városnapok idején. A forgalom elterelésére több útvonalat is biztosítanak.
A Szentegyházi Napok idején, július 17-én, pénteken éjféltől július 20-án, hétfőn 8 óráig lezárják a 132-es megyei út városon áthaladó szakaszának Öntők utcai részét, az Új utca (Csordajáró) és a Gábor Áron utca (Perfekt üzlet) közötti szakaszon.
A tehergépjárművek a szentegyházi benzinkútnál térhetnek le a 13A jelzésű országútról a Köztársaság utcára, majd a vasüzem Kórház utcai (IRTA) kijáratánál csatlakoznak vissza az eredeti útvonalra.
A személygépkocsik a lezárt útszakaszt a Strand utcán, valamint a Mihai Eminescu utca külső szakaszán keresztül kerülhetik el a szentegyházi önkormányzat tájékoztatása szerint.
Több mint 9600 jelentkező vehet részt idén a pedagógusi véglegesítő vizsga írásbeli próbáján, amelyet kedden tartanak meg az erre kijelölt 42 vizsgaközpontban – tájékoztatott az oktatási minisztérium.
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