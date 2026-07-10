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Még idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok a parajdi sóbányánál

• Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

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Idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok a tavaly májusban a Korond-patak által elárasztott parajdi sóbányánál, miután az Európai Unió szolidaritási alapjából 14,3 millió eurót hagytak jóvá a romániai árvízkárok helyreállítására – jelentette be Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter.

Székelyhon

2026. július 10., 18:372026. július 10., 18:37

2026. július 10., 19:052026. július 10., 19:05

A tárcavezető az Euronews Románia hírtelevízió csütörtök esti adásának meghívottjaként elmondta, hogy az unió szolidaritási alapjából megítélt összeget más, árvíz sújtotta térségek mellett a parajdi sóbánya árvízvédelmi munkálataira fordítják. Mint közölte, ehhez

már megtörténtek az első intézkedések, és még idén elkezdődhetnek a munkálatok.

Az ügyvivő kormány biztosította az építőtelep megnyitásához és a munkálatok elkezdéséhez szükséges finanszírozást.

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Hangsúlyozta, hogy a beruházás terve elkészült, és a műszaki mutatók is megvannak, továbbá az árvízvédelmi munkálatok előkészítése is megtörtént.

A beruházás célja a Korond-patak elterelése a sóbánya területéről,

hogy a jövőben ne fordulhasson elő a tavalyihoz hasonló katasztrófa.

A térségben további munkálatokat is terveznek, melyek révén biztosítanák a lakosság számára a vezetékes ivóvizet, melyet jelenleg számos település a Kis-Küküllőből nyer – mondta a tárcavezető az MTI beszámolója szerint.

Emlékeztetett, hogy a folyó sóbánya alatti szakaszán lévő települések jelenleg sótalanító berendezések segítségével jutnak hozzá az emberi fogyasztásra alkalmas vezetékes vízhez, ami középtávú megoldás. A miniszter szerint

a jövőben minden érintett település számára a legközelebbi független vízforrásból kell biztosítani a vízellátást,

és az ehhez szükséges munkálatokat is jóváhagyták, csak kivitelezni kell őket – nyilatkozott.

Az Európai Parlament plénuma keddi ülésén hagyta jóvá a tavalyi romániai árvízkárok enyhítésére megítélt támogatást, melyből az ország középső, déli és észak-keleti térsége részesül. Az összeget

  • az energia-, a víz- és csatornarendszer, a közlekedési, egészségügyi és oktatási infrastruktúra helyreállítására,

  • továbbá az alapvető szolgáltatásokhoz, például az ivóvízhez való hozzáférés biztosítására költhetik.

Az EP plénuma egy módosító indítványt is elfogadott, amelyben azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy

támogassa a román hatóságokat a parajdi sóbánya és az érintett közösség mielőbbi újjáépítésében.

Romániai EP-képviselők szerint ez lehetővé teszi, hogy az ország újabb uniós forrásokban részesüljön a sóbánya helyreállítása céljából.

A kormány februárban hagyta jóvá a Korond-patakon építendő árvízvédelmi rendszer gazdasági és műszaki tervét.

A patakon, amelynek vize tavaly májusban elárasztotta a sóbányát, 332 millió lejből építenek védőgátat és záportározót.

Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes szerint az árvízvédelmi rendszer hosszú távú védelmet nyújt a térségnek.

Az árvízvédelmi rendszer egy 12 méteres gátból, záportározóból, föld alatti vízelvezető csatornából, valamint a Korond-patak medrének szabályozásából és eltereléséből áll, ezáltal többlépcsős árvízvédelmi beavatkozást tesz lehetővé. Nagyobb árhullám esetén működésbe lép a záportározó rendszer,

vészhelyzet esetén akár teljesen le lehet zárni a Sószorost a beáramló víz elől.

Az árvízvédelmi munkálatok több mint hatmillió köbméternyi víz ideiglenes tározását teszik lehetővé a Korond-patak vízgyűjtő területén, és összesen hét kilométernyi mederszabályozást feltételeznek. Három év alatt készülnének el.

A román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába 2025 májusában zúdult be a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a tárnákat. A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága volt, amelyet évente százezrek kerestek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függött.

A Korond-patak, amely Parajdnál a Kis-Küküllőbe torkollik, tavaly több ízben is sóval szennyezte a folyót, amelynek vize emiatt hónapokig alkalmatlan volt az ivóvíz előállítására. A Kis-Küküllő völgyében található települések lakosai (mintegy 40 ezer ember) számára azóta is sótalanító berendezések segítségével állítják elő az ivó- és háztartási vizet.

Udvarhelyszék Parajd
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